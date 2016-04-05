Додано: Сер 16 бер, 2022 23:12

fler написав: Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины подтверждает, что президент РФ Владимир Путин теряет поддержку своего ближайшего окружения олигархов.

Отмечается, что «карманными» остались: Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, Сергей Чемезов, которые могут напрямую общаться с ним лично.

Команда олигархов времен Ельцина демонстративно отстраняется от личного общения, и именно от них путин опасается «удара в спину» - Роман Абрамович, Владимир Потанин, Олег Дерипаска, Михаил Прохоров, Александр Абрамов, Андрей Мельниченко.

Бизнес не может мириться с политикой лица, приведшего к разрушительным последствиям для их финансового состояния. Поэтому они готовы к решительным действиям по изменению сегодняшнего положения.И если путин не согласится на их условия, ему грозит принудительный импичмент или физическое уничтожение от ближайшего окружения.

https://nv.ua/world/countries/putina-mo ... t=10061909



Интересно, кто кого когда и как... Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины подтверждает, что президент РФ Владимир Путин теряет поддержку своего ближайшего окружения олигархов.Отмечается, что «карманными» остались: Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, Сергей Чемезов, которые могут напрямую общаться с ним лично.Команда олигархов времен Ельцина демонстративно отстраняется от личного общения, и именно от них путин опасается «удара в спину» - Роман Абрамович, Владимир Потанин, Олег Дерипаска, Михаил Прохоров, Александр Абрамов, Андрей Мельниченко.Бизнес не может мириться с политикой лица, приведшего к разрушительным последствиям для их финансового состояния. Поэтому они готовы к решительным действиям по изменению сегодняшнего положения.И если путин не согласится на их условия, ему грозит принудительный импичмент или физическое уничтожение от ближайшего окружения.Интересно, кто кого когда и как...

Расстрою Вас, но эти сегодня не имеют такого влияния в раше. Фюрер не дурак и давно всех их нейтрализовал и поставил в зависимость. Сегодня они не могут на него ни влиять ни тем более устранить. Если и ждать чего то в раше, то исключительно военного переворота. Но военные и силовики, всегда, как правило, держат нос по ветру и такой переворот возможен лишь тогда когда их главнокомандующий станет слабым или даст слабинку. Чего и опасается сам фюрер.