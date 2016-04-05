ЛАД написав:В украинские танки на Красной площади я, простите, не верю.
Хотелось бы услышать Ваши мысли по поводу прекращения войны.
Як не печально, але я думаю ця війна буде йти "до кінця". По крайній мірі так це виглядає сьогодні. танки на Красной площади - а чому ні? Колона танків вирушає на Москву. Запасу ходу - 500 км. якраз вистачає. За місяць все що стріляє в РФ буде на фронті. Хто їх зупинить? Я не шуткую, я реально питаю - хто їх зупинить?
а кто остановил русскую армию за 40км от Стамбула в 1878г? Ворожа Російській імперії позиція, зайнята Великою Британією та Австро-Угорщиною, і введення англійської ескадри у Мармурове море змусили царський уряд утриматися від заняття Константинополя. 19 лютого (3 березня) був підписаний вигідний для Російської імперії і балканських держав Сан-Стефанський мирний договір 1878, умови якого були значно урізані на Берлінському конгресі 1878 року.
Штірліц "вербував" свою ж радистку, після її провалу. Аргументація - зараз радянські війська під Берліном, але ж раніше і німецькі були під Москвою. Все може помінятись, і ми, німці, можемо перемогти. Не могли, бо видохлись, як і рашисти.
так, рашисти вже стріляють собі в ноги (і це не фігура речі)...в радянській армії теж було багато само ушкоджень, але це не всім допомагало.
стосовно витримки в облозі (типа Харькова), якщо є інтернет, не кажучи про продукти тд), все у вас майже добре (окрім ракет і бомб)
Оборона Аджимушкайських каменярень відбувалася з 16 травня до 31 жовтня 1942 року, є складовою частиною нацистсько-радянської війни. оце був дійсно важкий іспит, у 2008р випадково прочитав книгу про цю оборону і був вражений значно більше, чим обороною катакомб Одеси
Все що героєзувалось в радянських джерелах не потрібно сприймати на віру. Приклад оборона Брєстської фортеці. Як ви думаєте скільки днів насправді захисники вбивали німецьких солдатів після 22 червня ? Та яке було співвідношення вбитих радянських/німецьких солдат ?
Есть большая вероятность тайных переговоров бизнеса эрэфии с владельцами санкций,не прямые но через второе ухо может быть, потому как дед шизик практически оставил их без выбора,чем бы не завершился его план. Исполнение заговора прямым контактом мало вероятно, но ускоренные внутрение бунты по зп вполне под силу,а там и сердечко прихватит. Награда хоть какието контракты на будущее. вариант?
А які там коментарі... Наша посівна - це не наша головна біль Ми й в Західній Україні посіємо/зберемо стільки - що для Всієї України вистарчить А про те що не вистарчить в Єгипті чи Нігерії - нехай думає Єгипет з Нігерією...
На Херсонщині розпочинають посівну, маючи глибоко на увазі орків. Селяни сідають на трактори та їдуть у поля. Орки питають: "Ви куди?". Їм кажуть: "У нас посівна. Нам ваша війна до сра_. Кого ви тут прийшли завойовувати?!" Орки ̶о̶х̶у̶_̶ю̶т̶ь̶ дивуються, але не перешкоджають, бо відповісти селянам не можуть, самі не розуміють сенсу цієї війни.
vitaliian написав:Я много раз думал зачем Гитлер полез на СССР, на тот момент он владел всей остальной материковой Европой (кроме ССср в новых границах и Швейцарии), первой армией в мире, и на завершающей стадии была разработка ядерной бомбы. Ему что было мало?
Відмобілізована армія жре купу ресурсів. Розпускати сухопутну армію - не варіант тому що під боком СРСР. А війна з СРСР була неминуча, тому він і вирішив напасти першим. Стратегічно він зробив все правильно, але недооцінив розміри СРСР, погодні умови і дещо переоцінив свою армію. Ядерною зброєю в 1941 це навіть не пахло.
ЛАД написав:В украинские танки на Красной площади я, простите, не верю.
Хотелось бы услышать Ваши мысли по поводу прекращения войны.
Як не печально, але я думаю ця війна буде йти "до кінця". По крайній мірі так це виглядає сьогодні. танки на Красной площади - а чому ні? Колона танків вирушає на Москву. Запасу ходу - 500 км. якраз вистачає. За місяць все що стріляє в РФ буде на фронті. Хто їх зупинить? Я не шуткую, я реально питаю - хто їх зупинить?
Ядерные бомбы по Украине. В соответствии с их военной доктриной об угрозе существованию гос-ва
Востаннє редагувалось Starikan в Чет 17 бер, 2022 18:55, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД - глянь відео з Маріупольського театру, де лікар розмотує пакунок в якому дитина максимум місяць від роду і вже пожовтіла... Поясними мені з економічної точки зору Навіщо педераційники запустили в театр бомбу.. При чому не в кремль , не в марїнський...в НАШ.
какие проблемы нанять наемников-добровольцев по 3куе в месяц? Миллион желающих вангую любого цвета кожи. Пуйло по 300 уе умудрился купить сирийское мясо. Думаю что воевать оно будет соответственно своей стоимости.
США и Европа чутко относится к смертям своих солдат и политикам если что этого не простят. Если восточная Европа любит Украину, то западная более сдержана в этом смысле (если не сказать что вообще ориентирована на РФ, когда к нам до недавнего визита макрона приезжал французский президент?)
Байден стал национальным героем вывев войска из Афганистана, вы так пишите как будто они должны или мечтают у нас повоевать.
На счёт байрактаров, джавелинов не все так просто... Далеко не всем их продают, то что нам их продали и даже согласились на локализацию производства байрактаров в Василькове это мега успех нашей власти или дипломатии. Не принимая в НАТО нас вооружают и обучают по стандартам НАТО, нельзя это недооценивать. Формально может мы и не входим в их союзы но де-факто мы давно там.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 17 бер, 2022 19:06, всього редагувалось 5 разів.