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Додано: Чет 17 бер, 2022 09:18
второй этап войны наступил
сирийцы будут воевать, но просят деньги вперед))
Додано: Чет 17 бер, 2022 10:17
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 17 бер, 2022 10:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 17 бер, 2022 10:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тарута пишет, что с Мариуполе расчистили обломки театра, выводят людей из бомбоубежища
Додано: Чет 17 бер, 2022 10:40
Если приходится "долго объяснять", значит, нет убедительных аргументов))). Экономика и финансы - наука неточная, и по одному и тому же вопросу могут быть разные мнения и у крупных специалистов.
Что заведомо можно у него использовать - это голый фактаж, он всегда ссылается на источники.
Додано: Чет 17 бер, 2022 10:48
Додано: Чет 17 бер, 2022 10:49
Re: Вбивці
Не знаю, як піспя вчорашніх подій в Маріуполі, можна про шось з ними домовлятись чи робити зустріч верхів. Тільки війна на знищення орків.
Вони завжди так воювали, але щоб спеціально вбивати дітей...
Додано: Чет 17 бер, 2022 11:12
гуляйполе казахи и узбеки и у нас есть ( малых количества)
скажем проще-лица не славянской национальности)))
Додано: Чет 17 бер, 2022 11:16
Это да, но надо понимать, какой ценой оно нам обходится...
Немного инсайда, о котором в новостях молчат.
В Баштанке орки отжали у людей 20 авто и ценности и уехали в Херсон.
Еще одно село по Николаевом (не называю специально) разрушено, там не осталось ни одного (!) дома.
Жителей некоторых мест в Нико военные сами попросили переехать, потому как небезопасно...
Третий день выдают гуманитарку. Здесь все норм, под контролем. Сегодня увеличивают число пунктов выдачи.
Додано: Чет 17 бер, 2022 11:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 17 бер, 2022 11:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 17 бер, 2022 11:22
сложно посчитать сколько нам дали Javelins (26тысяч+5тысяч +ХХ)
пилоты у орков закончились, будут стрелять ракетами со своей территории (Ту95, Т22)
против которой нужны КАЛЬЧУГИ (кстати, где они?)
Люди в Драмтеатре Мариуполя ВЫЖИЛИ
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