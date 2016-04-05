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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 418419420421>
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 11:25

  fler написав:
  prodigy написав:ситуация у нас лучше, чем- "нам бы день простоять, да ночь продержаться"


Это да, но надо понимать, какой ценой оно нам обходится...
Немного инсайда, о котором в новостях молчат.
В Баштанке орки отжали у людей 20 авто и ценности и уехали в Херсон.
Еще одно село по Николаевом (не называю специально) разрушено, там не осталось ни одного (!) дома.
Жителей некоторых мест в Нико военные сами попросили переехать, потому как небезопасно...
Третий день выдают гуманитарку. Здесь все норм, под контролем. Сегодня увеличивают число пунктов выдачи.


Николаев-крепость, одесситы воют с вашими героями пліч-о-пліч

Бойцы Одесской мехбригады сражаются под Николаевом
Бойцы недавно созданного 5-го резервного батальона 28 ОМБР Рыцарей Зимнего Похода уже вступили в бой и били врага.

«Мы будем уничтожать врага за каждый разрушенный дом, театр, роддом, журналиста, солдата, ребенка, за каждую искалеченную жизнь. Вы почувствуете нашу боль и это будет последнее, что вы почувствуете», - говорится в сообщении на официальной странице батальона.

В свою очередь, спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в своем телеграм-канале уточнил, что бойцы работают где-то под Николаевом.
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 11:26

  lapay написав:Не знаю, як піспя вчорашніх подій в Маріуполі, можна про шось з ними домовлятись чи робити зустріч верхів. Тільки війна на знищення орків.
Вони завжди так воювали, але щоб спеціально вбивати дітей...



дети вижили (к счастью)
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 11:30

мы хотим найти украинские патроны и себе ноги прострелить

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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 11:31

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направлялся в ночь на четверг в Пекин, но до Китая так и не долетел, сообщает немецкое издание Bild.

Самолет российского министра успел преодолеть 2 800 километров из почти 6 тысяч километров пути, когда было принято решение вернуться в Москву. Это произошло в районе Новосибирска.

Мир сейчас гадает, пишет Das Bild, "неужели Пекин не принял министра иностранных дел Путина.


https://m.bild.de/politik/ausland/polit ... obile.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 11:35

У МВС підбили підсумки тривалої комендантської години в Києв

https://www.unian.ua/war/komendantska-godina-v-kiyevi-stali-vidomi-pidsumki-nedavnih-obmezhen-novini-kiyeva-11747257.html?_ga=2.108891332.718576145.1646884906-145514001.1637259692
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 11:38

  vitaliian написав:
Министр иностранных дел России Сергей Лавров направлялся в ночь на четверг в Пекин, но до Китая так и не долетел, сообщает немецкое издание Bild.

Самолет российского министра успел преодолеть 2 800 километров из почти 6 тысяч километров пути, когда было принято решение вернуться в Москву. Это произошло в районе Новосибирска.

Мир сейчас гадает, пишет Das Bild, "неужели Пекин не принял министра иностранных дел Путина.


https://m.bild.de/politik/ausland/polit ... obile.html


Пекин может стать посредником в переговорах, однако нафига нам нам такой посредник (у китайцев кремлевские методички)...только гуманитарные коридоры и бить сволочей до полного изгнания с нашей территории .

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.03 орієнтовно склали особового складу - близько 14000 осіб", - мовиться у дописі.

Танків - 444 одиниці, бойових броньованих машин - 1 тис. 435 одиниць, артилерійських систем - 201 одиниця, РСЗВ - 72 одиниці, засоби ППО - 43 одиниці, літаків - 86 одиниць, гелікоптерів - 108 одиниць, автомобільної техніки - 864 одиниці, кораблів/катерів - 3 одиниці, цистерн з ПММ - 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11, спеціальної техніки - 10.

пс Если враг не сдается-его уничтожают (Алеша Пешков, он же Максим Горький)
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 11:42

  vitaliian написав:
  otg написав:нужен этот сарказм
вы могли бы изначально сослаться на ваш источник.
Источник приватный разговор. Как я Вам на него сошлюсь? :)
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 11:44

  prodigy написав:Пекин может стать посредником в переговорах, однако нафига нам нам такой посредник
не может, Китай больше кого либо имеет выгоды от этой войны, и как никто заинтересован в её продолжении.

На фоне санкций, Рф подпадает в полную экономическую и финансовую зависимость от Китая, без единого выстрела (между ними). Гитлер о таком бонусе мечтать не мог, чтобы страна с самыми большими природными ресурсами в мире, сдалась сама без боя.

Ну и по мелочи, например уже подписан договор аренды части земель в сроком Сибири на 50 лет. А что такое 50 лет? "Обрусевшие" китайцы которые со временем могут потребовать независимость.

Роль Китая в этом конфликте ещё будут изучать историки.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 11:50

  otg написав:Источник приватный разговор. Как я Вам на него сошлюсь
по крайней мере сказать город и место где такой курс, обменка, базар, вокзал, аэропорт.

Ко мне как то давно прилетел родственник из Канады и обменял в аэропорту Борисполь канадские доллары на 40% дешевле, чем был курс на Хрещатике, потом долго ныл мне на этот счёт, какие у нас нечестные бизнесмены. Видимо у них так не принято.

Пример о том, что в принципе я верю в любой курс, у жадности предела нет.

Вчерашняя инфа про освобождение Ирпеня и Бучи не подтверждается. В местных группах пишут что орки свободно гуляют по улицам, отбирают еду и ценности, отжимают ли авто и что расстреливают мирных граждан свежей инфы нет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 17 бер, 2022 11:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 11:59

Потапенко: россияне перешли к жизни как тараканы

Потапенко: таракан может жить без головы более 3 суток,
поверь у нас многие граждане живут десятилетиями (без головы)




пс. Как установили учёные-энтомологи, тараканы могут жить без головы очень долго, поскольку не имеют разветвлённой сети кровеносных сосудов. Если таракана обезглавить, тромбы перекроют рану, и потеря крови будет незначительной. Дышат эти насекомые через дыхальца – отверстия в виде трубочек, расположенные на боку и брюшке)
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