Не все так просто с этими гипотетическими договоренностями
Та отож. Financial Times, ссылаясь на трех участников переговоров, обнародовало мирный план между Украиной и Россией, который состоит из 15 пунктов. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, информация от издания является всего лишь черновиком из российских запросов."Украинская сторона имеет свои позиции. Единственное, что мы подтверждаем на этом этапе, - это прекращение огня; вывод российских войск и гарантии безопасности от ряда стран",- пишет Подоляк. Отметим, что согласно данным Financial Times, мирный план заключается в: прекращении огня и выводе войск, если Украина объявит нейтралитет и сократит ВС. отказе от вступления в НАТО; отказе от размещения иностранные военные базы. Взамен Украина в обмен получит гарантии безопасности от США, Британии и Турции. Однако приемлемость гарантий может стать препятствием для заключения мира. В том числе речь идет и о статусе временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. https://www.rbc.ua/rus/news/chernovik-z ... 50514.html
Renee В 2014 не было уже никакой армии, в т.ч. и советской. Было много лет недофинансирования (мягко говоря) армии и много лет её развала. Массовое увиливание от армии, очень многие вообще не служили и в глаза не видели даже автомата.
andrijk777 написав:Я думаю світ цього просто так не залишить по одній простій причині - потрібно наказати агресора. Інакше, наприклад, Китай нападе на кого схоче і нічого йому не буде. Це надто небезпечний прецедент.
за Крым сильно наказали? Тоже опасный прецедент оттяпать чужую территорию. Пока у РФ есть яо репараций я не жду.
fler написав:Отметим, что согласно данным Financial Times, мирный план заключается в: прекращении огня и выводе войск, если Украина объявит нейтралитет и сократит ВС. отказе от вступления в НАТО; отказе от размещения иностранные военные базы. Взамен Украина в обмен получит гарантии безопасности от США, Британии и Турции.
Думаю Путина такой пункт устроит. Уже заключался договор с гарантиями территориальной целосности о выходе из статуса страны с ядерным оружием...
Не все так просто с этими гипотетическими договоренностями
Та отож. Financial Times, ссылаясь на трех участников переговоров, обнародовало мирный план между Украиной и Россией, который состоит из 15 пунктов. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, информация от издания является всего лишь черновиком из российских запросов."Украинская сторона имеет свои позиции. Единственное, что мы подтверждаем на этом этапе, - это прекращение огня; вывод российских войск и гарантии безопасности от ряда стран",- пишет Подоляк. Отметим, что согласно данным Financial Times, мирный план заключается в: прекращении огня и выводе войск, если Украина объявит нейтралитет и сократит ВС. отказе от вступления в НАТО; отказе от размещения иностранные военные базы. Взамен Украина в обмен получит гарантии безопасности от США, Британии и Турции. Однако приемлемость гарантий может стать препятствием для заключения мира. В том числе речь идет и о статусе временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. https://www.rbc.ua/rus/news/chernovik-z ... 50514.html
Будь-які розмови про "сократит ВС" це зрада. Це означає що через рік РФ підготується значно краще і нападе знову. А у нас "сокращенные ВС" Гарантії США і інших - це фільчина грамота. Може не будемо в третій раз наступати на граблі.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 16 бер, 2022 19:43, всього редагувалось 1 раз.
Ukrainian написав: Потрібно прописувати що напад будь який на Україну це напад та США Туреччину Британію
І що? Ну об'являть вони війну РФ, але нічого робити не будуть. В 1939 Франція і Англія також об'явили війну Рейху і що? Сиділи тихенько. Польщі від цього стало легше? Ні.
Те саме можна сказати про НАТО Статья 5
Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-ой Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона.
О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности.