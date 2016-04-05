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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 424425426427428>
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 17:46

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Но не хочу подробно разбирать
Всего один вопрос почему вы верите что Пуйло - порядочный и будет выполнять какую то писульку, если он уже игнорирует все международные нормы права, применяя запрещённые виды оружия против мирных жителей. По вашему после подписания волшебной бумажки, он станет белым и пушистым?

В порядочность не верю ни на копейку.
Договоры нужны как раз в случае непорядочных людей. Порядочным хватило бы и просто слова.
И да. Договоры, бывает, нарушаются.
Какой выход?
Разгром России и жовто-блакитний над Кремлём? В такой вариант верите?
Ещё вариант - просим Бога перенести Украину вместе со всеми жителями на другой конец земного шара.
Какой из этих вариантов Вам больше нравится? :)

Давайте всё же говорить о реальных возможностях, а не о наших желаниях.
В конечном итоге рано или поздно нам придется подписывать какой-то договор с РФ. При любом исходе войны. В украинские танки на Красной площади я, простите, не верю.
Можем ли мы обеспечить лучшие условия для переговоров, чем сейчас, я не знаю. Генштаб мне сегодня не докладывал. И во что обойдётся нам это " добивание" лучших условий" тоже не знаю. Может обойтись очень дорого.
Вы знаете старое высказывание: "Мы будем так бороться за мир, что камня на камне не оставим"?

Хотелось бы услышать Ваши мысли по поводу прекращения войны.

P.s. Да и хотелось бы, чтобы кто-то написал свои мысли по поводу посевной (вчера писал, все сделали вид, что не увидели).
Prodigy, Будивельник, др. желающие меня покритиковать жду Ваших комментариев по посевной.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 17:48

Добавить нечего

vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 17:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:Хочу спросить ХАРЬКОВЧАН- у вас есть проблема с эвакуацией из Харькова? если нет, то надо выехать (хотя бы на пару месяцев)

пс надеюсь эта статья будет маленьким объяснением о людоедском отношении советской власти к своему населению (тоже касается и так называемой блокады Ленинграда

Нагадує, як штрірліц вербував кет. Рашисти вже видохлись, який штурм?
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 17:55

  ЛАД написав:Ваши мысли по поводу прекращения войны
у меня нет на столе информации какие у нас ресурсы и у противника, для точного ответа.

то что противник ищет наемников в Сирии и в Игил - позитивные для нас сигналы, на моменте пуйло воюет со всем миром, в том числе и со своим российским бизнесом - главным налогоплательщиком и спонсором его власти. Это уже сродни выстрелу в собственную ногу. Долго ли такая власть просуществует?

Вот вы верите, что моська может съесть слона? Видимо да, а я не верю.

Покусать может, но в какой то момент большой неповоротливый слон (коллективный Запад) извернется, прицелиться и её раздавит. Запад и российский бизнес как никто заинтересованы в скорейшем снятии санкций. И у них есть способ и ресурсы его убрать.

Ещё не один диктатор не выиграл мировую войну, единственный способ пуйлу сохранить власть это взять пример с северной Кореи, сидеть тихо и ни во что не лезть. Но он влез.

Наши танки на красной площади ненужные понты. К счастью Зеленский не Сталин чтобы всему миру что то доказывать. Какой то договор конечно подпишут, но не с пуйлом. Это моё мнение.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 17 бер, 2022 18:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 17:57

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:
  vitaliian написав:.....
Нас с вами не спрашивали бомбить Харьков или нет, зачем мы это обсуждаем?

Мы, вроде, обсуждали не бомбежки Харькова, а возможность/необходимость переговоров.
Или я чего-то не понял?

И, кстати, мне не нужно сочувствие. И я писал не о Харькове. Такое может быть и с Киевом, Черниговом, Винницей...
И ещё. Здесь принято забывать, что Украину восстанавливал весь Союз. Сейчас придётся делать это самостоятельно. Если, конечно, не будет "плана Маршалла". Причём именно серьёзного плана, а не разовых кредитов на несколько млрд. или даже безвозмездной помощи на такую же сумму.
Для восстановления потребуются сотни млрд. И не гривень.

Я много раз думал зачем Гитлер полез на СССР, на тот момент он владел всей остальной материковой Европой (кроме ССср в новых границах и Швейцарии), первой армией в мире, и на завершающей стадии была разработка ядерной бомбы. Ему что было мало?

Аналогии проведите сами. Когда у диктатора сносит башню слов "стоп" и "хватит" для него не существует

1. В 41 в Германии было далеко до завершающей стадии разработки ядерной бомбы.
2. "Первая армия в мире" требует денег на её содержание. Соотв.нужны ресурсы. Проблем у Гитлера хватало (именно экономических).
3. Аналогии, простите не понял/не увидел. Не могли бы Вы разъяснить?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 17:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Какой выход?
Разгром России и жовто-блакитний над Кремлём? В такой вариант верите?
Ещё вариант - просим Бога перенести Украину вместе со всеми жителями на другой конец земного шара.
Какой из этих вариантов Вам больше нравится? :)
Мені подобається наступні
Варіант мінімум - Розгром росії на полях України в тому числі і територіях ордло і криму
Нормальний - варіант Мінімум+ розвал росії на пяток незалежних Держав
Варіант максимум - варіант Нормальний + входження Кубані,частини Смоленської , Воронежської і Белгородської областей в склад України...


Ви виступаєте проти якого з варіантів?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 18:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:жду Ваших комментариев по посевной.
А які там коментарі...
Наша посівна - це не наша головна біль
Ми й в Західній Україні посіємо/зберемо стільки - що для Всієї України вистарчить
А про те що не вистарчить в Єгипті чи Нігерії - нехай думає Єгипет з Нігерією...
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 18:05

Мені цікаво як завтра пройдуть перемовини Байдена та Сі.
Ексміністр закордонних справ України Клімкін уточнив, що Китай дуже обережно ставився до цієї війни і намагався підбирати слова, але тепер він змінює своє ставлення.
– Він подивився на ціни на їжу, від яких він залежить, а також на ціни на нафту та газ і там у всіх мало не серцевий напад. Вони схопилися за голову і зрозуміли, що їхнє бажання отримати Тайвань також розглядатиметься через призму цієї звірячої війни Путіна. Китай цього не хоче і тому почав говорити, що нібито не планував такого. Китаю ця війна не потрібна, йому потрібне покращення позицій в Україні і він намагатиметься обережно, спочатку за лаштунками та під столом, але нагинатиме режим Путіна, щоб ми дійшли результату. Нам дуже важливо, щоб американці з китайцями через голову Путіна домовилися і, зрештою, разом натягнули йому на голову якесь рішення, – вважає Павло Клімкін.
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2022031 ... y-klimkin/
fler
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 18:06

  vitaliian написав:Я много раз думал зачем Гитлер полез на СССР, на тот момент он владел всей остальной материковой Европой (кроме ССср в новых границах и Швейцарии), первой армией в мире, и на завершающей стадии была разработка ядерной бомбы. Ему что было мало?

Аналогии проведите сами. Когда у диктатора сносит башню слов "стоп" и "хватит" для него не существует


Сталин просто не оставил Гитлеру выбора, если бы он не напал-его армия была разгромлена красной армией. Ведь ни одного плана прикрытия западных военных округов не существовало. СССР готовился не к обороне, а к нападению , Виктор Суворов еще в 1989 в книге Ледокол (Гитлер был для Сталина ледоколом в будущем завоевании стран Европы) говорил, что Гитлер опередил Сталина всего на несколько дней
(СССР должен был начать войну против Германии 6 июля 1941), но в прошлом году нашли архивные доказательства, что не 6 июля, а 24/25 июня 1941)
не имея в 1989г подтверждённых архивных данных Виктор Суворов просто "вычислил" эту дату, и как он радовался, что он в своих предположениях почти не ошибся

никаких аналогов с Гитлером нет, у Гитлера была расовая теория о превосходстве арийской расы, а Путин бомбит города/больницы/роддома и говорит о дружбе двух братских народов (Борис Немцов перед смертью сказал -Путин? Он просто йобнутый) очень лаконичная формулировка
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 18:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не могли бы Вы разъяснить?
у меня нет такого таланта вас в чем то убедить. То что убедительно для меня для вас пустой звук, в то же время вы верите что Пуйло будет соблюдать договоры, и надо договариваться

вам мало не соблюдения базового договора "Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_006#Text

Какие ему ещё надо нарушить договоры, чтобы вы поняли, что ничего соблюдать он не намерен?
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 17 бер, 2022 18:06, всього редагувалось 1 раз.
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