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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 17 бер, 2022 12:08
vitaliian написав: otg написав:
Источник приватный разговор. Как я Вам на него сошлюсь
по крайней мере сказать город и место где такой курс, обменка, базар, вокзал, аэропорт.
Единственное могу сказать что в Москве у частных лиц. Где что и как я не уточнял, ибо не нужно. Вы же видите что там делается. Скоро будет точно как в СССР. Да и Охрименку я не вижу причин не доверять в данном случае. Он хоть недоэкономист дерьмовый, но связи, поверьте, имеет
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otg
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Додано: Чет 17 бер, 2022 12:18
otg я дал ссылку на курсы обмена webmoney , говорить что у мифических менял условно "па 300" и "забывать" сказать что на webmoney есть доллар па 100" это непрофессионально.
Ладно когда это делают журналисты, они могут чего то не понимать. Если пан охрименко чего то не понимает ему надо бы подучиться, а если понимает но сознательно искажает реальность (например ради увеличения просмотров сенсационного материала) это называется другим нехорошим словом, которое во избежании срача я здесь писать не буду.
Добавлю от себя, если на РФ курс будет 300 у нас доллар будет па 70 , загуглите куда мы больше всего экспортируем. По многим позициям найти другие рынки сбыта за 8 лет войны не очень смогли, и в то что это смогут сделать прямо в ближайшее время не верю. Скорее всего экспорт пойдет через Турцию (не зря султан не поддержал санкции).
Что полная потеря рынка РФ , что курс 300 - больно ударят по нашей экономике, конечно не больнее чем они уже бьют по Мариуполю.
Спекуляции на тему "у них доллар па 300 поэтому они подохнут" считаю диверсией.
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vitaliian
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