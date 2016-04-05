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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 425426427428>
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 18:06

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Ваши мысли по поводу прекращения войны
у меня нет на столе какие у нас ресурсы и у противника, то что противник ищет наемников в Сирии и в Игил - позитивные сигналы, на моменте пуйло воюет со всем миром, в том числе и со своим российским бизнесом. Вы верите что моська может съесть слона? Видимо да, а я не верю. Покусать да, но в какой то момент большой неповоротливый слон прицелиться и её раздавит. Ещё не один диктатор не выиграл мировую войну, единственный способ пуйлу сохранить власть это взять пример с северной Кореи, сидеть тихо и ни во что не лезть.

Где Вы увидели мировую войну?
Пока что воюем только мы. Остальные дают нам только оружие.
Да, ещё санкции. Это важно, но достаточно долго. И не гарантирует нашу победу в войне.
Но мировой войны нет.

И ещё раз вопрос ко всем - как с посевной, что осенью жрать будем?
Очень хочется услышать ответы вместо умничаний prodigy о Союзе и чего/кого достаточно Будивельнику.
Или конкретно говорить не получается?
Второй вопрос - как будем восстанавливать Украину? И кто будет это делать (сколько людей останется в Украине после войны, особенно если росс. войскам всё же удастся продвинуться дальше))?
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 17 бер, 2022 18:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 18:09

  ЛАД написав:Пока что воюем только мы. Остальные дают нам только оружие.
Да, ещё санкции. Это важно, но достаточно долго. И не гарантирует нашу победу в войне.
Ну-ну...
За нас 50% економіки світу
Нейтральні 48% економіки світу
Проти нас 2% економіки світу...
Ми відстоюємо свою землю і свої життя вкупі з життями і майбутнім наших дітей

В кого там які шанси?
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 18:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Остальные дают нам только оружие
только оружие? Круто вы обесценили наших партнёров, во первых на разработку собственных джавелинов и байрактаров у нас ушло бы 40 лет, нам дают не просто оружие а топовый военный потенциал, разработкой которого они занимались десятки лет.

Во вторых дают кредиты.

В третьих гуманитарку,

в четвёртых принимают беженцев.

В пятых теряют миллиарды на антироссийских санкциях.

Ваша позиция (что нам все должны), крайне неконструктивна. Для нас и так партнёры делают неожиданно очень много.

(не читайте рос.сми. я вам это предлагал ещё в ветке про ковид).

Вы проигнорировали мой месседж
  ЛАД написав:На их хотелки мы можем и не соглашаться.
для начала давайте не согласимся на бомбёжку Харькова.


Повторю, если мы можем соглашаться или не соглашаться на ихние хотелки, давайте не согласимся на бомбёжку Харькова?
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 17 бер, 2022 18:15, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 18:12

  ЛАД написав:И ещё раз вопрос ко всем - как с посевной, что осенью жрать будем?
Очень хочется услышать ответы вместо умничаний...

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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 18:15

У Москві не проти, щоб Анкара стала гарантом безпеки для Києва - МЗС Туреччини

https://www.unian.ua/world/viyna-v-ukra ... 48298.html

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що перемовини з РФ йдуть важко, позиції сторін різні.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

"Хочу м'яко порекомендувати активним коментаторам переговорного процесу, які не перебувають всередині. Не поширюйте свою брехню в країні, яка жорстко воює", – зазначив Подоляк.

Він наголосив, що переговори "йдуть важко".

"Позиції сторін різні. Для нас принципові питання – недоторканні", – підкреслив радник голови ОП.
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 17 бер, 2022 18:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 18:18

Хероев-асвабадителей надо знать в морду лица
Военные преступники – военнослужащие 448 ракетной бригады, совершающие военные преступления против народа Украины
448 ракетная бригада 20 Армии (Войсковая часть 35535)
(Курская область, Курский район, с. Клюква)
Военные преступники – военнослужащие 448 ракетной бригады, совершающие военные преступления против народа Украины. На вооружении бригады, с самого дня основания и до 2019 года, находились тактические ракетные комплексы 9K79-1 «Точка-У». На 2018 год 448-я рбр оставалась единственным ракетным соединением с ТРК «Точка-У» в рядах ВС России. С ноября 2019 года соединение перевооружено на оперативно-тактический комплекс «Искандер-М»... :arrow: https://gur.gov.ua/content/voennosluzha ... yhady.html
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 18:21

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:жду Ваших комментариев по посевной.
А які там коментарі...
Наша посівна - це не наша головна біль
Ми й в Західній Україні посіємо/зберемо стільки - що для Всієї України вистарчить
А про те що не вистарчить в Єгипті чи Нігерії - нехай думає Єгипет з Нігерією...


На Херсонщині розпочинають посівну, маючи глибоко на увазі орків. Селяни сідають на трактори та їдуть у поля. Орки питають: "Ви куди?". Їм кажуть: "У нас посівна. Нам ваша війна до сра_. Кого ви тут прийшли завойовувати?!" Орки ̶о̶х̶у̶_̶ю̶т̶ь̶ дивуються, але не перешкоджають, бо відповісти селянам не можуть, самі не розуміють сенсу цієї війни.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 18:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:вы попутали с другим фильмом

Штірліц "вербував" свою ж радистку, після її провалу. Аргументація - зараз радянські війська під Берліном, але ж раніше і німецькі були під Москвою. Все може помінятись, і ми, німці, можемо перемогти.
Не могли, бо видохлись, як і рашисти.
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 18:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И ещё раз вопрос ко всем - как с посевной, что осенью жрать будем?



с голоду точно никто не умрет

По предварительным оценкам аналитиков ИА «АПК-Информ», яровыми зерновыми культурами в Украине под урожай 2022 г. может быть засеяно только 4,7 млн га, что на 39% меньше, чем в предыдущем сезоне (7,7 млн га).

После вторжения войск РФ на территорию Украины и в результате продолжающихся и далее активных боевых действий во многих ключевых регионах нет физической возможности начать сев. Ситуация также усугубляется разрушением цепочек поставки ресурсов, что будет влиять как на размер посевных площадей, так и на будущую урожайность. Важным фактором является невозможность получения семенного материала, заказанного аграриями раньше и во многих случаях даже оплаченного. Это, вероятнее всего, приведет к дополнительному уменьшению посевов кукурузы.

Крайне негативна ситуация и для озимых. С учетом текущей географии боевых действий, по нашим оценкам, из посеянных 7,6 млн га озимой пшеницы, ржи и ячменя суммарно к подкормке, а затем и сбору доступными могут оказаться лишь 5,5 млн га, что соответствует потерям площадей на уровне 28%.

Наличие топлива, удобрений, техники и трудовых ресурсов, конечно же, также окажет существенное влияние на ход посевной кампании. Поэтому оценки будут неоднократно изменяться в соответствии с развитием военных действий на территории Украины.

https://www.apk-inform.com/ru/news/1525721
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 18:23

  ЛАД написав:
  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Ваши мысли по поводу прекращения войны
у меня нет на столе какие у нас ресурсы и у противника, то что противник ищет наемников в Сирии и в Игил - позитивные сигналы, на моменте пуйло воюет со всем миром, в том числе и со своим российским бизнесом. Вы верите что моська может съесть слона? Видимо да, а я не верю. Покусать да, но в какой то момент большой неповоротливый слон прицелиться и её раздавит. Ещё не один диктатор не выиграл мировую войну, единственный способ пуйлу сохранить власть это взять пример с северной Кореи, сидеть тихо и ни во что не лезть.

Где Вы увидели мировую войну?
Пока что воюем только мы. Остальные дают нам только оружие.
Да, ещё санкции. Это важно, но достаточно долго. И не гарантирует нашу победу в войне.
Но мировой войны нет.

И ещё раз вопрос ко всем - как с посевной, что осенью жрать будем?
Очень хочется услышать ответы вместо умничаний prodigy о Союзе и чего/кого достаточно Будивельнику.
Или конкретно говорить не получается?
Второй вопрос - как будем восстанавливать Украину? И кто будет это делать (сколько людей останется в Украине после войны, особенно если росс. войскам всё же удастся продвинуться дальше))?


Попробую ответить.
Я как то подсчитал, Украина выращивала столько пшеницы что хватало по стандартам ООН что-бы прокормить всю Европу (+-500 млн.человек)
Самые плодордные земли это центральная и западная Украина, которая не захвачена и не вижу проблем что-бы не засеять.
Дальше что еще нужно писать ?
Хомякоид
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