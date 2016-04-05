vitaliian написав:800 систем ПВО, 7 000 единиц стрелкового оружия
ПВО , насколько я понял, это снова таки ПЗРК. Говорят о каком-то слегка увеличенном радиусе (у Стингера есть такие модели, они в армии США не популярны), но это все не очень то. Я не могу себн представить оператора ПЗРК , который ночью увидит летящую Х-101 и свалит ее. Даже пускай она и дозвуковая.
Василь-Рівне Васёк, лечиться не пробовал? И думать головой, а не задницей? Чем ты отличаешься от проклинаемых тобой сталинских генералов, которые рассуждали: "Бабы ещё нарожают" и "Война всё спишет"? Давай загоняй людей в опасные места да ещё в больших количествах, а потом будешь "проявлять сочувствие".
prodigy интересно, что Вы скажете о спиче Васи? Поддерживаете?
Ukrainian написав: Потрібно прописувати що напад будь який на Україну це напад та США Туреччину Британію
І що? Ну об'являть вони війну РФ, але нічого робити не будуть. В 1939 Франція і Англія також об'явили війну Рейху і що? Сиділи тихенько. Польщі від цього стало легше? Ні.
Те саме можна сказати про НАТО Статья 5
Абсолютно вірно. Я цю статтю перечитав ще до війни. Ви думаєте чому вони постійно наголошують що "ні дюйма НАТОвської землі вони не віддадуть"? Тому що 5 стаття це фейк. 100% гарантії що НАТО захистить, наприклад Естонію, немає. Я не стверджую що не захистять. Просто 100% гарантії немає і формально вони нічого не порушать у випадку "не захисту".
Не все так просто с этими гипотетическими договоренностями
Да рано их вообще обсуждать - неизвестно, насколько этот инсайд соответствует не то что истине, а хоть чему-нибудь. А вообще, мир, конечно, нужен. Очень нужен. По военным вопросам - не знаю, что у нас сейчас с аэродромами, не окажется ли, что к тому моменту, когда нам дадут самолёты, им негде будет садиться. МиГ это не Ан-2, в поле не сядет. По экономике - сейчас уже начали говорить о посевной. Если её не провести, как вы думаете, что будем есть осенью? Гуманитарку? Кто-то прокормит 40-млн. страну? Это так, для примера. Есть и ещё много. Ну это, пожалуй, главные.
Щоб збивати крилаті ракети потрібно відразу щоб відразу AWACS давали в прив’язці до патріотів. Чи залізний купол. Як їх по іншому їх збивати? Українська протиповітряна оборона – зараз одна з найкращих в Європі, як би це парадоксально не звучало. Але якщо ви зараз подивитись на стан протиповітряної оборони Польщі, Чехії, Словаччини, Румунії чи інших країн колишнього Варшавського договору, ви будете вражені – фактично протиповітряної оборони взагалі немає. Навіть протиповітряна оборона західноєвропейських країн НАТО є не надто новішою, ніж те, що ви бачили довкола Києва», – розповідає заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь. https://www.ukrmilitary.com/2021/11/ppo-pro-ua.html А ось можливості України з протидії російським ракетам досить обмежені. Не маючи повноцінної системи ПРО, в спадок від Радянського Союзу збройні сили отримали частину зенітно-ракетних комплексів, які можуть вражати подібні цілі. Ключовими тут є ЗРК середньої дальності «Бук-М1», а також кілька модифікацій системи С-300. https://www.radiosvoboda.org/a/protyrak ... 57313.html
vitaliian написав:800 систем ПВО, 7 000 единиц стрелкового оружия
ПВО , насколько я понял, это снова таки ПЗРК. Говорят о каком-то слегка увеличенном радиусе (у Стингера есть такие модели, они в армии США не популярны), но это все не очень то. Я не могу себн представить оператора ПЗРК , который ночью увидит летящую Х-101 и свалит ее. Даже пускай она и дозвуковая.
Стрелкотни надо тоже больше.
Есть ещё такая инфа
🔥🇺🇸 США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 800 мільйонів доларів.
➕800 зенітних систем Stinger; ➕2 000 Javelin, 1 000 одиниць легкої протиброньової зброї та 6000 протиброньових систем AT-4; ➕100 тактичних безпілотних літальних систем; ➕100 гранатометів, 5000 гвинтівок, 1000 пістолетів, 400 кулеметів і 400 рушниць; ➕Понад 20 мільйонів набоїв стрілецької зброї та гранатометів і мінометів; ➕25 000 комплектів бронежилетів і 25 000 шоломів
Thanks, friends 🤝🇺🇦
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 16 бер, 2022 20:13, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:edvardd Лётчиков найти и наказать надо. А уж командование - так точно. Но почему собрали много людей с детьми в театре? Это же не бомбоубежище. Сосредоточить людей в явно опасном месте...
Сильно думают за обычных людей. ПВО (насколько я понял наземное стационарное) за 4 часа уничтожили, при том что пишут были проинформированы и готовились. Вот придумали в 2022 году делать в городах светомаскировку, чтоб выключали люди свет в квартирах. И на полном серьезе втирают не обяснять им что самолеты по свету с окон уже давно не ориентируются.
Вы не можете себе представить, сколько истерик по этому поводу.