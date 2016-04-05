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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 17 бер, 2022 16:55
ЛАД написав:
Хотите повторить такой опыт?
при всем уважении к вам и сочувствии к братьям мариупольцам и харьковчанам, у вас почему то есть иллюзия, что агрессор спрашивает ваше мнение, бомбить ему Харьков или нет.
Или иллюзия, что вы на его мнение можете повлиять.
Если ваше мнение не спрашивают, какие действия с вашей стороны могут остановить агрессора?
Бомбите в ответ Москву, если у вас есть чем. Или не рассуждайте о том, на что вы не влияете. По крайней мере это будет адекватно.
Нас с вами не спрашивали бомбить Харьков или нет, зачем мы это обсуждаем?
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vitaliian
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Додано: Чет 17 бер, 2022 16:59
Хомякоид написав: vitaliian написав:
https://vimeo.com/689224659
На счёт бордов более чем согласен, а мафы это рабочие места ((
Супер мэр.
Какие рабочие места с будок.
В Европе будок нет. Особенно тех которые стоят на тротуаре и мешают проезду/проходу.
Пусть идут крутить кабеля, там рабочих рук не хватает.
половина этих будок(мафов) стояли с первого дня закрытими,
забрали, чтобы было хлопцам где погреться, потом вернут
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Додано: Чет 17 бер, 2022 17:01
ЛАД написав: prodigy написав:
Вы так и не ответили, кто такой danserg
? Или я прозевал?
Не пойму, чем Вам так нравятся его "анализы". На мой взгляд, весьма примитивно.
ваши вопросы более чем примитивны, продолжайте в том же дуже
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Додано: Чет 17 бер, 2022 17:02
vitaliian написав: ЛАД написав:
наши решатся подписать что-то уж совсем негодное.
обе стороны подписать могут что угодно вопрос кто это будет выполнять, в отличии от минска-1 и минска-2 РФ теперь официально сторона конфликта, поэтому невыполнение может вызвать вооруженное принуждение, "вторую чеченскую".
С этой точки зрения подписывать что либо с орками крайне опасно. Конфликт уже зашёл в ту стадию, когда компромисс невозможен. Повторю, когда хотят договориться, роддома и жилые кварталы не бомбят. Хотят только капитуляцию.
Пуйло пока не заявляет что "невступление в НАТО и денацификация" означает 1. Окупацию, 2. Жёсткие репрессии несогласных 3. выход из ассоциации с ЕС.
Но как только с ним что то подпишут, это требования внезапно всплывут, как всплыти тайные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа
Вы явно предполагаете подписание договора по типу Минских соглашений, который мы потом не будем выполнять.
"Внезапно всплыть" ничего не может, если договор составлен грамотно. Просто термины "денацификация", демилитаризация" в таком договоре недопустимы. Должно быть точно расписано, что обязуется сделать одна сторона и что другая.
Протоколы к пакету Молотова-Риббентропа всплыли внезапно, но существовали они изначально. Но эти протоколы были выгодны обеим
сторонам, поэтому и держались в тайне. Неужели Вы допускаете, что кто-то из наших рискнёт приписать тайные протоколы, невыгодные нам? Кому-то захочется повторить судьбу Каддафи?
Да это и просто невозможно. Такие договоры должна утвердить ВР, а там найдется достаточно людей, которые сразу поднимут такой шум, что мало не покажется. Это не 1939.
В предыдущем посте Вы тоже расписали несколько не реальный сценарий. Но не хочу подробно разбирать.
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Додано: Чет 17 бер, 2022 17:03
vitaliian написав: Starikan написав:
http://russian.news.cn/2022-03/16/c_1310517007.htm
Китай не знал о планах России по проведению военной операции против Украины и не поддерживал их. Об этом заявил посол КНР в США Цинь Ган в статье, опубликованной во вторник на страницах The Washington Post.
Это даже не смешно, американская и британская разведки знали, а Китай нет.
не забывайте, что это ответ дипломата (а не медведа)
если дипломат говорит нет, но это может быть (и так далее)
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Додано: Чет 17 бер, 2022 17:05
vitaliian написав:
.....
Нас с вами не спрашивали бомбить Харьков или нет, зачем мы это обсуждаем?
Мы, вроде, обсуждали не бомбежки Харькова, а возможность/необходимость переговоров.
Или я чего-то не понял?
И, кстати, мне не нужно сочувствие. И я писал не о Харькове. Такое может быть и с Киевом, Черниговом, Винницей...
И ещё. Здесь принято забывать, что Украину восстанавливал весь Союз. Сейчас придётся делать это самостоятельно. Если, конечно, не будет "плана Маршалла". Причём именно серьёзного плана, а не разовых кредитов на несколько млрд. или даже безвозмездной помощи на такую же сумму.
Для восстановления потребуются сотни млрд. И не гривень.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 17 бер, 2022 17:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 17 бер, 2022 17:10
ЛАД написав:
Но не хочу подробно разбирать
Всего один вопрос почему вы верите что Пуйло - порядочный и будет выполнять какую то писульку, если он уже игнорирует все международные нормы права, применяя запрещённые виды оружия против мирных жителей. По вашему после подписания волшебной бумажки, он станет белым и пушистым?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 17 бер, 2022 17:13, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 17 бер, 2022 17:10
ЛАД написав: Хомякоид написав:
......
Да,будут разрушать дома.
Но город при наличии мотивированных защитников не возьмут.
Вспомните Сталиград. Город был разрушен но так и не взят.
После войны, Европа и США нальют столько что хватит все отстроить заново.
Сколько там заморозили ордынских резервов ?
Сталинград надо было взять, чтобы перерезать доставку нефти из Баку.
Харьков брать
Путину не нужно. Взятие Харькова ничего не решает и ни на что особо не влияет. А вот раздолбать его вполне можно. И снарядов на это хватит.
Точно так же и Киев.
После той войны, бывало, люди и в землянках жили, я уж не говорю о бараках или коммунальных квартирах.
Ещё в начале 50-х отдельная квартира у семьи воспринималась как "Ух ты!"
Хотите повторить такой опыт?
Хотя Вам в Германии это не грозит.
Думаю у путлера не хватит зарядов что бы полностью разбомбить Харьков и Киев.
Если конечно не использовать я.о.
Когда немцы полностью окружили Ленинград и бомбили 3 года по нему в осаде, город был только частично разрушен.
Путлеровская орда и Германиия в 1941-1944 это две совсем разные страны в плане выпуска оружия и боеприпасов.
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Додано: Чет 17 бер, 2022 17:11
ЛАД написав:
У нас что, уже нельзя допускать даже мысль о переговорах?
В залежності від того , що ви розумієте під словом переговори...
Давайте я з Вами проведу переговори
1 Ви відмовляєтесь від закордонних подорожей
2 Ваші діти відмовляються приходити до Вас на могилку
3 Ваші внуки зобовязуються відкликатись про Вас виключно трьохбуквенними словами, посередині слова У.
Ви погодитесь?
Тому
Переговори - це коли і одні і інші беруть на себе обмеження....
А що хочуть москалики
Щоб ми себе обмежили ..але при цьому вони не здали ні ядерну зброю, ні поділились на десяток федерацій, не віддали нам не те що Крим а й Кубань...
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Додано: Чет 17 бер, 2022 17:13
ЛАД написав: vitaliian написав:
.....
Нас с вами не спрашивали бомбить Харьков или нет, зачем мы это обсуждаем?
Мы, вроде, обсуждали не бомбежки Харькова, а возможность/необходимость переговоров.
Или я чего-то не понял?
Тобто бомбардування Харкова, Мелитополя, Маріуполя, Києва, Вінниці, Одеси ,Миколаєва, Івано-Франківська, Сум, Чернігова, і ще сотень населенних пунктів - ми залишаємо за скобками?
І про що тоді переговори?
Про зменшення ваги бомби при збільшенням їх кількості?
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