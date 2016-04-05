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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 420421422423
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 15:09

  ЛАД написав:тут будут рассуждать и приводить всяких "экспертов" о ненужности/недопустимости переговоров
вы вроде бы взрослый и не глупый человек... На каких условиях лично вы готовы капитулировать, то что ваших детей и внуков например чеченцы возьмут в рабство не допускаете? Это может быть одним из условий.

Переговоры нужны когда они конструктивны и результативны (как и все остальное), Можно молиться а можно лоб разбить, как бы не одно и тоже.

Когда стороны хотят договориться они прекращают огонь. Если переговоры идут во время обстрелов жилых кварталов значит это не переговоры, а принуждение к капитуляции.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что Россия только делает вид, что ведет с Украиной переговоры.

В интервью Le Parisien министр заявил, что на переговорах нужно прежде всего обсуждать прекращение огня, иначе это переговоры с «пистолетом у головы».
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 17 бер, 2022 15:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 15:14

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