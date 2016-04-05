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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 16 бер, 2022 20:14
ЛАД написав:edvardd
Лётчиков найти и наказать надо.
А уж командование - так точно.
Но почему собрали много людей с детьми в театре?
Это же не бомбоубежище. Сосредоточить людей в явно опасном месте...
Ваші завжди (категоричні) "вірні (істинні)" пости фтопку
У нас центр. будинок культури з підземною частиною - справжнє бомбосховище, з відповідною інфраструктурою. І не тільки він. Забудови часів Микити.
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Додано: Сер 16 бер, 2022 20:18
Hotab написав: vitaliian написав:
800 систем ПВО, 7 000 единиц стрелкового оружия
ПВО , насколько я понял, это снова таки ПЗРК. Говорят о каком-то слегка увеличенном радиусе (у Стингера есть такие модели, они в армии США не популярны), но это все не очень то. Я не могу себн представить оператора ПЗРК , который ночью увидит летящую Х-101 и свалит ее. Даже пускай она и дозвуковая.
Стрелкотни надо тоже больше.
Так а тих самих польщах-чехіях не завалялось с300, чи буків, чи ракет до них трохи зайвих? Може б ними поділились?
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Додано: Сер 16 бер, 2022 20:19
ТИХИЙ написав: ЛАД написав:edvardd
Лётчиков найти и наказать надо.
А уж командование - так точно.
Но почему собрали много людей с детьми в театре?
Это же не бомбоубежище. Сосредоточить людей в явно опасном месте...
Ваші завжди (категоричні) "вірні (істинні)" пости фтопку
У нас центр. будинок культури з підземною частиною - справжнє бомбосховище, з відповідною інфраструктурою. І не тільки він. Забудови часів Микити.
Если так, то к чему истерические сообщения?
Если там хорошее бомбоубежище, то всё хорошо и правильно. Но тогда и сообщать об этом надо иначе.
Так, как написано, выглядит так, что там уже все или почти все погибли.
И где Вы у меня увидели категоричность?
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ЛАД
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Додано: Сер 16 бер, 2022 20:24
Рейхсрупія укріплюється, була 134, зараз вже 100. З одногл боку погано, з іншого може бути ознакою, що скоро буде угода і кінець війні.
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Додано: Сер 16 бер, 2022 20:24
Ukrainian написав:andrijk777
Яка альтернатива тоді? Просити щоб нас приєднали до США ?
Альтернатива - ВСУ. Ізраїль ось не пішов на ніякі гарантії, а розвиває власні ЗС.
Тому будь-які розмови про "обмеження ВСУ" - це зрада.
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Додано: Сер 16 бер, 2022 20:25
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 16 бер, 2022 20:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 16 бер, 2022 20:30
lapay написав:
Рейхсрупія укріплюється, була 134, зараз вже 100. З одногл боку погано, з іншого може бути ознакою, що скоро буде угода і кінець війні.
Просто пішов в обмінку і купив? Інакше можна і 65 копійок намалювати
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Додано: Сер 16 бер, 2022 20:31
lapay написав:
Рейхсрупія укріплюється, була 134, зараз вже 100. З одногл боку погано, з іншого може бути ознакою, що скоро буде угода і кінець війні.
Заборонили купляти. Заборонили знімати більше 10К до вересня. Фактично заборонили долар.
Чорний ринок ще не встиг сформуватись, а можливо і не встигне(якщо будуть жорстко садити).
Чому ж їй не "укріплюватись"?
Просто ніхто "не хоче" купляти.
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Додано: Сер 16 бер, 2022 20:31
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, відреагував на публікацію виданням Financial Times проєкту мирної угоди, заявивши
"Це - позиція російської сторони. І не більше. Українська сторона має свої позиції. Єдине, що ми підтверджуємо на цьому етапі, це припинення вогню, виведення російських військ та гарантії безпеки низки країн".
Європейська правда
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ТИХИЙ
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Додано: Сер 16 бер, 2022 20:35
vitaliian написав:
Думаю расписывать в подробностях что и куда поставляют было бы неправильно. Так же как с теми самолётами передали бы тихо, без огласки, может и проканало бы. Всё равно выкинут или распилят на дом, миг-29 морально устаревшая техника, обучение пилота - дорогое удовольствие, какой смысл обучать его летать на дровах ?
МИГ-29 це прекрасний винищувач, не пишіть дурниць.
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