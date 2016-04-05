vitaliian написав:..... Нас с вами не спрашивали бомбить Харьков или нет, зачем мы это обсуждаем?
Мы, вроде, обсуждали не бомбежки Харькова, а возможность/необходимость переговоров. Или я чего-то не понял?
И, кстати, мне не нужно сочувствие. И я писал не о Харькове. Такое может быть и с Киевом, Черниговом, Винницей... И ещё. Здесь принято забывать, что Украину восстанавливал весь Союз. Сейчас придётся делать это самостоятельно. Если, конечно, не будет "плана Маршалла". Причём именно серьёзного плана, а не разовых кредитов на несколько млрд. или даже безвозмездной помощи на такую же сумму. Для восстановления потребуются сотни млрд. И не гривень.
Я много раз думал зачем Гитлер полез на СССР, на тот момент он владел всей остальной материковой Европой (кроме ССср в новых границах и Швейцарии), первой армией в мире, и на завершающей стадии была разработка ядерной бомбы. Ему что было мало?
Аналогии проведите сами. Когда у диктатора сносит башню слов "стоп" и "хватит" для него не существует
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 17 бер, 2022 17:27, всього редагувалось 3 разів.
budivelnik "що хочуть москалики" это их проблемы. На их хотелки мы можем и не соглашаться. Я говорю о том, что если есть хоть какая-то вероятность договориться, то на переговоры идти нужно. Но это не означает, что надо соглашаться на любые требования.
Хомякоид написав:...... Думаю у путлера не хватит зарядов что бы полностью разбомбить Харьков и Киев. Если конечно не использовать я.о. Когда немцы полностью окружили Ленинград и бомбили 3 года по нему в осаде, город был только частично разрушен. Путлеровская орда и Германиия в 1941-1944 это две совсем разные страны в плане выпуска оружия и боеприпасов.
В 45 Киев и Харьков тоже не были разбомблены полностью.
edvardd написав:того американская разведка предупреждала китай о войне, те сказали - провокация
у меня есть чуйка что именно в Китае родилась идея большой европейской войны, но пока эту мысль развивать не буду, за недостатком улик. Мотивов для этого вагон - ослабить путина, поставить вместо него марионетку и его помощью оттяпать Сибирь, пользуясь давлением санкций получать газ и нефть по минимальным ценам. Сильная РФ кроме Абхазии и Белоруссии не нужна никому, дальнейшее развитие событий, в т.ч её развал вангую в этой парадигме.
Не помню кто сказал, в результате этой войны развалится либо Украина либо Россия.
у меня был спор в 2008г на судне с моим старпомом из Питера (когда они напали на Грузию): - он сказал, вы следующие , и что Россия рано или поздно поглотит Украину
- я ответил, что быстрее Россию поглотит Китай и вы будете China2.0
-тогда после этого "мы" точно вас оккупируем
-никаких "вас" уже не будет, вы будет изолированы китайцами в резервации (как индейцы), а ваши покоренные народы Сибири и Дальнего востока (Якуты, Буряты, Тувинцы, Хакасы, Алтайцы, Ненцы ) будут ассимилированы китайцами ( и для вас (русских) самыми свирепыми надсмотрщиками, потому владеют языком)
п.с. после войны будет демилитаризация и денацификация остатков РФ
ЛАД написав:У нас что, уже нельзя допускать даже мысль о переговорах?
В залежності від того , що ви розумієте під словом переговори... Давайте я з Вами проведу переговори 1 Ви відмовляєтесь від закордонних подорожей 2 Ваші діти відмовляються приходити до Вас на могилку 3 Ваші внуки зобовязуються відкликатись про Вас виключно трьохбуквенними словами, посередині слова У.
Ви погодитесь? Тому Переговори - це коли і одні і інші беруть на себе обмеження.... А що хочуть москалики Щоб ми себе обмежили ..але при цьому вони не здали ні ядерну зброю, ні поділились на десяток федерацій, не віддали нам не те що Крим а й Кубань...
budivelnik "що хочуть москалики" это их проблемы. На их хотелки мы можем и не соглашаться. Я говорю о том, что если есть хоть какая-то вероятность договориться, то на переговоры идти нужно. Но это не означает, что надо соглашаться на любые требования.
Так нам не треба москаликів..нам і таких як ви достатньо.. Це ж не тільки москалики, а й ви пропонуєте погодитись з окупацією криму погодитись з ордло погодитись з не вступом в НАТО і так далі...
Хомякоид написав:...... Думаю у путлера не хватит зарядов что бы полностью разбомбить Харьков и Киев. Если конечно не использовать я.о. Когда немцы полностью окружили Ленинград и бомбили 3 года по нему в осаде, город был только частично разрушен. Путлеровская орда и Германиия в 1941-1944 это две совсем разные страны в плане выпуска оружия и боеприпасов.
В 45 Киев и Харьков тоже не были разбомблены полностью.
Во первых я написал что Германия на которую работала вся Европа в 1941-1945 годах и теперешняя орда это несовместимые величины по выпуску оружия и боеприпасов. Во вторых за Харьков и Киев велись уличные бои, Харьков переходил несколько раз из рук в руки, а Киев еще к тому взорвали комунисты подземными бомбами. При осаде немцы не смогли разрушить Ленинград. Поэтому при сегодняшней ситуации не верю что Харькови Киев полностью разрушат (исключение я.о.)
Starikan написав:vitaliian Вы видите какой-либо выход? Уже очевидно, что война ведется на полное уничтожение, прежде всего, сопротивляющихся городов. Я из Харькова, мне это особенно больно. Но за этим они возьмутся всерьез за Киев. И так далее, даже Арестович признал, что ракет у них хватит еще надолго и надо потерпеть.
Что делать? Только не надо обвинять меня в паникерстве, а то сейчас набегут желающие.
PS и как вы себе представляете "убирание путина" Китаем?
про убирание пуйла Китаем не скажу, а то, что их ракеты не принесут ничего кроме разрущений городов -это точно, да они убивают мирное население, но мы продолжаем сопротивление главное сохранить население, которое пополнит армию ничего они уже не возьмут, ни Харькова, ни Киеве максиму еще месяц в обороне, не более (а может пойдем в наступление раньше) Харьковчане, держитесь, не падайте духом
77 лет назад, 2 февраля 1943 года, советские войска освободили Сталинград. В живых осталось около 10 000 из более чем полумиллиона гражданского населения. Среди них были дети
22 июля 1942 года он говорил о 750 000 человек, с которыми необходимо проводить жесткую работу по ликвидации эвакуационных настроений. Нередко партийные работники заворачивали подводы сталинградцев, которые хотели уехать из города.
Для эвакуации необходимо было иметь эвакуационный лист, который выдавался только военной комендатурой. Гражданское население почти все осталось на месте, хотя люди видели, что война близко. Бомбежки начались еще в середине июля. Люди гибли, но объявления о массовой эвакуации по-прежнему не было. Все приказы об эвакуации отдавались командующим фронтом, после чего дублировались исполнителями – местными органами власти, директорами заводов и учреждений.
Считалось, что массовая эвакуация отрицательно скажется на моральном положении войск. Переправу через Волгу для гражданских лиц закрыли 27 июля 1942 года – пропускали только гурты скота.
Военное руководство было эвакуировано заблаговременно. В Астрахань вместе с семьями перебрались члены штаба Сталинградского военного округа, в том числе, командующий – генерал-лейтенант Василий Герасименко
На Нюрнбергском процессе в 1945 году советская сторона официально заявила о гибели 110 471 человека из примерно 250 тысяч гражданских, кто не был эвакуирован: 42 797 человек погибли от бомбардировок и артобстрелов, 64 224 человека уведены в немецкое рабство, 108 человек повешены, 1744 – расстреляны, 1598 человек подверглись пыткам и насилию. Судьба остальных неизвестна. Историк Татьяна Павлова приводит другие данные: 185 232 человек погибло. "Сколько погибло детей – неизвестно. В списках они не значились", – говорит Павлова.