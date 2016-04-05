prodigy написав:ситуация у нас лучше, чем- "нам бы день простоять, да ночь продержаться"
Это да, но надо понимать, какой ценой оно нам обходится... Немного инсайда, о котором в новостях молчат. В Баштанке орки отжали у людей 20 авто и ценности и уехали в Херсон. Еще одно село по Николаевом (не называю специально) разрушено, там не осталось ни одного (!) дома. Жителей некоторых мест в Нико военные сами попросили переехать, потому как небезопасно... Третий день выдают гуманитарку. Здесь все норм, под контролем. Сегодня увеличивают число пунктов выдачи.
Николаев-крепость, одесситы воют с вашими героями пліч-о-пліч
Бойцы Одесской мехбригады сражаются под Николаевом Бойцы недавно созданного 5-го резервного батальона 28 ОМБР Рыцарей Зимнего Похода уже вступили в бой и били врага.
«Мы будем уничтожать врага за каждый разрушенный дом, театр, роддом, журналиста, солдата, ребенка, за каждую искалеченную жизнь. Вы почувствуете нашу боль и это будет последнее, что вы почувствуете», - говорится в сообщении на официальной странице батальона.
В свою очередь, спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в своем телеграм-канале уточнил, что бойцы работают где-то под Николаевом.
lapay написав:Не знаю, як піспя вчорашніх подій в Маріуполі, можна про шось з ними домовлятись чи робити зустріч верхів. Тільки війна на знищення орків. Вони завжди так воювали, але щоб спеціально вбивати дітей...
Пекин может стать посредником в переговорах, однако нафига нам нам такой посредник (у китайцев кремлевские методички)...только гуманитарные коридоры и бить сволочей до полного изгнания с нашей территории .
"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.03 орієнтовно склали особового складу - близько 14000 осіб", - мовиться у дописі.
Танків - 444 одиниці, бойових броньованих машин - 1 тис. 435 одиниць, артилерійських систем - 201 одиниця, РСЗВ - 72 одиниці, засоби ППО - 43 одиниці, літаків - 86 одиниць, гелікоптерів - 108 одиниць, автомобільної техніки - 864 одиниці, кораблів/катерів - 3 одиниці, цистерн з ПММ - 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11, спеціальної техніки - 10.
пс Если враг не сдается-его уничтожают (Алеша Пешков, он же Максим Горький)
prodigy написав:Пекин может стать посредником в переговорах, однако нафига нам нам такой посредник
не может, Китай больше кого либо имеет выгоды от этой войны, и как никто заинтересован в её продолжении.
На фоне санкций, Рф подпадает в полную экономическую и финансовую зависимость от Китая, без единого выстрела (между ними). Гитлер о таком бонусе мечтать не мог, чтобы страна с самыми большими природными ресурсами в мире, сдалась сама без боя.
Ну и по мелочи, например уже подписан договор аренды части земель в сроком Сибири на 50 лет. А что такое 50 лет? "Обрусевшие" китайцы которые со временем могут потребовать независимость.
Роль Китая в этом конфликте ещё будут изучать историки.
otg написав:Источник приватный разговор. Как я Вам на него сошлюсь
по крайней мере сказать город и место где такой курс, обменка, базар, вокзал, аэропорт.
Ко мне как то давно прилетел родственник из Канады и обменял в аэропорту Борисполь канадские доллары на 40% дешевле, чем был курс на Хрещатике, потом долго ныл мне на этот счёт, какие у нас нечестные бизнесмены. Видимо у них так не принято.
Пример о том, что в принципе я верю в любой курс, у жадности предела нет.
Вчерашняя инфа про освобождение Ирпеня и Бучи не подтверждается. В местных группах пишут что орки свободно гуляют по улицам, отбирают еду и ценности, отжимают ли авто и что расстреливают мирных граждан свежей инфы нет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 17 бер, 2022 11:59, всього редагувалось 1 раз.
Потапенко: таракан может жить без головы более 3 суток, поверь у нас многие граждане живут десятилетиями (без головы)
пс. Как установили учёные-энтомологи, тараканы могут жить без головы очень долго, поскольку не имеют разветвлённой сети кровеносных сосудов. Если таракана обезглавить, тромбы перекроют рану, и потеря крови будет незначительной. Дышат эти насекомые через дыхальца – отверстия в виде трубочек, расположенные на боку и брюшке)