Китай не знал о планах России по проведению военной операции против Украины и не поддерживал их. Об этом заявил посол КНР в США Цинь Ган в статье, опубликованной во вторник на страницах The Washington Post.
lapay написав:Не знаю, як піспя вчорашніх подій в Маріуполі, можна про шось з ними домовлятись чи робити зустріч верхів. Тільки війна на знищення орків. Вони завжди так воювали, але щоб спеціально вбивати дітей...
дети вижили (к счастью)
Очень хорошо. Непонятно только, почему Тихий отправлял "фтопку" мой пост, а не панический твит Таруты или пост процитировавшего его edvardd.
Китай не знал о планах России по проведению военной операции против Украины и не поддерживал их. Об этом заявил посол КНР в США Цинь Ган в статье, опубликованной во вторник на страницах The Washington Post.
Но позиция, к сожалению, та же - и вашим, и нашим.
Работала ПВО, жертв и разрушений нет: мэр Каменского о ситуации в городе
Во время воздушной тревоги. которая была объявлена по всей территории Днепропетровской области в 12:45, жители Каменского слышали взрывы. «Работало ПВО. Ждем официальной информации. Предварительно, жертв и разрушений нет», — написал на своей странице в Фейсбук мэр Каменского.
Китай не знал о планах России по проведению военной операции против Украины и не поддерживал их. Об этом заявил посол КНР в США Цинь Ган в статье, опубликованной во вторник на страницах The Washington Post.
Это даже не смешно, американская и британская разведки знали, а Китай нет.