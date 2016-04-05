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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 418419420421>
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 09:22

  vitaliian написав:
  otg написав:Александр Охрименко
9 ч. ·
Курс продажу доллара США в Москве 236 рублей.
а ну если охри говорит значит так и есть.
Не нужен этот сарказм, он постоянно ездил в Москву на передачи. Имеет там свои источники информации. Мне в частном разговоре подтвержают эту инфу
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 09:29

За три недели в российских онлайн-магазинах iPhone подорожали на 24-34%, MacBook выросли в цене в 2,4 раза. Ограничение на один товар в одни руки сохраняется.

Средняя цена MacBook Pro MK1E3 выросла до рекордных 480,1 тыс. рублей, а MacBook Z11B0004T – 302,7 тыс. рублей, MacBook Air MGN63 — 126,1 тыс. рублей.

Среди смартфонов больше всего подорожали iPhone 13 128GB — 96 тыс. рублей, iPhone 13 Pro 128GB — до 125,9 тыс. рублей. Меньше всего в цене прибавили iPhone 11 128GB — до 61 тыс. рублей и iPhone 11 64GB — до 55,9 тыс. рублей.
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 09:29

otg

Запрет на продажу наличной валюты банками привел к появлению в России теневого рынка. В соцсетях начали появляться каналы, группы и боты по обмену валюты.

По запросам «обмен валюты», «купить доллары», «обмен валюты Москва» доступны десятки телеграм-каналов с предложениями купить или продать, пишет «Коммерсантъ». Большинство из них начали активно функционировать в первые недели марта.

Часть каналов сообщает «актуальную информацию о возможных местах покупки доллара». Находятся и группы по городам, там люди сообщают информацию о том, сколько у них есть валюты и за какую цену они готовы ее продать или, наоборот, сколько валюты человеку нужно и сколько он может заплатить.

Чаще всего участники подобных групп договариваются о встрече в центре города в отделении банка. Ценник за один доллар или евро достигает 200 рублей.

Похожие предложения находятся и во «ВКонтакте».

Официальные курсы валют Банка России на 15 марта: евро — 127,23 рубля, доллар США — 115,2 рубля. В банках курс покупки долларов достигал 111 рублей, евро — 117 рублей.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 09:38

  prodigy написав:otg

[b]Запрет на продажу наличной валюты банками привел к появлению в России теневого рынка. В соцсетях начали появляться каналы, группы и боты по обмену валюты.
Сейчас в оркостане звучат предложение вообще запретить валюту. Ввести что то подобное что было в СССР. ФСБ пытается прикрыть все каналы неофициального оборота валюты. Говорят что уже есть первые задержанные.
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 09:41

  otg написав:
  prodigy написав:otg

[b]Запрет на продажу наличной валюты банками привел к появлению в России теневого рынка. В соцсетях начали появляться каналы, группы и боты по обмену валюты.
Сейчас в оркостане звучат предложение вообще запретить валюту. Ввести что то подобное что было в СССР. ФСБ пытается прикрыть все каналы неофициального оборота валюты. Говорят что уже есть первые задержанные.


я об этом написал выше
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 09:43

  prodigy написав:я об этом написал выше
Я о том что неофициальных менял пытаются прессовать.
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 09:53

  otg написав:
  prodigy написав:я об этом написал выше
Я о том что неофициальных менял пытаются прессовать.


так и об этом писал ( а статья 171 и 172, может еще что-то давят в УК РФ)
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 10:17

  otg написав:нужен этот сарказм
вы могли бы изначально сослаться на ваш источник.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 17 бер, 2022 10:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 10:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:За три недели в российских онлайн-магазинах iPhone подорожали на 24-34%, MacBook выросли в цене в 2,4 раза. Ограничение на один товар в одни руки сохраняется.

Вчора в групі вк "Интересная москва" боровся з рашизмом. То там одна з сенсацій, що лада гранта стала коштувати 1,98 млн, а була коло 0,6. Ряд цін на побутові товари у 2-2,5 рази. Фотки порожніх полиць в москві.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 10:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тарута пишет, что с Мариуполе расчистили обломки театра, выводят людей из бомбоубежища
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