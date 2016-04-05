Додано: Чет 17 бер, 2022 16:55

ЛАД написав: Хотите повторить такой опыт? Хотите повторить такой опыт?

при всем уважении к вам и сочувствии к братьям мариупольцам и харьковчанам, у вас почему то есть иллюзия, что агрессор спрашивает ваше мнение, бомбить ему Харьков или нет.Или иллюзия, что вы на его мнение можете повлиять.Если ваше мнение не спрашивают, какие действия с вашей стороны могут остановить агрессора?Бомбите в ответ Москву, если у вас есть чем. Или не рассуждайте о том, на что вы не влияете. По крайней мере это будет адекватно.Нас с вами не спрашивали бомбить Харьков или нет, зачем мы это обсуждаем?