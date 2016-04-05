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Додано: Чет 17 бер, 2022 18:12
Додано: Чет 17 бер, 2022 18:15
У Москві не проти, щоб Анкара стала гарантом безпеки для Києва - МЗС Туреччини
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що перемовини з РФ йдуть важко, позиції сторін різні.
Про це він повідомив у своєму Twitter.
"Хочу м'яко порекомендувати активним коментаторам переговорного процесу, які не перебувають всередині. Не поширюйте свою брехню в країні, яка жорстко воює", – зазначив Подоляк.
Він наголосив, що переговори "йдуть важко".
"Позиції сторін різні. Для нас принципові питання – недоторканні", – підкреслив радник голови ОП.
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 17 бер, 2022 18:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 17 бер, 2022 18:18
Хероев-асвабадителей надо знать в морду лица
Военные преступники – военнослужащие 448 ракетной бригады, совершающие военные преступления против народа Украины
448 ракетная бригада 20 Армии (Войсковая часть 35535)
(Курская область, Курский район, с. Клюква)
Военные преступники – военнослужащие 448 ракетной бригады, совершающие военные преступления против народа Украины. На вооружении бригады, с самого дня основания и до 2019 года, находились тактические ракетные комплексы 9K79-1 «Точка-У». На 2018 год 448-я рбр оставалась единственным ракетным соединением с ТРК «Точка-У» в рядах ВС России. С ноября 2019 года соединение перевооружено на оперативно-тактический комплекс «Искандер-М»...
Додано: Чет 17 бер, 2022 18:21
На Херсонщині розпочинають посівну, маючи глибоко на увазі орків. Селяни сідають на трактори та їдуть у поля. Орки питають: "Ви куди?". Їм кажуть: "У нас посівна. Нам ваша війна до сра_. Кого ви тут прийшли завойовувати?!" Орки ̶о̶х̶у̶_̶ю̶т̶ь̶ дивуються, але не перешкоджають, бо відповісти селянам не можуть, самі не розуміють сенсу цієї війни.
Додано: Чет 17 бер, 2022 18:23
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 17 бер, 2022 18:23
Re: Напад росії і білорусі на Україну
с голоду точно никто не умрет
По предварительным оценкам аналитиков ИА «АПК-Информ», яровыми зерновыми культурами в Украине под урожай 2022 г. может быть засеяно только 4,7 млн га, что на 39% меньше, чем в предыдущем сезоне (7,7 млн га).
После вторжения войск РФ на территорию Украины и в результате продолжающихся и далее активных боевых действий во многих ключевых регионах нет физической возможности начать сев. Ситуация также усугубляется разрушением цепочек поставки ресурсов, что будет влиять как на размер посевных площадей, так и на будущую урожайность. Важным фактором является невозможность получения семенного материала, заказанного аграриями раньше и во многих случаях даже оплаченного. Это, вероятнее всего, приведет к дополнительному уменьшению посевов кукурузы.
Крайне негативна ситуация и для озимых. С учетом текущей географии боевых действий, по нашим оценкам, из посеянных 7,6 млн га озимой пшеницы, ржи и ячменя суммарно к подкормке, а затем и сбору доступными могут оказаться лишь 5,5 млн га, что соответствует потерям площадей на уровне 28%.
Наличие топлива, удобрений, техники и трудовых ресурсов, конечно же, также окажет существенное влияние на ход посевной кампании. Поэтому оценки будут неоднократно изменяться в соответствии с развитием военных действий на территории Украины.
Додано: Чет 17 бер, 2022 18:23
Попробую ответить.
Я как то подсчитал, Украина выращивала столько пшеницы что хватало по стандартам ООН что-бы прокормить всю Европу (+-500 млн.человек)
Самые плодордные земли это центральная и западная Украина, которая не захвачена и не вижу проблем что-бы не засеять.
Дальше что еще нужно писать ?
Додано: Чет 17 бер, 2022 18:34
так, рашисти вже стріляють собі в ноги (і це не фігура речі)...в радянській армії теж було багато само ушкоджень, але це не всім допомагало.
стосовно витримки в облозі (типа Харькова), якщо є інтернет, не кажучи про продукти тд), все у вас майже добре (окрім ракет і бомб)
Оборона Аджимушкайських каменярень відбувалася з 16 травня до 31 жовтня 1942 року, є складовою частиною нацистсько-радянської війни.
оце був дійсно важкий іспит, у 2008р випадково прочитав книгу про цю оборону і був вражений значно більше, чим обороною катакомб Одеси
Додано: Чет 17 бер, 2022 18:36
Як не печально, але я думаю ця війна буде йти "до кінця". По крайній мірі так це виглядає сьогодні.
танки на Красной площади - а чому ні? Колона танків вирушає на Москву. Запасу ходу - 500 км. якраз вистачає. За місяць все що стріляє в РФ буде на фронті. Хто їх зупинить? Я не шуткую, я реально питаю - хто їх зупинить?
Додано: Чет 17 бер, 2022 18:41
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