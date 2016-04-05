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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 417418419420421>
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 09:18

второй этап войны наступил



сирийцы будут воевать, но просят деньги вперед))
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 10:17

  otg написав:нужен этот сарказм
вы могли бы изначально сослаться на ваш источник.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 17 бер, 2022 10:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 10:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тарута пишет, что с Мариуполе расчистили обломки театра, выводят людей из бомбоубежища
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 10:40

  vitaliian написав:
  otg написав:нужен этот сарказм
это не сарказм, для тех кто хоть немного разбирается в экономике и финансах ссылки на мнение охри = дурному тону. Долго объяснять почему, и я не его адвокат это делать

Если приходится "долго объяснять", значит, нет убедительных аргументов))). Экономика и финансы - наука неточная, и по одному и тому же вопросу могут быть разные мнения и у крупных специалистов.

Что заведомо можно у него использовать - это голый фактаж, он всегда ссылается на источники.
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 10:48

  prodigy написав:

сирийцы будут воевать, но просят деньги вперед))

Ночували знайомі знайомих,чудом вирвались автомобілем з Маріуполя,так кажуть майже на всіх блокпостах чеченці,узбеки,казахи, і хто зна хто ще,не слов'янської зовнішності,ведуть себе дуже нахабно
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 10:49

Re: Вбивці

Не знаю, як піспя вчорашніх подій в Маріуполі, можна про шось з ними домовлятись чи робити зустріч верхів. Тільки війна на знищення орків.
Вони завжди так воювали, але щоб спеціально вбивати дітей...
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 11:12

гуляйполе казахи и узбеки и у нас есть ( малых количества)

скажем проще-лица не славянской национальности)))
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 11:16

  prodigy написав:ситуация у нас лучше, чем- "нам бы день простоять, да ночь продержаться"


Это да, но надо понимать, какой ценой оно нам обходится...
Немного инсайда, о котором в новостях молчат.
В Баштанке орки отжали у людей 20 авто и ценности и уехали в Херсон.
Еще одно село по Николаевом (не называю специально) разрушено, там не осталось ни одного (!) дома.
Жителей некоторых мест в Нико военные сами попросили переехать, потому как небезопасно...
Третий день выдают гуманитарку. Здесь все норм, под контролем. Сегодня увеличивают число пунктов выдачи.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 11:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 17 бер, 2022 11:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 11:22

сложно посчитать сколько нам дали Javelins (26тысяч+5тысяч +ХХ)
пилоты у орков закончились, будут стрелять ракетами со своей территории (Ту95, Т22)
против которой нужны КАЛЬЧУГИ (кстати, где они?)



Люди в Драмтеатре Мариуполя ВЫЖИЛИ

https://www.unian.ua/war/udar-po-dramte ... 47278.html
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