Додано: Чет 17 бер, 2022 16:34

vitaliian

Я, по-моему, уже высказывался на тему переговоров. И писал, что практически не верю в возможность их успеха из-за слишком разных позиций.

Но сейчас, вроде, по словам наших росс. подходы несколько изменились. Может, что-то и получится. Во всяком случае, если есть хоть какой-то шанс, отказываться от переговоров нельзя.

На что бы я согласился?

До начала войны, наверное, на то, чтобы признать Крым и Л/ДНР. КХ, правда, уверяет, что в Донбассе мечтают о возвращении в Украину, но как-то сомневаюсь.

Сейчас появились ещё вопросы, например, о компенсациях за разрушения. Но я понимаю, что реально мы их можем получить только после укр. флага над Кремлём. Реальность такого события, сами понимаете... Поэтому на переговорах можно отказаться.



В предыдущем посте я написал о сильных дымах. Ребята сказали, что я ошибся. Это не жилые дома, а Барабашка. Но дымит очень сильно.



Почему удалили тот пост, не понял. У нас что, уже нельзя допускать даже мысль о переговорах?

Господа, которые против, вы уверены, что "заграница нам поможет"? Я помню, как надеялся на "план Маршалла" в 2005. Не допускаете, что и сейчас может так получиться? В результате, даже в случае успешного окончания войны (на что я очень надеюсь) мы можем остаться с кучей жертв и разрушенной в хлам страной и без серьёзной экономической поддержки Запада.



И ещё раз - сейчас бессмысленно обсуждать договор, которого ещё не существует даже в черновиках, и о ходе переговоров мы ничего не знаем.

Не думаю, что наши решатся подписать что-то уж совсем негодное.