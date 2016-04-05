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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 418419420421
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 12:38

Ирина Билык написала стих

"Я постарела лет на 100….
Идёт война, летают пули
Их не спасёт уже ничто
Их всех жестоко обманули

Им рассказали, что у нас
Страна врагов и наркоманов…
Себя вы видели хоть раз?!
Смотрелись в дно своих стаканов?!

Мальчишки наши защищать
Пошли родную Украину
Увидеть мне б рашиста мать
Сказать ей: сын твой мать - скотина!

Зверьё и то в лесу добрей,
Спасают их законы стаи...
А вы, как орки у дверей...
Детей и мам поубивали...

Я не прощу тебе, рашист,
Сожжённый дом,
Где жили люди...
Гореть тебе в аду огнем!!!
А я…как сказала - так и будет".
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 12:48

В Николаеве на нужды обороны сносят мафы и биг борды



На счёт бордов более чем согласен, а мафы это рабочие места ((
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 13:03

#ГУРінформує

◽Командування російської воєнної бази Хмеймім отримало вказівку щоденно відправляти до України до 300 бойовиків. 15 березня вже було відправлено 150 найманців.
🦉заплановано переміщення з Сирії до росії та білорусі озброєння, військової техніки та інших ресурсів для забезпечення російських окупаційних військ. Президент Сирії Башар аль-Асад пообіцяв надати росії для війни в Україні 40 тис. бойовиків.
◽найманцям обіцяють, що вони виконуватимуть виключно поліцейські функції з наведення порядків на окупованих територіях. Але останнім часом серед найманців почала поширюватися інформація щодо безпосередньої участі в бойових діях проти української армії. Це значно знизило “бойовий дух” сирійців.
◽нещодавно до воєнної бази Хмеймім з росії прибуло понад 30 бойовиків, які отримали поранення в боях проти захисників України. Це негативно вплинуло на морально-психологічний стан інших найманців та призвело до відмови частини з них брати участь у бойових діях, навіть було зафіксовано випадки самокаліцтва.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 13:07

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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 13:11

Вчера под Запорожьем моцкали били градами по колонне из Мариуполя. досталось дачам в плавнях...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 13:12

  vitaliian написав:https://vimeo.com/689224659

На счёт бордов более чем согласен, а мафы это рабочие места ((


Супер мэр.
Какие рабочие места с будок.
В Европе будок нет. Особенно тех которые стоят на тротуаре и мешают проезду/проходу.
Пусть идут крутить кабеля, там рабочих рук не хватает.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 13:24

  Хомякоид написав:Супер мэр
это не мэр, а губернатор

Вот так сирийцев будут отправлять обратно
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 13:25

  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:https://vimeo.com/689224659

На счёт бордов более чем согласен, а мафы это рабочие места ((


Супер мэр.
Какие рабочие места с будок.
В Европе будок нет. Особенно тех которые стоят на тротуаре и мешают проезду/проходу.
Пусть идут крутить кабеля, там рабочих рук не хватает.

да конечно, нет, помню в Мюнхене, на тротуаре, стоит мужик в гриле куриц жарит...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 13:30

🔴Ситуація на Київщині 17.03.2022

🔺Білоцерківський район. Ситуація контрольована. Ніч пройшла спокійно, без обстрілів. Сили територіальної оборони у підвищеній боєготовності.

🔺Бориспільський район. 
За попередньою інформацією над територією району збито ворожий літак. Інформація перевіряється, здійснюється пошук літаку або його фрагментів.
 
🔺Бучаський район.
❌У Макарівській громаді відсутні водопостачання, газ, електрика, зв’язок. Селище під контролем ЗСУ, але постійно під обстрілом ворога.
❌У Бородянській, Бучанській та Гостомельській громадах – переміщення ворога. Інфраструктура зруйнована.
❌Бородянка заблокована. Готується евакуація цивільного населення та підвіз гуманітарної допомоги.

🔺Броварський район. 
❌На території Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської - ворожа техніка.
❌В ніч з 16 на 17 березня по Калинівській громаді ворог здійснив ракетний удар. Постраждав один з населених пунктів - ушкодження інфраструктури та житлового фонду. Попередньо жертв немає.

‼️В Зазимській сільській громаді створені пункти обігріву. 16 березня Зазимська громада прийняла близько 200 мешканців Чернігівщини, яких забезпечили житлом та харчуванням.
 
🔺Вишгородський район. 
❌В окупованих Іванківській, Димерської та Поліської громадах гуманітарна катастрофа, відсутній зв‘язок, електропостачання, продукти харчування та лікі.
‼️Продовжується евакуація людей з окупованої Димерської громади.
❌Славутич повністю ізольований. Є потреба в продуктах харчування та медикаментах.

🔺Обухівський район. Ситуація стабільна, контрольована. Є проблема недостатньої кількості деяких продуктів. На АЗС недостатні об’єми пального, черги.

Фастівський район. Ситуація стабільна контрольована. На частині АЗС відсутнє пальне.
❌Відбувся обстріл градами в сторону с. Ясногородка - потерпілих, загиблих та значних руйнувань немає.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 13:39

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем первом сообщении в мессенджере Telegram обвинил "русофобию Запада" в "обострении международной ситуации". При этом он заявил, что "у России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов".
DW

Война карликов со всем миром до победного конца...
Starikan
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