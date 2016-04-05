Додано: Чет 17 бер, 2022 17:43

Среди них были дети22 июля 1942 года он говорил о 750 000 человек, с которыми необходимо проводить жесткую работу по ликвидации эвакуационных настроений. Нередко партийные работники заворачивали подводы сталинградцев, которые хотели уехать из города.Для эвакуации необходимо было иметь эвакуационный лист, который выдавался только военной комендатурой. Гражданское население почти все осталось на месте, хотя люди видели, что война близко. Бомбежки начались еще в середине июля. Люди гибли, но объявления о массовой эвакуации по-прежнему не было. Все приказы об эвакуации отдавались командующим фронтом, после чего дублировались исполнителями – местными органами власти, директорами заводов и учреждений.Военное руководство было эвакуировано заблаговременно. В Астрахань вместе с семьями перебрались члены штаба Сталинградского военного округа, в том числе,На Нюрнбергском процессе в 1945 году советская сторона официально заявила о гибелиСудьба остальных неизвестна. Историк Татьяна Павлова приводит другие данные: 185 232 человек погибло. "Сколько погибло детей – неизвестно. В списках они не значились", – говорит Павлова.Хочу спросить ХАРЬКОВЧАН- у вас есть проблема с эвакуацией из Харькова? если нет, то надо выехать (хотя бы на пару месяцев)пс надеюсь эта статья будет маленьким объяснением о людоедском отношении советской власти к своему населению (тоже касается и так называемой блокады Ленинграда)