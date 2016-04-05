Додано: Чет 17 бер, 2022 11:50

otg написав: Источник приватный разговор. Как я Вам на него сошлюсь Источник приватный разговор. Как я Вам на него сошлюсь

по крайней мере сказать город и место где такой курс, обменка, базар, вокзал, аэропорт.Ко мне как то давно прилетел родственник из Канады и обменял в аэропорту Борисполь канадские доллары на 40% дешевле, чем был курс на Хрещатике, потом долго ныл мне на этот счёт, какие у нас нечестные бизнесмены. Видимо у них так не принято.Пример о том, что в принципе я верю в любой курс, у жадности предела нет.Вчерашняя инфа про освобождение Ирпеня и Бучи не подтверждается. В местных группах пишут что орки свободно гуляют по улицам, отбирают еду и ценности, отжимают ли авто и что расстреливают мирных граждан свежей инфы нет.