Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 17 бер, 2022 10:34
otg написав:
Сейчас в оркостане звучат предложение вообще запретить валюту. Ввести что то подобное что было в СССР. ФСБ пытается прикрыть все каналы неофициального оборота валюты. Говорят что уже есть первые задержанные
Можна подивитись курси обміну біткойна на рублі
https://www.bestchange.ru/bitcoin-to-sberbank.html
, крос-курс рубля десь 115 за долар.
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Додано: Чет 17 бер, 2022 10:40
vitaliian написав: otg написав:
нужен этот сарказм
это не сарказм, для тех кто хоть немного разбирается в экономике и финансах ссылки на мнение охри = дурному тону. Долго объяснять почему, и я не его адвокат это делать
Если приходится "долго объяснять", значит, нет убедительных аргументов))). Экономика и финансы - наука неточная, и по одному и тому же вопросу могут быть разные мнения и у крупных специалистов.
Что заведомо можно у него использовать - это голый фактаж, он всегда ссылается на источники.
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Додано: Чет 17 бер, 2022 10:48
prodigy написав:
сирийцы будут воевать, но просят деньги вперед))
Ночували знайомі знайомих,чудом вирвались автомобілем з Маріуполя,так кажуть майже на всіх блокпостах чеченці,узбеки,казахи, і хто зна хто ще,не слов'янської зовнішності,ведуть себе дуже нахабно
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Додано: Чет 17 бер, 2022 10:49
Не знаю, як піспя вчорашніх подій в Маріуполі, можна про шось з ними домовлятись чи робити зустріч верхів. Тільки війна на знищення орків.
Вони завжди так воювали, але щоб спеціально вбивати дітей...
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