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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 408409410411412>
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 18:26

  ЛАД написав:
  Хомякоид написав:...........
В Германии цена на свинину/курятину где-то 7/8 евро за кг.(филе/ мякоть)
Хлеб где-то 1 евро кг.
Пропало подсолнечное и рапсовое масло. В двух был больших торговых сетях. Только оливковое. Думаю связано с войной.
После начала войны не заметил повышения на продукты.

Ну так мы практически сравнялись с Германией (по офиц. курсу).
Вспомните только некоторое различие в зарплатах. :)
Подсолнечное масло пока что в магазине есть. Сливочное - импортное по цене в несколько раз выше довоенной.
Но меня интересовала ситуация у нас. То, что на Германию текущие события повлияют, тем более, так быстро, я не ожидал.

В Германию выехало 150 тысяч наших: зайдя в магазин и увидев дефецит -- решили "надо брать! -- лучше 2-3 бутылки сразу!".
Влияние по остальным товарам:
>>> После начала войны не заметил повышения на продукты.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 18:30

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Насколько знаю, его взгляды не стали общепризнанными даже на Западе



Солонина не читал, но не одобряю(с)
несете безапелляционную чушь

-Карузо слышали?
- да
-и как?
- не очень...мне Моня вчера напел

у меня один матрос любил начинать с фразы "насколько я знаю устав" (имелось в виду
УСТАВ СЛУЖБЫ НА СУДАХ МИНИСТЕРСТВА МОРСКОГО ФЛОТА СОЮЗА ССР)

так вот он никогда не читал этот устав
http://rise.odessa.ua/texts/U_SLUZHBY_SUDAKH_MMF.php3

Искажаете, как обычно в последнее время, и хамите.
Я ничего не писал о Солонине и его трудах.
Вы правильно процитировали: "его взгляды не стали общепризнанными даже на Западе", но отвечаете не на это, а на свои мысли.
Будете утверждать, что я не прав в этом высказывании? Его взгляды стали общепризнанными хотя бы на Западе?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 18:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

:(
  lapay написав:Треба їх гнати і мочити, палити і брати в полон. Поки не попустить.

Фатальна помилка, путіну до одного місця мочилово смердів, а от придушення санкціями, знищення економіки, різке пониження комфорту впливового оточення + броунівський рух напівголодних мокшан становить реальну небезпеку, але це все, на жаль, справа не одного - двох тижнів :(
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 18:32

карманы дохлого росиянина- это писец, воруют всё, даже мелочь, по 1,2,5 копеек, её уже лет 5 не используют, добил календарик с надписью — я люблю Украину...
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edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 18:33

  _hunter написав:........
В Германию выехало 150 тысяч наших: зайдя в магазин и увидев дефецит -- решили "надо брать! -- лучше 2-3 бутылки сразу!".
Влияние по остальным товарам:
>>> После начала войны не заметил повышения на продукты.

Простите, неоднозначность языка. :)
"Не ожидал" - имел ввиду, что я считаю, что на ценах в Германии война в Украине не отразится.
Последняя фраза, как понимаю, об Украине. Если не секрет - какой город?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 18:36

  edvardd написав:карманы дохлого росиянина- это писец, воруют всё, даже мелочь, по 1,2,5 копеек, её уже лет 5 не используют, добил календарик с надписью — я люблю Украину...
....

Ну, может, он нумизмат. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 18:37

пидaрacы:
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edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 18:43

  ЛАД написав:
  _hunter написав:........
В Германию выехало 150 тысяч наших: зайдя в магазин и увидев дефецит -- решили "надо брать! -- лучше 2-3 бутылки сразу!".
Влияние по остальным товарам:
>>> После начала войны не заметил повышения на продукты.

Простите, неоднозначность языка. :)
"Не ожидал" - имел ввиду, что я считаю, что на ценах в Германии война в Украине не отразится.
Последняя фраза, как понимаю, об Украине. Если не секрет - какой город?

Не-не: последняя фраза -- это цитата из сообщения Хомякоида чуть выше -- просто для наглядности вынес.
Если я его сообщение правильно понял: на ценах в Германии война в Украине и не отразилась -- просто пропало подсолнечное масло.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 18:45

edvardd
Лётчиков найти и наказать надо.
А уж командование - так точно.
Но почему собрали много людей с детьми в театре?
Это же не бомбоубежище. Сосредоточить людей в явно опасном месте...
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 16 бер, 2022 18:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 18:49

  _hunter написав:.........
Не-не: последняя фраза -- это цитата из сообщения Хомякоида чуть выше -- просто для наглядности вынес.
Если я его сообщение правильно понял: на ценах в Германии война в Украине и не отразилась -- просто пропало подсолнечное масло.

Понятно, опять неточность человеческого языка. :)
Ну подсолнечное масло могло действительно пропасть в результате нашей войны.
Если Германия получает его от нас, то поставки могли резко сократиться из-за проблем с логистикой.
ЛАД
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  #<1 ... 408409410411412>
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