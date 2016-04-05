ЛАД написав:Ваши мысли по поводу прекращения войны
у меня нет на столе какие у нас ресурсы и у противника, то что противник ищет наемников в Сирии и в Игил - позитивные сигналы, на моменте пуйло воюет со всем миром, в том числе и со своим российским бизнесом. Вы верите что моська может съесть слона? Видимо да, а я не верю. Покусать да, но в какой то момент большой неповоротливый слон прицелиться и её раздавит. Ещё не один диктатор не выиграл мировую войну, единственный способ пуйлу сохранить власть это взять пример с северной Кореи, сидеть тихо и ни во что не лезть.
Где Вы увидели мировую войну? Пока что воюем только мы. Остальные дают нам только оружие. Да, ещё санкции. Это важно, но достаточно долго. И не гарантирует нашу победу в войне. Но мировой войны нет. И ещё раз вопрос ко всем - как с посевной, что осенью жрать будем? Очень хочется услышать ответы вместо умничаний prodigy о Союзе и чего/кого достаточно Будивельнику. Или конкретно говорить не получается? Второй вопрос - как будем восстанавливать Украину? И кто будет это делать (сколько людей останется в Украине после войны, особенно если росс. войскам всё же удастся продвинуться дальше))?
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 17 бер, 2022 18:12, всього редагувалось 1 раз.
только оружие? Круто вы обесценили наших партнёров, во первых на разработку собственных джавелинов и байрактаров у нас ушло бы 40 лет, нам дают не просто оружие а топовый военный потенциал, разработкой которого они занимались десятки лет.
Во вторых дают кредиты.
В третьих гуманитарку,
в четвёртых принимают беженцев.
В пятых теряют миллиарды на антироссийских санкциях.
Ваша позиция (что нам все должны), крайне неконструктивна. Для нас и так партнёры делают неожиданно очень много.
(не читайте рос.сми. я вам это предлагал ещё в ветке про ковид).
Вы проигнорировали мой месседж
ЛАД написав:На их хотелки мы можем и не соглашаться.
для начала давайте не согласимся на бомбёжку Харькова.
Повторю, если мы можем соглашаться или не соглашаться на ихние хотелки, давайте не согласимся на бомбёжку Харькова?
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 17 бер, 2022 18:15, всього редагувалось 3 разів.
Хероев-асвабадителей надо знать в морду лица Военные преступники – военнослужащие 448 ракетной бригады, совершающие военные преступления против народа Украины 448 ракетная бригада 20 Армии (Войсковая часть 35535) (Курская область, Курский район, с. Клюква) Военные преступники – военнослужащие 448 ракетной бригады, совершающие военные преступления против народа Украины. На вооружении бригады, с самого дня основания и до 2019 года, находились тактические ракетные комплексы 9K79-1 «Точка-У». На 2018 год 448-я рбр оставалась единственным ракетным соединением с ТРК «Точка-У» в рядах ВС России. С ноября 2019 года соединение перевооружено на оперативно-тактический комплекс «Искандер-М»... https://gur.gov.ua/content/voennosluzha ... yhady.html
А які там коментарі... Наша посівна - це не наша головна біль Ми й в Західній Україні посіємо/зберемо стільки - що для Всієї України вистарчить А про те що не вистарчить в Єгипті чи Нігерії - нехай думає Єгипет з Нігерією...
На Херсонщині розпочинають посівну, маючи глибоко на увазі орків. Селяни сідають на трактори та їдуть у поля. Орки питають: "Ви куди?". Їм кажуть: "У нас посівна. Нам ваша війна до сра_. Кого ви тут прийшли завойовувати?!" Орки ̶о̶х̶у̶_̶ю̶т̶ь̶ дивуються, але не перешкоджають, бо відповісти селянам не можуть, самі не розуміють сенсу цієї війни.
Штірліц "вербував" свою ж радистку, після її провалу. Аргументація - зараз радянські війська під Берліном, але ж раніше і німецькі були під Москвою. Все може помінятись, і ми, німці, можемо перемогти. Не могли, бо видохлись, як і рашисти.
ЛАД написав:И ещё раз вопрос ко всем - как с посевной, что осенью жрать будем?
с голоду точно никто не умрет
По предварительным оценкам аналитиков ИА «АПК-Информ», яровыми зерновыми культурами в Украине под урожай 2022 г. может быть засеяно только 4,7 млн га, что на 39% меньше, чем в предыдущем сезоне (7,7 млн га).
После вторжения войск РФ на территорию Украины и в результате продолжающихся и далее активных боевых действий во многих ключевых регионах нет физической возможности начать сев. Ситуация также усугубляется разрушением цепочек поставки ресурсов, что будет влиять как на размер посевных площадей, так и на будущую урожайность. Важным фактором является невозможность получения семенного материала, заказанного аграриями раньше и во многих случаях даже оплаченного. Это, вероятнее всего, приведет к дополнительному уменьшению посевов кукурузы.
Крайне негативна ситуация и для озимых. С учетом текущей географии боевых действий, по нашим оценкам, из посеянных 7,6 млн га озимой пшеницы, ржи и ячменя суммарно к подкормке, а затем и сбору доступными могут оказаться лишь 5,5 млн га, что соответствует потерям площадей на уровне 28%.
Наличие топлива, удобрений, техники и трудовых ресурсов, конечно же, также окажет существенное влияние на ход посевной кампании. Поэтому оценки будут неоднократно изменяться в соответствии с развитием военных действий на территории Украины.
ЛАД написав:Ваши мысли по поводу прекращения войны
у меня нет на столе какие у нас ресурсы и у противника, то что противник ищет наемников в Сирии и в Игил - позитивные сигналы, на моменте пуйло воюет со всем миром, в том числе и со своим российским бизнесом. Вы верите что моська может съесть слона? Видимо да, а я не верю. Покусать да, но в какой то момент большой неповоротливый слон прицелиться и её раздавит. Ещё не один диктатор не выиграл мировую войну, единственный способ пуйлу сохранить власть это взять пример с северной Кореи, сидеть тихо и ни во что не лезть.
Где Вы увидели мировую войну? Пока что воюем только мы. Остальные дают нам только оружие. Да, ещё санкции. Это важно, но достаточно долго. И не гарантирует нашу победу в войне. Но мировой войны нет. И ещё раз вопрос ко всем - как с посевной, что осенью жрать будем? Очень хочется услышать ответы вместо умничаний prodigy о Союзе и чего/кого достаточно Будивельнику. Или конкретно говорить не получается? Второй вопрос - как будем восстанавливать Украину? И кто будет это делать (сколько людей останется в Украине после войны, особенно если росс. войскам всё же удастся продвинуться дальше))?
Попробую ответить. Я как то подсчитал, Украина выращивала столько пшеницы что хватало по стандартам ООН что-бы прокормить всю Европу (+-500 млн.человек) Самые плодордные земли это центральная и западная Украина, которая не захвачена и не вижу проблем что-бы не засеять. Дальше что еще нужно писать ?