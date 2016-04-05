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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 414415416417
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 21:33

  andrijk777 написав:Це якраз не фантазії, а ймовірна правда. Звичайно ніхто точно не знає "що було б якби", але є ж історичний приклад - Білорусь. Чому в нас не могло статись "як в Білорусі"?
А подумайте, только очень хорошо.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 21:34

  ЛАД написав:Видел Ваше сообщение о том, что у нас остановилось производство кабелей, но не знаю, насколько это существенно для Volkswagen.
И в такой ситуации непонятно, почему остановилось производство. Боев на западе нет, а раб. силы сейчас там более чем достаточно.


Вообще довольно интересный вопрос.
Немцы переориентируються на других поставщиков так в нем.источнике было.
Если наши потеряют этот рынок сбыта, будет большой миинус в торговом балансе.
Это стабильное поступление твердой валюты.
Там много женщин работает. Может быть уехали как беженцы в надежде больше заработать за границей.
Сейчас нас заливают валютой. Когда закончиться поток может быть больно.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 21:39

  ЛАД написав:И посоветовали "порыться в прессе". А можно было "не растекаться мыслию по древу", а привести хоть один-два конкретных примера.
А то Вы прямо как prodigy - я написал конкретно, в чём вина Польши перед 2-й мировой, а он меня обвиняет в незнании истории и отсылает к Солонину.
Я написал Вам про разрытые могилы. Это один из примеров и конкретный. То что уровень Вашей информированности и желание получать инфу из открытых источников нет, это Ваши проблемы. У меня нет ни желания ни времени Вам все раскрывать.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 21:44

  prodigy написав:

"Никакие военные и персонал НАТО не должны входить на территорию Украины. У нас есть четкая красная линия в этом вопросе", - заявил Хебестрейт, отвечая на вопрос о миротворческой миссии НАТО, предложенной Польшей.

Я удивляюсь этим фантазиям. Не будет ни каких миротворцев. Единственное на что можно рассчитывать -на оружие. Сегодня его нужно искать везде, от черного рынка до любых стран обладающих оным.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 21:49

  fler написав:
Тільки я маю сумніви щодо виконання цього рішення? :roll:
Россия приняла Закон что внутренее законодательство и решения выше международных. Так что это просто игра на публику. Рашу этими писульками не остановить.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 21:53

Итоги 21 дня

vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 21:55

  edvardd написав:пидaрacы:
Зображення
Только что по их пропагандон ТВ сказали что это националисты взорвали. Видели б Волноваху. Одно убожество из местных на камеру сказало чтто это наши разворачивались и стреляли. Пардон убожеств несколько таких нашли. Просто одно говорило больше всех.
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 22:13

  lapay написав:Рейхсрупія укріплюється, була 134, зараз вже 100. З одногл боку погано, з іншого може бути ознакою, що скоро буде угода і кінець війні.
Чорний ринок 238 руб\долл
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 22:24

  otg написав:
  lapay написав:Рейхсрупія укріплюється, була 134, зараз вже 100. З одногл боку погано, з іншого може бути ознакою, що скоро буде угода і кінець війні.
Чорний ринок 238 руб\долл

Где можно посмотреть котировки их черного рынка?
vitaliian
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