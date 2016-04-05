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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 411412413414415>
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 19:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:800 систем ПВО, 7 000 единиц стрелкового оружия

ПВО , насколько я понял, это снова таки ПЗРК. Говорят о каком-то слегка увеличенном радиусе (у Стингера есть такие модели, они в армии США не популярны), но это все не очень то. Я не могу себн представить оператора ПЗРК , который ночью увидит летящую Х-101 и свалит ее. Даже пускай она и дозвуковая.

Стрелкотни надо тоже больше.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 19:50

Уникальная история от очевидца событий в гостомеле

Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 16 бер, 2022 19:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 19:50

Василь-Рівне
Васёк, лечиться не пробовал?
И думать головой, а не задницей?
Чем ты отличаешься от проклинаемых тобой сталинских генералов, которые рассуждали: "Бабы ещё нарожают" и "Война всё спишет"?
Давай загоняй людей в опасные места да ещё в больших количествах, а потом будешь "проявлять сочувствие".

prodigy
интересно, что Вы скажете о спиче Васи? Поддерживаете?
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 19:55

  Ukrainian написав:
  andrijk777 написав:
  Ukrainian написав: Потрібно прописувати що напад будь який на Україну це напад та США Туреччину Британію

І що? Ну об'являть вони війну РФ, але нічого робити не будуть.
В 1939 Франція і Англія також об'явили війну Рейху і що? Сиділи тихенько. Польщі від цього стало легше? Ні.

Те саме можна сказати про НАТО
Статья 5

Абсолютно вірно.
Я цю статтю перечитав ще до війни. :D :D
Ви думаєте чому вони постійно наголошують що "ні дюйма НАТОвської землі вони не віддадуть"?
Тому що 5 стаття це фейк. 100% гарантії що НАТО захистить, наприклад Естонію, немає.
Я не стверджую що не захистять. Просто 100% гарантії немає і формально вони нічого не порушать у випадку "не захисту".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 20:04

  Starikan написав:https://www.dw.com/ru/ukraina-otvergla-shvedskuju-i-avstrijskuju-model-nejtraliteta/a-61147628

Не все так просто с этими гипотетическими договоренностями

Да рано их вообще обсуждать - неизвестно, насколько этот инсайд соответствует не то что истине, а хоть чему-нибудь.
А вообще, мир, конечно, нужен. Очень нужен.
По военным вопросам - не знаю, что у нас сейчас с аэродромами, не окажется ли, что к тому моменту, когда нам дадут самолёты, им негде будет садиться.
МиГ это не Ан-2, в поле не сядет.
По экономике - сейчас уже начали говорить о посевной. Если её не провести, как вы думаете, что будем есть осенью? Гуманитарку? Кто-то прокормит 40-млн. страну?
Это так, для примера. Есть и ещё много. Ну это, пожалуй, главные.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 20:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:летящую Х-101 и свалит ее

Щоб збивати крилаті ракети потрібно відразу щоб відразу AWACS давали в прив’язці до патріотів. Чи залізний купол.
Як їх по іншому їх збивати?
Українська протиповітряна оборона – зараз одна з найкращих в Європі, як би це парадоксально не звучало. Але якщо ви зараз подивитись на стан протиповітряної оборони Польщі, Чехії, Словаччини, Румунії чи інших країн колишнього Варшавського договору, ви будете вражені – фактично протиповітряної оборони взагалі немає. Навіть протиповітряна оборона західноєвропейських країн НАТО є не надто новішою, ніж те, що ви бачили довкола Києва», – розповідає заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.
https://www.ukrmilitary.com/2021/11/ppo-pro-ua.html
А ось можливості України з протидії російським ракетам досить обмежені. Не маючи повноцінної системи ПРО, в спадок від Радянського Союзу збройні сили отримали частину зенітно-ракетних комплексів, які можуть вражати подібні цілі. Ключовими тут є ЗРК середньої дальності «Бук-М1», а також кілька модифікацій системи С-300.
https://www.radiosvoboda.org/a/protyrak ... 57313.html
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 20:06

  Hotab написав:
  vitaliian написав:800 систем ПВО, 7 000 единиц стрелкового оружия

ПВО , насколько я понял, это снова таки ПЗРК. Говорят о каком-то слегка увеличенном радиусе (у Стингера есть такие модели, они в армии США не популярны), но это все не очень то. Я не могу себн представить оператора ПЗРК , который ночью увидит летящую Х-101 и свалит ее. Даже пускай она и дозвуковая.

Стрелкотни надо тоже больше.
Зображення

Есть ещё такая инфа

​🔥🇺🇸 США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 800 мільйонів доларів.

➕800 зенітних систем Stinger;
➕2 000 Javelin, 1 000 одиниць легкої протиброньової зброї та 6000 протиброньових систем AT-4;
➕100 тактичних безпілотних літальних систем;
➕100 гранатометів, 5000 гвинтівок, 1000 пістолетів, 400 кулеметів і 400 рушниць;
➕Понад 20 мільйонів набоїв стрілецької зброї та гранатометів і мінометів;
➕25 000 комплектів бронежилетів і
25 000 шоломів

Thanks, friends 🤝🇺🇦
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 16 бер, 2022 20:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 20:06

  Negotive написав:
  ЛАД написав:edvardd
Лётчиков найти и наказать надо.
А уж командование - так точно.
Но почему собрали много людей с детьми в театре?
Это же не бомбоубежище. Сосредоточить людей в явно опасном месте...

Сильно думают за обычных людей.
ПВО (насколько я понял наземное стационарное) за 4 часа уничтожили, при том что пишут были проинформированы и готовились.
Вот придумали в 2022 году делать в городах светомаскировку, чтоб выключали люди свет в квартирах. И на полном серьезе втирают не обяснять им что самолеты по свету с окон уже давно не ориентируются.

Вы не можете себе представить, сколько истерик по этому поводу.
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 20:08

andrijk777
Яка альтернатива тоді? Просити щоб нас приєднали до США ?
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 20:11

  vitaliian написав:США предоставят Украине 9 000 противотанковых комплексов, 800 систем ПВО, 7 000 единиц стрелкового оружия и 20 миллионов боеприпасов
https://t.me/BerezaJuice/11694

Я уже такие сообщения не читаю - неизвестно, насколько правда, и что такое "системы ПВО".
Так можно назвать и "Патриот" и зенитный пулемёт.
ЛАД
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