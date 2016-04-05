◽Командування російської воєнної бази Хмеймім отримало вказівку щоденно відправляти до України до 300 бойовиків. 15 березня вже було відправлено 150 найманців. 🦉заплановано переміщення з Сирії до росії та білорусі озброєння, військової техніки та інших ресурсів для забезпечення російських окупаційних військ. Президент Сирії Башар аль-Асад пообіцяв надати росії для війни в Україні 40 тис. бойовиків. ◽найманцям обіцяють, що вони виконуватимуть виключно поліцейські функції з наведення порядків на окупованих територіях. Але останнім часом серед найманців почала поширюватися інформація щодо безпосередньої участі в бойових діях проти української армії. Це значно знизило “бойовий дух” сирійців. ◽нещодавно до воєнної бази Хмеймім з росії прибуло понад 30 бойовиків, які отримали поранення в боях проти захисників України. Це негативно вплинуло на морально-психологічний стан інших найманців та призвело до відмови частини з них брати участь у бойових діях, навіть було зафіксовано випадки самокаліцтва.
🔺Білоцерківський район. Ситуація контрольована. Ніч пройшла спокійно, без обстрілів. Сили територіальної оборони у підвищеній боєготовності.
🔺Бориспільський район. За попередньою інформацією над територією району збито ворожий літак. Інформація перевіряється, здійснюється пошук літаку або його фрагментів.
🔺Бучаський район. ❌У Макарівській громаді відсутні водопостачання, газ, електрика, зв’язок. Селище під контролем ЗСУ, але постійно під обстрілом ворога. ❌У Бородянській, Бучанській та Гостомельській громадах – переміщення ворога. Інфраструктура зруйнована. ❌Бородянка заблокована. Готується евакуація цивільного населення та підвіз гуманітарної допомоги.
🔺Броварський район. ❌На території Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської - ворожа техніка. ❌В ніч з 16 на 17 березня по Калинівській громаді ворог здійснив ракетний удар. Постраждав один з населених пунктів - ушкодження інфраструктури та житлового фонду. Попередньо жертв немає.
‼️В Зазимській сільській громаді створені пункти обігріву. 16 березня Зазимська громада прийняла близько 200 мешканців Чернігівщини, яких забезпечили житлом та харчуванням.
🔺Вишгородський район. ❌В окупованих Іванківській, Димерської та Поліської громадах гуманітарна катастрофа, відсутній зв‘язок, електропостачання, продукти харчування та лікі. ‼️Продовжується евакуація людей з окупованої Димерської громади. ❌Славутич повністю ізольований. Є потреба в продуктах харчування та медикаментах.
🔺Обухівський район. Ситуація стабільна, контрольована. Є проблема недостатньої кількості деяких продуктів. На АЗС недостатні об’єми пального, черги.
Фастівський район. Ситуація стабільна контрольована. На частині АЗС відсутнє пальне. ❌Відбувся обстріл градами в сторону с. Ясногородка - потерпілих, загиблих та значних руйнувань немає.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем первом сообщении в мессенджере Telegram обвинил "русофобию Запада" в "обострении международной ситуации". При этом он заявил, что "у России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов". DW
Война карликов со всем миром до победного конца...