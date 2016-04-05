vitaliian написав:

ЛАД написав: Ваши мысли по поводу прекращения войны Ваши мысли по поводу прекращения войны

у меня нет на столе какие у нас ресурсы и у противника, то что противник ищет наемников в Сирии и в Игил - позитивные сигналы, на моменте пуйло воюет со всем миром, в том числе и со своим российским бизнесом. Вы верите что моська может съесть слона? Видимо да, а я не верю. Покусать да, но в какой то момент большой неповоротливый слон прицелиться и её раздавит. Ещё не один диктатор не выиграл мировую войну, единственный способ пуйлу сохранить власть это взять пример с северной Кореи, сидеть тихо и ни во что не лезть.