Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины подтверждает, что президент РФ Владимир Путин теряет поддержку своего ближайшего окружения олигархов. Отмечается, что «карманными» остались: Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, Сергей Чемезов, которые могут напрямую общаться с ним лично. Команда олигархов времен Ельцина демонстративно отстраняется от личного общения, и именно от них путин опасается «удара в спину» - Роман Абрамович, Владимир Потанин, Олег Дерипаска, Михаил Прохоров, Александр Абрамов, Андрей Мельниченко. Бизнес не может мириться с политикой лица, приведшего к разрушительным последствиям для их финансового состояния. Поэтому они готовы к решительным действиям по изменению сегодняшнего положения.И если путин не согласится на их условия, ему грозит принудительный импичмент или физическое уничтожение от ближайшего окружения. https://nv.ua/world/countries/putina-mo ... t=10061909
Putin’s regime is self-liquidating, if the United States and its allies can help Ukraine stay in the fight. Ukraine doesn’t need to win; like Gen. George Washington in the Revolutionary War, it just needs to survive.
fler написав:Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины подтверждает, что президент РФ Владимир Путин теряет поддержку своего ближайшего окружения олигархов. Отмечается, что «карманными» остались: Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, Сергей Чемезов, которые могут напрямую общаться с ним лично. Команда олигархов времен Ельцина демонстративно отстраняется от личного общения, и именно от них путин опасается «удара в спину» - Роман Абрамович, Владимир Потанин, Олег Дерипаска, Михаил Прохоров, Александр Абрамов, Андрей Мельниченко. Бизнес не может мириться с политикой лица, приведшего к разрушительным последствиям для их финансового состояния. Поэтому они готовы к решительным действиям по изменению сегодняшнего положения.И если путин не согласится на их условия, ему грозит принудительный импичмент или физическое уничтожение от ближайшего окружения. https://nv.ua/world/countries/putina-mo ... t=10061909
Интересно, кто кого когда и как...
Расстрою Вас, но эти сегодня не имеют такого влияния в раше. Фюрер не дурак и давно всех их нейтрализовал и поставил в зависимость. Сегодня они не могут на него ни влиять ни тем более устранить. Если и ждать чего то в раше, то исключительно военного переворота. Но военные и силовики, всегда, как правило, держат нос по ветру и такой переворот возможен лишь тогда когда их главнокомандующий станет слабым или даст слабинку. Чего и опасается сам фюрер.
fler написав:Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины подтверждает, что президент РФ Владимир Путин теряет поддержку своего ближайшего окружения олигархов. Отмечается, что «карманными» остались: Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, Сергей Чемезов, которые могут напрямую общаться с ним лично. Команда олигархов времен Ельцина демонстративно отстраняется от личного общения, и именно от них путин опасается «удара в спину» - Роман Абрамович, Владимир Потанин, Олег Дерипаска, Михаил Прохоров, Александр Абрамов, Андрей Мельниченко. Бизнес не может мириться с политикой лица, приведшего к разрушительным последствиям для их финансового состояния. Поэтому они готовы к решительным действиям по изменению сегодняшнего положения.И если путин не согласится на их условия, ему грозит принудительный импичмент или физическое уничтожение от ближайшего окружения. https://nv.ua/world/countries/putina-mo ... t=10061909
Интересно, кто кого когда и как...
Расстрою Вас, но эти сегодня не имеют такого влияния в раше. Фюрер не дурак и давно всех их нейтрализовал и поставил в зависимость. Сегодня они не могут на него ни влиять ни тем более устранить. Если и ждать чего то в раше, то исключительно военного переворота. Но военные и силовики, всегда, как правило, держат нос по ветру и такой переворот возможен лишь тогда когда их главнокомандующий станет слабым или даст слабинку. Чего и опасается сам фюрер.
А скажіть хто небудь, а кому зараз потрібно крісло пукіна? Ну я розумію, ще місяць тому - цар, імператор, напівбог. А зараз? Жопа лише починається, хто захоче стати капітаном корабля за мить до катастрофи? Адмірал Деніц згадується
kotyk222 написав:А скажіть хто небудь, а кому зараз потрібно крісло пукіна? Ну я розумію, ще місяць тому - цар, імператор, напівбог. А зараз? Жопа лише починається, хто захоче стати капітаном корабля за мить до катастрофи? Адмірал Деніц згадується
Желающих вагон с тележкой. Просто при хозяине никто этого в голос не скажет. Да и вряд ли кто боится катастрофы. Все те кто готовы стать у руля, уверены что разрулят или договорятся с Западом.