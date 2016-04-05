RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 413414415416417>
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 20:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Thanks, friends

Про Старстрик разговоры больше недели уже.
Не знаю, насколько она хороша. Их в самой Британии на вооружении всего 150+ штук. Для нас это мало, даже если все отдадут.
Ну и из очевидных минусов: это не "пустил и забыл". А значит оператор должен ещё научиться , набить руку, сопровождать цель до конца, до точки встречи. Как ПТРК Стугна и Корсар.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 16 бер, 2022 20:50, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7375
З нами з: 15.02.09
Подякував: 509 раз.
Подякували: 1776 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 20:48

  andrijk777 написав:
  Ukrainian написав:andrijk777
Яка альтернатива тоді? Просити щоб нас приєднали до США ?

Альтернатива - ВСУ. Ізраїль ось не пішов на ніякі гарантії, а розвиває власні ЗС.
Тому будь-які розмови про "обмеження ВСУ" - це зрада.

В України немає грошей і ВПК щоб стати Ізраїлем
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10706
З нами з: 18.06.08
Подякував: 44 раз.
Подякували: 757 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 20:54

  lapay написав:
  kotyk222 написав:
  lapay написав:Рейхсрупія укріплюється, була 134, зараз вже 100. З одногл боку погано, з іншого може бути ознакою, що скоро буде угода і кінець війні.

Просто пішов в обмінку і купив? Інакше можна і 65 копійок намалювати

Курс форекса. https://www.profinance.ru/chart/usdrub/

Тут цікавіше https://www.banki.ru/products/currency/ ... bank-rates
kotyk222
 
Повідомлень: 162
З нами з: 12.09.14
Подякував: 31 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 20:55

Довольно интересно о Финляндии и её реакции на войну - https://www.euronews.com/my-europe/2022/03/10/living-next-door-to-russia-how-moscow-s-war-in-ukraine-sparked-a-seismic-shift-in-finland
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21845
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 20:59

Я все-таки напугал вчера девушку с ВВС Radio 4, в предварительном разговоре разорвав шаблон BBC о «красных линиях» Путина и «конечном пункте» этой войны. Она ко мне не вернулась. Изложу свой ответ здесь для менее взыскательной аудитории. В этой войне нет никаких «красных линий», не пересекая которые можно жить в мире с Путиным. Это не империалистическая война за ресурсы и территорию, – Украина как таковая Путину не нужна, - а идеологическая война за ценности. Это война против либерализма, а, значит, против Запада - не в конечном счете, а с самой первой минуты. Она по своей природе ближе к крестовым походам, чем к войнам XX века. И, как следствие, у нее нет никакого внятного «ending point». Это реальность, к осознанию которой западный обыватель, увы и ах, пока не готов. Ему нравится паттерн «регионального конфликта», но с участием ядерного медведя. Потребуется время, чтобы освоиться с мыслью о том, что новая «холодная война» не впереди по курсу, а уже за кормой.

https://t.me/v_pastukhov/52
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11406
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1916 раз.
Подякували: 2752 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 21:02

  Hotab написав:
  vitaliian написав:800 систем ПВО, 7 000 единиц стрелкового оружия

ПВО , насколько я понял, это снова таки ПЗРК. Говорят о каком-то слегка увеличенном радиусе (у Стингера есть такие модели, они в армии США не популярны), но это все не очень то. Я не могу себн представить оператора ПЗРК , который ночью увидит летящую Х-101 и свалит ее. Даже пускай она и дозвуковая.

Стрелкотни надо тоже больше.

нам дали С300, разных модификаций...
Есть подозрение, что операцию по освобождению мэра Мелитополя координировал Арестович...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6961
З нами з: 20.11.08
Подякував: 122 раз.
Подякували: 1815 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 21:05

Є підстави вважати, що РФ не виконає рішення Міжнародного суду ООН, втім ці дії вплинуть на остаточний вирок. Зокрема, щодо суми компенсації, яку має отримати Україна, заявив міністр МЗС Кулеба.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11406
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1916 раз.
Подякували: 2752 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 21:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:нам дали С300, разных модификаций

Это из того телеграмм-канала от разведчика с генеральскими звёздами?
Пока только Словакия хотела бы дать, но если ей НАТО даст что-то взамен.

Гггг, все соседи из восточной Европы хотят что-то себе выиграть на ситуации и получить от богатеньких (США) нового оружия))
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7375
З нами з: 15.02.09
Подякував: 509 раз.
Подякували: 1776 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 21:09

Не знаю, насколько правда:
16 марта 14:52
BMW и Volkswagen приостанавливают работу заводов по всей Европе из-за нехватки деталей, которые импортировались с Украины, пишет Financial Times.

Это с Фонтанки. На FT нашёл:
Volkswagen рассмотрит возможность расширения за пределы Европы, если война на Украине продолжится

Но для чтения требуется подписка.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 16 бер, 2022 21:20, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21845
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 21:10

  andrijk777 написав:
  Ukrainian написав:andrijk777
Яка альтернатива тоді? Просити щоб нас приєднали до США ?

Альтернатива - ВСУ. Ізраїль ось не пішов на ніякі гарантії, а розвиває власні ЗС.
Тому будь-які розмови про "обмеження ВСУ" - це зрада.

тока за все платят штаты и крышуют... кто угодно так смог бы
forSen
 
Повідомлень: 1
З нами з: 22.02.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 413414415416417>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 91560
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 445484
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2454
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.