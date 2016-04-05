Додано: Сер 16 бер, 2022 20:04

Starikan написав: https://www.dw.com/ru/ukraina-otvergla-shvedskuju-i-avstrijskuju-model-nejtraliteta/a-61147628



Не все так просто с этими гипотетическими договоренностями https://www.dw.com/ru/ukraina-otvergla-shvedskuju-i-avstrijskuju-model-nejtraliteta/a-61147628Не все так просто с этими гипотетическими договоренностями

Да рано их вообще обсуждать - неизвестно, насколько этот инсайд соответствует не то что истине, а хоть чему-нибудь.А вообще, мир, конечно, нужен. Очень нужен.По военным вопросам - не знаю, что у нас сейчас с аэродромами, не окажется ли, что к тому моменту, когда нам дадут самолёты, им негде будет садиться.МиГ это не Ан-2, в поле не сядет.По экономике - сейчас уже начали говорить о посевной. Если её не провести, как вы думаете, что будем есть осенью? Гуманитарку? Кто-то прокормит 40-млн. страну?Это так, для примера. Есть и ещё много. Ну это, пожалуй, главные.