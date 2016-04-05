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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 420421422423>
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 13:59

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

А хто точно знає - я можу зараз (у воєнний стан) зайти у відділення банку зі зброєю, чи ні?

А то тут хлопці кажуть, що не можу...

Ну добре, що ми гуртом приїхали і можемо залишити зброю один на одного, а от якщо я сам-один, а треба зайти в банк по справах - що, зброю за порогом залишати)) чи охоронцю(якого нема) залишати? :)
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 14:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:А хто точно знає - я можу зараз (у воєнний стан) зайти у відділення банку зі зброєю, чи ні?

А то тут хлопці кажуть, що не можу...

В білоруське точно можеш...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 14:20

  prodigy написав:

Вы так и не ответили, кто такой danserg? Или я прозевал?
Не пойму, чем Вам так нравятся его "анализы". На мой взгляд, весьма примитивно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 14:33

https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 1%82%D1%8C.

РФ пригрозила Боснии украинским сценарием
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 14:38

http://russian.news.cn/2022-03/16/c_1310517007.htm

Китай не знал о планах России по проведению военной операции против Украины и не поддерживал их. Об этом заявил посол КНР в США Цинь Ган в статье, опубликованной во вторник на страницах The Washington Post.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 14:41

  prodigy написав:
  lapay написав:Не знаю, як піспя вчорашніх подій в Маріуполі, можна про шось з ними домовлятись чи робити зустріч верхів. Тільки війна на знищення орків.
Вони завжди так воювали, але щоб спеціально вбивати дітей...



дети вижили (к счастью)

Очень хорошо.
Непонятно только, почему Тихий отправлял "фтопку" мой пост, а не панический твит Таруты или пост процитировавшего его edvardd.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 14:43

  Starikan написав:http://russian.news.cn/2022-03/16/c_1310517007.htm

Китай не знал о планах России по проведению военной операции против Украины и не поддерживал их. Об этом заявил посол КНР в США Цинь Ган в статье, опубликованной во вторник на страницах The Washington Post.

Но позиция, к сожалению, та же - и вашим, и нашим.
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 14:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Работала ПВО, жертв и разрушений нет: мэр Каменского о ситуации в городе
Во время воздушной тревоги. которая была объявлена по всей территории Днепропетровской области в 12:45, жители Каменского слышали взрывы.
«Работало ПВО. Ждем официальной информации. Предварительно, жертв и разрушений нет», — написал на своей странице в Фейсбук мэр Каменского.
alexop
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 14:59

Прямо сейчас из окна вижу 3 очень сильных дыма в районе ... (сначала написал, потом убрал, чтобы не возбуждать).
Видно, попало сильно - по жилым домам (по-моему, многоэтажки).

P.s. А тут будут рассуждать и приводить всяких "экспертов" о ненужности/недопустимости переговоров.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 15:05

  Starikan написав:http://russian.news.cn/2022-03/16/c_1310517007.htm

Китай не знал о планах России по проведению военной операции против Украины и не поддерживал их. Об этом заявил посол КНР в США Цинь Ган в статье, опубликованной во вторник на страницах The Washington Post.

Это даже не смешно, американская и британская разведки знали, а Китай нет.
vitaliian
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