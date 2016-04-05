Додано: Чет 17 бер, 2022 17:55

ЛАД написав: Ваши мысли по поводу прекращения войны Ваши мысли по поводу прекращения войны

у меня нет на столе информации какие у нас ресурсы и у противника, для точного ответа.то что противник ищет наемников в Сирии и в Игил - позитивные для нас сигналы, на моменте пуйло воюет со всем миром, в том числе и со своим российским бизнесом - главным налогоплательщиком и спонсором его власти. Это уже сродни выстрелу в собственную ногу. Долго ли такая власть просуществует?Вот вы верите, что моська может съесть слона? Видимо да, а я не верю.Покусать может, но в какой то момент большой неповоротливый слон (коллективный Запад) извернется, прицелиться и её раздавит. Запад и российский бизнес как никто заинтересованы в скорейшем снятии санкций. И у них есть способ и ресурсы его убрать.Ещё не один диктатор не выиграл мировую войну, единственный способ пуйлу сохранить власть это взять пример с северной Кореи, сидеть тихо и ни во что не лезть. Но он влез.Наши танки на красной площади ненужные понты. К счастью Зеленский не Сталин чтобы всему миру что то доказывать. Какой то договор конечно подпишут, но не с пуйлом. Это моё мнение.