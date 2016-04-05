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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 410411412413414415>
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 19:25

  Starikan написав:https://www.dw.com/ru/ukraina-otvergla-shvedskuju-i-avstrijskuju-model-nejtraliteta/a-61147628

Не все так просто с этими гипотетическими договоренностями


Та отож.
Financial Times, ссылаясь на трех участников переговоров, обнародовало мирный план между Украиной и Россией, который состоит из 15 пунктов. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, информация от издания является всего лишь черновиком из российских запросов."Украинская сторона имеет свои позиции. Единственное, что мы подтверждаем на этом этапе, - это прекращение огня; вывод российских войск и гарантии безопасности от ряда стран",- пишет Подоляк.
Отметим, что согласно данным Financial Times, мирный план заключается в:
прекращении огня и выводе войск, если Украина объявит нейтралитет и сократит ВС.
отказе от вступления в НАТО;
отказе от размещения иностранные военные базы. Взамен Украина в обмен получит гарантии безопасности от США, Британии и Турции. Однако приемлемость гарантий может стать препятствием для заключения мира. В том числе речь идет и о статусе временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
https://www.rbc.ua/rus/news/chernovik-z ... 50514.html
fler
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 19:25

Renee
В 2014 не было уже никакой армии, в т.ч. и советской. Было много лет недофинансирования (мягко говоря) армии и много лет её развала. Массовое увиливание от армии, очень многие вообще не служили и в глаза не видели даже автомата.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 19:31

  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:Я думаю світ цього просто так не залишить по одній простій причині - потрібно наказати агресора. Інакше, наприклад, Китай нападе на кого схоче і нічого йому не буде. Це надто небезпечний прецедент.
за Крым сильно наказали? Тоже опасный прецедент оттяпать чужую территорию. Пока у РФ есть яо репараций я не жду.

А скільки за Крим загинуло людей? Сильно воювали?
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 19:32

США предоставят Украине 9 000 противотанковых комплексов, 800 систем ПВО, 7 000 единиц стрелкового оружия и 20 миллионов боеприпасов
https://t.me/BerezaJuice/11694
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 16 бер, 2022 19:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 19:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Взамен Украина в обмен получит гарантии безопасности от США, Британии и Турции.

По Будапешту уже були гарантії суверенітету від раші США і Британії
Потрібно прописувати що напад будь який на Україну це напад та США Туреччину Британію
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 19:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Отметим, что согласно данным Financial Times, мирный план заключается в:
прекращении огня и выводе войск, если Украина объявит нейтралитет и сократит ВС.
отказе от вступления в НАТО;
отказе от размещения иностранные военные базы. Взамен Украина в обмен получит гарантии безопасности от США, Британии и Турции.

Думаю Путина такой пункт устроит. Уже заключался договор с гарантиями территориальной целосности о выходе из статуса страны с ядерным оружием...
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 19:39

  fler написав:
  Starikan написав:https://www.dw.com/ru/ukraina-otvergla-shvedskuju-i-avstrijskuju-model-nejtraliteta/a-61147628

Не все так просто с этими гипотетическими договоренностями


Та отож.
Financial Times, ссылаясь на трех участников переговоров, обнародовало мирный план между Украиной и Россией, который состоит из 15 пунктов. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, информация от издания является всего лишь черновиком из российских запросов."Украинская сторона имеет свои позиции. Единственное, что мы подтверждаем на этом этапе, - это прекращение огня; вывод российских войск и гарантии безопасности от ряда стран",- пишет Подоляк.
Отметим, что согласно данным Financial Times, мирный план заключается в:
прекращении огня и выводе войск, если Украина объявит нейтралитет и сократит ВС.
отказе от вступления в НАТО;
отказе от размещения иностранные военные базы. Взамен Украина в обмен получит гарантии безопасности от США, Британии и Турции. Однако приемлемость гарантий может стать препятствием для заключения мира. В том числе речь идет и о статусе временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
https://www.rbc.ua/rus/news/chernovik-z ... 50514.html

Будь-які розмови про "сократит ВС" це зрада. Це означає що через рік РФ підготується значно краще і нападе знову. А у нас "сокращенные ВС"
Гарантії США і інших - це фільчина грамота. Може не будемо в третій раз наступати на граблі.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 16 бер, 2022 19:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 19:39

  vitaliian написав:США предоставят Украине 9 000 противотанковых комплексов, 800 систем ПВО, 7 000 единиц стрелкового оружия и 20 миллионов боеприпасов
https://t.me/BerezaJuice/11694

Хз чого вони не роблять це мовчки
(Зрозуміло що скоро вибори бла бла). Допомагайте мовчки як німці

Германия не будет больше разглашать детали о поставке вооружения в Украину. Страна предпочитает тихий процесс поставки.

Об этом заявил спикер минобороны Германии Арне Коллатц, добавив, что "цель российских агрессоров – перерезать пути поставок в Украину и усложнить оборону, и мы не хотим этому способствовать".

Министерство транспорта Германии отдельно сообщило, что из соображений безопасности выключило онлайн-трансляцию камер на автомагистралях страны.
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 19:42

  Ukrainian написав: Потрібно прописувати що напад будь який на Україну це напад та США Туреччину Британію

І що? Ну об'являть вони війну РФ, але нічого робити не будуть.
В 1939 Франція і Англія також об'явили війну Рейху і що? Сиділи тихенько. Польщі від цього стало легше? Ні.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 19:47

  andrijk777 написав:
  Ukrainian написав: Потрібно прописувати що напад будь який на Україну це напад та США Туреччину Британію

І що? Ну об'являть вони війну РФ, але нічого робити не будуть.
В 1939 Франція і Англія також об'явили війну Рейху і що? Сиділи тихенько. Польщі від цього стало легше? Ні.

Те саме можна сказати про НАТО
Статья 5

Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-ой Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона.

О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности.
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