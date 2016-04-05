vitaliian написав:Думаю расписывать в подробностях что и куда поставляют было бы неправильно. Так же как с теми самолётами передали бы тихо, без огласки, может и проканало бы. Всё равно выкинут или распилят на дом, миг-29 морально устаревшая техника, обучение пилота - дорогое удовольствие, какой смысл обучать его летать на дровах ?
МИГ-29 це прекрасний винищувач, не пишіть дурниць.
Будем надіятись, що без розголосу щось та й робиться - можна канібалити найбільш необхідні складові і тягати непомітно через кордон, відновлюючи тут старі чи зношені машини чи зі зберігання якщо такі є. Чи ремонт тих які зачепило під час обстрілів аеродромів. В кінці кінців запас зброї до них у нас теж небезкінечний мабуть.
Про Старстрик разговоры больше недели уже. Не знаю, насколько она хороша. Их в самой Британии на вооружении всего 150+ штук. Для нас это мало, даже если все отдадут. Ну и из очевидных минусов: это не "пустил и забыл". А значит оператор должен ещё научиться , набить руку, сопровождать цель до конца, до точки встречи. Как ПТРК Стугна и Корсар.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 16 бер, 2022 20:50, всього редагувалось 1 раз.
Ukrainian написав:andrijk777 Яка альтернатива тоді? Просити щоб нас приєднали до США ?
Альтернатива - ВСУ. Ізраїль ось не пішов на ніякі гарантії, а розвиває власні ЗС. Тому будь-які розмови про "обмеження ВСУ" - це зрада.
ЗСУ без питань, але й альтарниви НАТО нема. В найближчому майбутньому у нас не буде достатньо ракет з радіусом дії до 500 - 1000 км чи ПВО зі 100% враженням ракет орків. Тому дамоклів меч калібрів чи х-101 над нами висітиме постійно. Можна навіть кордон не переступати. А який засіб шантажу на будь яких переговорах...
Я все-таки напугал вчера девушку с ВВС Radio 4, в предварительном разговоре разорвав шаблон BBC о «красных линиях» Путина и «конечном пункте» этой войны. Она ко мне не вернулась. Изложу свой ответ здесь для менее взыскательной аудитории. В этой войне нет никаких «красных линий», не пересекая которые можно жить в мире с Путиным. Это не империалистическая война за ресурсы и территорию, – Украина как таковая Путину не нужна, - а идеологическая война за ценности. Это война против либерализма, а, значит, против Запада - не в конечном счете, а с самой первой минуты. Она по своей природе ближе к крестовым походам, чем к войнам XX века. И, как следствие, у нее нет никакого внятного «ending point». Это реальность, к осознанию которой западный обыватель, увы и ах, пока не готов. Ему нравится паттерн «регионального конфликта», но с участием ядерного медведя. Потребуется время, чтобы освоиться с мыслью о том, что новая «холодная война» не впереди по курсу, а уже за кормой.