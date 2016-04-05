vitaliian написав:Я все-таки напугал вчера девушку с ВВС Radio 4, в предварительном разговоре разорвав шаблон BBC о «красных линиях» Путина и «конечном пункте» этой войны. Она ко мне не вернулась. Изложу свой ответ здесь для менее взыскательной аудитории. В этой войне нет никаких «красных линий», не пересекая которые можно жить в мире с Путиным. Это не империалистическая война за ресурсы и территорию, – Украина как таковая Путину не нужна, - а идеологическая война за ценности. Это война против либерализма, а, значит, против Запада - не в конечном счете, а с самой первой минуты. Она по своей природе ближе к крестовым походам, чем к войнам XX века. И, как следствие, у нее нет никакого внятного «ending point». Это реальность, к осознанию которой западный обыватель, увы и ах, пока не готов. Ему нравится паттерн «регионального конфликта», но с участием ядерного медведя. Потребуется время, чтобы освоиться с мыслью о том, что новая «холодная война» не впереди по курсу, а уже за кормой.
Это из того телеграмм-канала от разведчика с генеральскими звёздами? Пока только Словакия хотела бы дать, но если ей НАТО даст что-то взамен.
Гггг, все соседи из восточной Европы хотят что-то себе выиграть на ситуации и получить от богатеньких (США) нового оружия))
США и НАТО отправляют в Украину зенитно-ракетные комплексы, сообщает корреспондент CNN Джим Скиутто.
У себя в Twitter со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника он написал, что Украина получит зенитно-ракетные комплексы Оса (SA-8), зенитно-ракетные комплексы С-300 (SA-10), зенитно-ракетные комплексы С-300 В (SA-12) и переносные зенитно-ракетные комплексы Стрела-3 (SA-14). https://nv.ua/world/geopolitics/ukraina ... 25581.html
ЛАД написав:Вообще-то, у крестовых походов тоже были экономические причины.
какие экономические причины войны СССР в Афганистане?
Почему Советский Союз вторгся в Афганистан? Судя по всему, ключевую роль в решении о начале военной операции сыграла международная обстановка и ухудшение отношений с США и их союзниками. Американский конгресс отклонил проект договора об ограничении стратегических вооружений, а в конце 1979 года НАТО приняло решение разместить в Западной Германии ракеты «Першинг», способные достичь территории СССР. В руководстве Советского Союза посчитали, что в такой ситуации установление полного контроля над Афганистаном было бы возвращением баланса между сторонами.
если вам известны другие причины, напишите.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 16 бер, 2022 21:19, всього редагувалось 1 раз.
16 марта 14:52 BMW и Volkswagen приостанавливают работу заводов по всей Европе из-за нехватки деталей, которые импортировались с Украины, пишет Financial Times.
Это с Фонтанки. На FT нашёл:
Volkswagen рассмотрит возможность расширения за пределы Европы, если война на Украине продолжится
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Правда, я утром выкладывал немецкий источник. Кабеля некому крутить.
Видел Ваше сообщение о том, что у нас остановилось производство кабелей, но не знаю, насколько это существенно для Volkswagen. И в такой ситуации непонятно, почему остановилось производство. Боев на западе нет, а раб. силы сейчас там более чем достаточно.
edvardd написав:США и НАТО отправляют в Украину зенитно-ракетные комплексы, сообщает корреспондент CNN Джим Скиутто.
У себя в Twitter со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника он написал, что Украина получит зенитно-ракетные комплексы Оса (SA-8), зенитно-ракетные комплексы С-300 (SA-10), зенитно-ракетные комплексы С-300 В (SA-12) и переносные зенитно-ракетные комплексы Стрела-3 (SA-14).
Маршрути і час поставки він не забув указати? От серйозно накуя базікати. Тримати язик за зубами так складно
Это из того телеграмм-канала от разведчика с генеральскими звёздами? Пока только Словакия хотела бы дать, но если ей НАТО даст что-то взамен.
Гггг, все соседи из восточной Европы хотят что-то себе выиграть на ситуации и получить от богатеньких (США) нового оружия))
США и НАТО отправляют в Украину зенитно-ракетные комплексы, сообщает корреспондент CNN Джим Скиутто.
У себя в Twitter со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника он написал, что Украина получит зенитно-ракетные комплексы Оса (SA-8), зенитно-ракетные комплексы С-300 (SA-10), зенитно-ракетные комплексы С-300 В (SA-12) и переносные зенитно-ракетные комплексы Стрела-3 (SA-14). https://nv.ua/world/geopolitics/ukraina ... 25581.html
Хорошо бы. Но посмотрим. Кучу самолётов нам уже давали.
edvardd написав:США и НАТО отправляют в Украину зенитно-ракетные комплексы
Ще писали про дрони камікадзе В адміністрації президента США Джо Байдена розглядають можливість передачі Україні ультрасучасних безпілотників Switchblade, які здатні знищувати танки, повідомляє NBC News. Як повідомили два джерела з Конгресу, поки рішення про це не прийнято, але Білий дім обмірковує таку ідею. Очікується, що президент Джо Байден обговорить цю ідею сьогодні.