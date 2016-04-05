Про Старстрик разговоры больше недели уже. Не знаю, насколько она хороша. Их в самой Британии на вооружении всего 150+ штук. Для нас это мало, даже если все отдадут. Ну и из очевидных минусов: это не "пустил и забыл". А значит оператор должен ещё научиться , набить руку, сопровождать цель до конца, до точки встречи. Как ПТРК Стугна и Корсар.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 16 бер, 2022 20:50, всього редагувалось 1 раз.
Я все-таки напугал вчера девушку с ВВС Radio 4, в предварительном разговоре разорвав шаблон BBC о «красных линиях» Путина и «конечном пункте» этой войны. Она ко мне не вернулась. Изложу свой ответ здесь для менее взыскательной аудитории. В этой войне нет никаких «красных линий», не пересекая которые можно жить в мире с Путиным. Это не империалистическая война за ресурсы и территорию, – Украина как таковая Путину не нужна, - а идеологическая война за ценности. Это война против либерализма, а, значит, против Запада - не в конечном счете, а с самой первой минуты. Она по своей природе ближе к крестовым походам, чем к войнам XX века. И, как следствие, у нее нет никакого внятного «ending point». Это реальность, к осознанию которой западный обыватель, увы и ах, пока не готов. Ему нравится паттерн «регионального конфликта», но с участием ядерного медведя. Потребуется время, чтобы освоиться с мыслью о том, что новая «холодная война» не впереди по курсу, а уже за кормой.
vitaliian написав:800 систем ПВО, 7 000 единиц стрелкового оружия
ПВО , насколько я понял, это снова таки ПЗРК. Говорят о каком-то слегка увеличенном радиусе (у Стингера есть такие модели, они в армии США не популярны), но это все не очень то. Я не могу себн представить оператора ПЗРК , который ночью увидит летящую Х-101 и свалит ее. Даже пускай она и дозвуковая.
Стрелкотни надо тоже больше.
нам дали С300, разных модификаций... Есть подозрение, что операцию по освобождению мэра Мелитополя координировал Арестович...