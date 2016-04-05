vitaliian написав:
Это даже не смешно, американская и британская разведки знали, а Китай нет.
мало того американская разведка предупреждала китай о войне, те сказали - провокация
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Додано: Чет 17 бер, 2022 15:53
мало того американская разведка предупреждала китай о войне, те сказали - провокация
Додано: Чет 17 бер, 2022 15:57
у меня есть чуйка что именно в Китае родилась идея большой европейской войны, но пока эту мысль развивать не буду, за недостатком улик. Мотивов для этого вагон - ослабить путина, поставить вместо него марионетку и его помощью оттяпать Сибирь, пользуясь давлением санкций получать газ и нефть по минимальным ценам. Сильная РФ кроме Абхазии и Белоруссии не нужна никому, дальнейшее развитие событий, в т.ч её развал вангую в этой парадигме.
Не помню кто сказал, в результате этой войны развалится либо Украина либо Россия.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 17 бер, 2022 16:05, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 17 бер, 2022 15:59
А наш преЗедент что говорил?
Додано: Чет 17 бер, 2022 16:13
vitaliian
Вы видите какой-либо выход? Уже очевидно, что война ведется на полное уничтожение, прежде всего, сопротивляющихся городов.
Я из Харькова, мне это особенно больно. Но за этим они возьмутся всерьез за Киев. И так далее, даже Арестович признал, что ракет у них хватит еще надолго и надо потерпеть.
Что делать?
Только не надо обвинять меня в паникерстве, а то сейчас набегут желающие.
PS и как вы себе представляете "убирание путина" Китаем?
Додано: Чет 17 бер, 2022 16:26
Да,будут разрушать дома.
Но город при наличии мотивированных защитников не возьмут.
Вспомните Сталиград. Город был разрушен но так и не взят.
После войны, Европа и США нальют столько что хватит все отстроить заново.
Сколько там заморозили ордынских резервов ?
Додано: Чет 17 бер, 2022 16:29
Starikan что делать я говорить не буду, у нас есть люди с полномочиями принимать решения, пусть они говорят
но кое какие последствия вам обрисую.
Допустим мы "договорились" (капитулировали) первым делом уничтожат наши вооруженные силы (что сделал Сталин с польскими офицерами в Хатыни) и отберут всю ту помощь, которую на оказывали партнёры. Окажут ли они её в следующий раз?
Во вторых начнутся серьезные репрессии, человек который бомбил роддом перед репрессиями несогласных не остановится, Сибирь, Гулаг, миллионы сломанных жизней и судеб
В третьих, поставят марионеточного президента, который отзовет все наши инициативы вступления в ЕС, и вообще в цивилизованный мир. Мы станем колонией с ещё более тяжёлыми условиями жизни чем в РФ, так как на Украину возложат ответственность за санкции и все беды, возможно введут трудовую повинность пресловутые "трудодни" или обложат налогом каждый куст.
Кроме того на нашей территории будет серая зона, вроде ордло, где нет законов, где любого человека могут судить и наказать тут же в подвале. Где президентом будет человек по прозвищу косой, шнырь или окурок, с которым никто кроме братьев - белоруссов и общаться не захочет.
Если мы не договариваемся, война будет длиться до тех пор, пока у РФ не закончатся люди или снаряды (я не знаю чего у них больше). Возможно войска НАТО войдут на западную Украину в миротворческих целях и пуйло туда не полезет. В этом кстати очень заинтересовала восточная Европа, переварить 20 млн беженцев там вряд ли есть такие ресурсы.
Договариваться с пуйлом бессмысленно, сколько было гонцов всё бестолку. Любого следующего гонца обманут как обманули предыдущих.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 17 бер, 2022 16:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 17 бер, 2022 16:34
vitaliian
Я, по-моему, уже высказывался на тему переговоров. И писал, что практически не верю в возможность их успеха из-за слишком разных позиций.
Но сейчас, вроде, по словам наших росс. подходы несколько изменились. Может, что-то и получится. Во всяком случае, если есть хоть какой-то шанс, отказываться от переговоров нельзя.
На что бы я согласился?
До начала войны, наверное, на то, чтобы признать Крым и Л/ДНР. КХ, правда, уверяет, что в Донбассе мечтают о возвращении в Украину, но как-то сомневаюсь.
Сейчас появились ещё вопросы, например, о компенсациях за разрушения. Но я понимаю, что реально мы их можем получить только после укр. флага над Кремлём. Реальность такого события, сами понимаете... Поэтому на переговорах можно отказаться.
В предыдущем посте я написал о сильных дымах. Ребята сказали, что я ошибся. Это не жилые дома, а Барабашка. Но дымит очень сильно.
Почему удалили тот пост, не понял. У нас что, уже нельзя допускать даже мысль о переговорах?
Господа, которые против, вы уверены, что "заграница нам поможет"? Я помню, как надеялся на "план Маршалла" в 2005. Не допускаете, что и сейчас может так получиться? В результате, даже в случае успешного окончания войны (на что я очень надеюсь) мы можем остаться с кучей жертв и разрушенной в хлам страной и без серьёзной экономической поддержки Запада.
И ещё раз - сейчас бессмысленно обсуждать договор, которого ещё не существует даже в черновиках, и о ходе переговоров мы ничего не знаем.
Не думаю, что наши решатся подписать что-то уж совсем негодное.
Додано: Чет 17 бер, 2022 16:39
обе стороны подписать могут что угодно вопрос кто это будет выполнять, в отличии от минска-1 и минска-2 РФ теперь официально сторона конфликта, поэтому невыполнение может вызвать вооруженное принуждение, "вторую чеченскую".
С этой точки зрения подписывать что либо с орками крайне опасно. Конфликт уже зашёл в ту стадию, когда компромисс невозможен. Повторю, когда хотят договориться, роддома и жилые кварталы не бомбят. Они хотят только капитуляцию.
Пуйло пока не заявляет что "невступление в НАТО и денацификация" означает 1. Оккупацию, 2. Жёсткие репрессии несогласных 3. выход из ассоциации с ЕС.
Но как только с ним что то подпишут, это требования внезапно всплывут, как всплыли тайные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 17 бер, 2022 16:51, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Чет 17 бер, 2022 16:47
Сталинград надо было взять, чтобы перерезать доставку нефти из Баку.
Харьков брать Путину не нужно. Взятие Харькова ничего не решает и ни на что особо не влияет. А вот раздолбать его вполне можно. И снарядов на это хватит.
Точно так же и Киев.
После той войны, бывало, люди и в землянках жили, я уж не говорю о бараках или коммунальных квартирах.
Ещё в начале 50-х отдельная квартира у семьи воспринималась как "Ух ты!"
Хотите повторить такой опыт?
Хотя Вам в Германии это не грозит.
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