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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 409410411412>
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 18:50

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:........
В Германию выехало 150 тысяч наших: зайдя в магазин и увидев дефецит -- решили "надо брать! -- лучше 2-3 бутылки сразу!".
Влияние по остальным товарам:
>>> После начала войны не заметил повышения на продукты.

Простите, неоднозначность языка. :)
"Не ожидал" - имел ввиду, что я считаю, что на ценах в Германии война в Украине не отразится.
Последняя фраза, как понимаю, об Украине. Если не секрет - какой город?

Не-не: последняя фраза -- это цитата из сообщения Хомякоида чуть выше -- просто для наглядности вынес.
Если я его сообщение правильно понял: на ценах в Германии война в Украине и не отразилась -- просто пропало подсолнечное масло.


Да все верно.
Причину погуглю, самому интересно

https://www.merkur.de/leben/genuss/sonn ... 12366.html

Связано с войной. Германия получала 96 % подсолнечного масла или с Украины или с расеи (орды)
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 18:58

  Faceless написав:Просто и ответственность потом наступает тоже коллективно. Как вся Германия много лет после 2МВ расплачивалась, так и рашка должна.
не та ситуация Германия воевала с Британией, Францией, США, СССР, Польшей и некоторыми другими странами. Совершенно логично что после поражения, чтобы остаться частью мирового сообщества, Германия обязалась выплатить этим странам репарации. РФ пока воюет только с Украиной, и ещё неизвестны условия отмены санкций просто за прекращение войны или после полной компенсации ущерба. Напомню за Крым и Донбасс никто ущерб не компенсировал. Это нехороший прецедент который коллективный запад молча проглотил. Хотелось бы верить в чудо, но лучше анализировать факты.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 19:14

  ЛАД написав:
  vitaliian написав:
  prodigy написав:сих пор гуляет по сетям, что мужчин призывного возраста (особенно до 35лет) хватают прямо на улице (или в общественном транспорте)
слава Богу при Зеленском военные стали адекватнее и без спец.подготовки мясо не особо берут. В 2014 любое мясо шло в бой. К нам на фабрику тогда приехали военные и прям на месте призвали более 20 мужчин, в основном грузчиков и водителей. Больше я их не видел.

В 2014, подозреваю, практически не было людей хоть с какой-нибудь подготовкой.

Не подозревайте. Так и было. Армия совковой была. При Порохе началось переобучение под стандарты НАТО. Много офицеров ездили обучаться , а потом обучать других. Ну, и учения были. Иногда с натовцами. А теперь - результат на лицо.
За два года такого не добиться . 8 лет прошло.
Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую Приписывается французскому императору Наполеону
Renee
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 19:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

:twisted:
  ЛАД написав:Но почему собрали много людей с детьми в театре?

Яке ж ти блядь йобнуте проросійське колабораціоністьське ЧМО ! Ти падло не співчуєш загиблим, а прорашистське падло шукаєжш винних серед нещасних маріупольців? Ні це не рашисти винні, а ті нещасні які ховалися не там де потрібно? Ти вже зовсім старий маразмвтик вижив з розуму? Якщо так, то просто заткни свою смердючу пельку і кайся тут перед всіма за свої прорашастські погляди - гнида прокремлівська !!!
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 19:16

Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 16 бер, 2022 19:21, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 19:17

  vitaliian написав:
  Faceless написав:Просто и ответственность потом наступает тоже коллективно. Как вся Германия много лет после 2МВ расплачивалась, так и рашка должна.
не та ситуация Германия воевала с Британией, Францией, США, СССР, Польшей и некоторыми другими странами. Совершенно логично что после поражения, чтобы остаться частью мирового сообщества, Германия обязалась выплатить этим странам репарации. РФ пока воюет только с Украиной, и ещё неизвестны условия отмены санкций просто за прекращение войны или после полной компенсации ущерба. Напомню за Крым и Донбасс никто ущерб не компенсировал. Это нехороший прецедент который коллективный запад молча проглотил. Хотелось бы верить в чудо, но лучше анализировать факты.

Ситуація точно не та. Німеччина після 2СВ була вся розгромлена, промисловість знищена. Платити репарації їй було дуже важко.
А РФ ціла-цільохонька(я думаю), експортує купу нафти, платити репарації з цієї нафти - сам Бог велів. Я думаю світ цього просто так не залишить по одній простій причині - потрібно наказати агресора. Інакше, наприклад, Китай нападе на кого схоче і нічого йому не буде. Це надто небезпечний прецедент.
Тим більше Росія слабка(як виявилось), її можна реально нагнути.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 19:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.dw.com/ru/ukraina-otvergla- ... a-61147628

Не все так просто с этими гипотетическими договоренностями
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 16 бер, 2022 19:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 19:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Я думаю світ цього просто так не залишить по одній простій причині - потрібно наказати агресора. Інакше, наприклад, Китай нападе на кого схоче і нічого йому не буде. Це надто небезпечний прецедент.
за Крым сильно наказали? Тоже опасный прецедент оттяпать чужую территорию. Пока у РФ есть яо репараций я не жду.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 16 бер, 2022 19:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 19:18

  ЛАД написав:edvardd
Лётчиков найти и наказать надо.
А уж командование - так точно.
Но почему собрали много людей с детьми в театре?
Это же не бомбоубежище. Сосредоточить людей в явно опасном месте...

Сильно думают за обычных людей.
ПВО (насколько я понял наземное стационарное) за 4 часа уничтожили, при том что пишут были проинформированы и готовились.
Вот придумали в 2022 году делать в городах светомаскировку, чтоб выключали люди свет в квартирах. И на полном серьезе втирают не обяснять им что самолеты по свету с окон уже давно не ориентируются.
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 19:19

  edvardd написав:пидaрacы:
Зображення

Где-то в первой половине дня выступал по телевизору один товарищ, выбравшийся из Мариуполя. Он прямым текстом указал на театр в Мариуполе (что там много прячется людей). Мне это очень резонуло слух - это же прямая наводка!!
ВОТ ВАМ РЕЗУЛЬТАТ.
Пост в соцсети не смей написать - враг тебя читает. А с экрана на всю страну можна. Хоть бы тупые телевизионщики запикали про театр. Так нет же, они лучше будут говорить лозунгами и т.д.
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