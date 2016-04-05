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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 415416417418
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 22:47

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины подтверждает, что президент РФ Владимир Путин теряет поддержку своего ближайшего окружения олигархов.
Отмечается, что «карманными» остались: Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, Сергей Чемезов, которые могут напрямую общаться с ним лично.
Команда олигархов времен Ельцина демонстративно отстраняется от личного общения, и именно от них путин опасается «удара в спину» - Роман Абрамович, Владимир Потанин, Олег Дерипаска, Михаил Прохоров, Александр Абрамов, Андрей Мельниченко.
Бизнес не может мириться с политикой лица, приведшего к разрушительным последствиям для их финансового состояния. Поэтому они готовы к решительным действиям по изменению сегодняшнего положения.И если путин не согласится на их условия, ему грозит принудительный импичмент или физическое уничтожение от ближайшего окружения.
https://nv.ua/world/countries/putina-mo ... t=10061909

Интересно, кто кого когда и как... :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 22:55

Opinion: The best peace plan for Ukraine is sending military

Putin’s regime is self-liquidating, if the United States and its allies can help Ukraine stay in the fight. Ukraine doesn’t need to win; like Gen. George Washington in the Revolutionary War, it just needs to survive.

https://www.washingtonpost.com/opinions ... eace-plan/
zentol
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 23:05

  vitaliian написав:
  otg написав:
  lapay написав:Рейхсрупія укріплюється, була 134, зараз вже 100. З одногл боку погано, з іншого може бути ознакою, що скоро буде угода і кінець війні.
Чорний ринок 238 руб\долл

Где можно посмотреть котировки их черного рынка?
Александр Охрименко
9 ч. ·
Курс продажу доллара США в Москве 236 рублей. В Украине курс продажу доллара 34 грн

https://www.facebook.com/OkhrimenkoAlex ... 3795179186
Востаннє редагувалось otg в Сер 16 бер, 2022 23:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 23:12

  fler написав:Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины подтверждает, что президент РФ Владимир Путин теряет поддержку своего ближайшего окружения олигархов.
Отмечается, что «карманными» остались: Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, Сергей Чемезов, которые могут напрямую общаться с ним лично.
Команда олигархов времен Ельцина демонстративно отстраняется от личного общения, и именно от них путин опасается «удара в спину» - Роман Абрамович, Владимир Потанин, Олег Дерипаска, Михаил Прохоров, Александр Абрамов, Андрей Мельниченко.
Бизнес не может мириться с политикой лица, приведшего к разрушительным последствиям для их финансового состояния. Поэтому они готовы к решительным действиям по изменению сегодняшнего положения.И если путин не согласится на их условия, ему грозит принудительный импичмент или физическое уничтожение от ближайшего окружения.
https://nv.ua/world/countries/putina-mo ... t=10061909

Интересно, кто кого когда и как... :roll:
Расстрою Вас, но эти сегодня не имеют такого влияния в раше. Фюрер не дурак и давно всех их нейтрализовал и поставил в зависимость. Сегодня они не могут на него ни влиять ни тем более устранить. Если и ждать чего то в раше, то исключительно военного переворота. Но военные и силовики, всегда, как правило, держат нос по ветру и такой переворот возможен лишь тогда когда их главнокомандующий станет слабым или даст слабинку. Чего и опасается сам фюрер.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 23:25

  otg написав:
  fler написав:Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины подтверждает, что президент РФ Владимир Путин теряет поддержку своего ближайшего окружения олигархов.
Отмечается, что «карманными» остались: Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, Сергей Чемезов, которые могут напрямую общаться с ним лично.
Команда олигархов времен Ельцина демонстративно отстраняется от личного общения, и именно от них путин опасается «удара в спину» - Роман Абрамович, Владимир Потанин, Олег Дерипаска, Михаил Прохоров, Александр Абрамов, Андрей Мельниченко.
Бизнес не может мириться с политикой лица, приведшего к разрушительным последствиям для их финансового состояния. Поэтому они готовы к решительным действиям по изменению сегодняшнего положения.И если путин не согласится на их условия, ему грозит принудительный импичмент или физическое уничтожение от ближайшего окружения.
https://nv.ua/world/countries/putina-mo ... t=10061909

Интересно, кто кого когда и как... :roll:
Расстрою Вас, но эти сегодня не имеют такого влияния в раше. Фюрер не дурак и давно всех их нейтрализовал и поставил в зависимость. Сегодня они не могут на него ни влиять ни тем более устранить. Если и ждать чего то в раше, то исключительно военного переворота. Но военные и силовики, всегда, как правило, держат нос по ветру и такой переворот возможен лишь тогда когда их главнокомандующий станет слабым или даст слабинку. Чего и опасается сам фюрер.

А скажіть хто небудь, а кому зараз потрібно крісло пукіна? Ну я розумію, ще місяць тому - цар, імператор, напівбог. А зараз? Жопа лише починається, хто захоче стати капітаном корабля за мить до катастрофи? Адмірал Деніц згадується
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 23:48

  kotyk222 написав:А скажіть хто небудь, а кому зараз потрібно крісло пукіна? Ну я розумію, ще місяць тому - цар, імператор, напівбог. А зараз? Жопа лише починається, хто захоче стати капітаном корабля за мить до катастрофи? Адмірал Деніц згадується
Желающих вагон с тележкой. Просто при хозяине никто этого в голос не скажет. Да и вряд ли кто боится катастрофы. Все те кто готовы стать у руля, уверены что разрулят или договорятся с Западом.
otg
 
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