ЛАД написав:Видел Ваше сообщение о том, что у нас остановилось производство кабелей, но не знаю, насколько это существенно для Volkswagen. И в такой ситуации непонятно, почему остановилось производство. Боев на западе нет, а раб. силы сейчас там более чем достаточно.
Вообще довольно интересный вопрос. Немцы переориентируються на других поставщиков так в нем.источнике было. Если наши потеряют этот рынок сбыта, будет большой миинус в торговом балансе. Это стабильное поступление твердой валюты. Там много женщин работает. Может быть уехали как беженцы в надежде больше заработать за границей. Сейчас нас заливают валютой. Когда закончиться поток может быть больно.
ЛАД написав:И посоветовали "порыться в прессе". А можно было "не растекаться мыслию по древу", а привести хоть один-два конкретных примера. А то Вы прямо как prodigy - я написал конкретно, в чём вина Польши перед 2-й мировой, а он меня обвиняет в незнании истории и отсылает к Солонину.
Я написал Вам про разрытые могилы. Это один из примеров и конкретный. То что уровень Вашей информированности и желание получать инфу из открытых источников нет, это Ваши проблемы. У меня нет ни желания ни времени Вам все раскрывать.
"Никакие военные и персонал НАТО не должны входить на территорию Украины. У нас есть четкая красная линия в этом вопросе", - заявил Хебестрейт, отвечая на вопрос о миротворческой миссии НАТО, предложенной Польшей.
Я удивляюсь этим фантазиям. Не будет ни каких миротворцев. Единственное на что можно рассчитывать -на оружие. Сегодня его нужно искать везде, от черного рынка до любых стран обладающих оным.
Только что по их пропагандон ТВ сказали что это националисты взорвали. Видели б Волноваху. Одно убожество из местных на камеру сказало чтто это наши разворачивались и стреляли. Пардон убожеств несколько таких нашли. Просто одно говорило больше всех.