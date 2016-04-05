Додано: Сер 16 бер, 2022 20:59

Я все-таки напугал вчера девушку с ВВС Radio 4, в предварительном разговоре разорвав шаблон BBC о «красных линиях» Путина и «конечном пункте» этой войны. Она ко мне не вернулась. Изложу свой ответ здесь для менее взыскательной аудитории. В этой войне нет никаких «красных линий», не пересекая которые можно жить в мире с Путиным. Это не империалистическая война за ресурсы и территорию, – Украина как таковая Путину не нужна, - а идеологическая война за ценности. Это война против либерализма, а, значит, против Запада - не в конечном счете, а с самой первой минуты. Она по своей природе ближе к крестовым походам, чем к войнам XX века. И, как следствие, у нее нет никакого внятного «ending point». Это реальность, к осознанию которой западный обыватель, увы и ах, пока не готов. Ему нравится паттерн «регионального конфликта», но с участием ядерного медведя. Потребуется время, чтобы освоиться с мыслью о том, что новая «холодная война» не впереди по курсу, а уже за кормой.