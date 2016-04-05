вы вроде бы взрослый и не глупый человек... На каких условиях лично вы готовы капитулировать, то что ваших детей и внуков например чеченцы возьмут в рабство не допускаете? Это может быть одним из условий.
Переговоры нужны когда они конструктивны и результативны (как и все остальное), Можно молиться а можно лоб разбить, как бы не одно и тоже.
Когда стороны хотят договориться они прекращают огонь. Если переговоры идут во время обстрелов жилых кварталов значит это не переговоры, а принуждение к капитуляции.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что Россия только делает вид, что ведет с Украиной переговоры.
В интервью Le Parisien министр заявил, что на переговорах нужно прежде всего обсуждать прекращение огня, иначе это переговоры с «пистолетом у головы».