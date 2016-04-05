Додано: Чет 17 бер, 2022 09:29

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Запрет на продажу наличной валюты банками привел к появлению в России теневого рынка. В соцсетях начали появляться каналы, группы и боты по обмену валюты.



По запросам «обмен валюты», «купить доллары», «обмен валюты Москва» доступны десятки телеграм-каналов с предложениями купить или продать, пишет «Коммерсантъ». Большинство из них начали активно функционировать в первые недели марта.



Часть каналов сообщает «актуальную информацию о возможных местах покупки доллара». Находятся и группы по городам, там люди сообщают информацию о том, сколько у них есть валюты и за какую цену они готовы ее продать или, наоборот, сколько валюты человеку нужно и сколько он может заплатить.



Чаще всего участники подобных групп договариваются о встрече в центре города в отделении банка. Ценник за один доллар или евро достигает 200 рублей.



Похожие предложения находятся и во «ВКонтакте».



Официальные курсы валют Банка России на 15 марта: евро — 127,23 рубля, доллар США — 115,2 рубля. В банках курс покупки долларов достигал 111 рублей, евро — 117 рублей.