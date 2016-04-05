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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 427428429430>
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 19:03

  Starikan написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:В украинские танки на Красной площади я, простите, не верю.

Хотелось бы услышать Ваши мысли по поводу прекращения войны.

Як не печально, але я думаю ця війна буде йти "до кінця". По крайній мірі так це виглядає сьогодні.
танки на Красной площади - а чому ні? Колона танків вирушає на Москву. Запасу ходу - 500 км. якраз вистачає. За місяць все що стріляє в РФ буде на фронті. Хто їх зупинить? Я не шуткую, я реально питаю - хто їх зупинить?

Ядерные бомбы по Украине.

Нажаль реальний варіант.
Але треба розуміти що це контрпродуктивно. Ми ж не хочемо захопити Москву, поневолити росіян чи інше. Максимум що ми хочемо - це отримати свої території назад і закінчити війну.
Після ядерного удару - РФ кінець, виконавці будуть знищені 100%.
Надіюсь здоровий глузд переможе.
З іншого боку ми не повинні боятись ядерного удару. Путін вже може робити що хоче, жодних червоних ліній не залишилось.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 19:07

  Starikan написав:В соответствии с их военной доктриной об угрозе существованию гос-ва

Тоді потрібно визнавати Крим. Напад на Крим - отримайте ядерну бомбу, адже Крим це територія РФ.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 19:07

  Успіх написав:А хто точно знає - я можу зараз (у воєнний стан) зайти у відділення банку зі зброєю, чи ні?

А то тут хлопці кажуть, що не можу...

Ну добре, що ми гуртом приїхали і можемо залишити зброю один на одного, а от якщо я сам-один, а треба зайти в банк по справах - що, зброю за порогом залишати)) чи охоронцю(якого нема) залишати? :)

Заходь собі, хто тебе зупинить?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 19:15

Речник президента рф Дмитро Пєсков заявив, що росія не збирається виконувати перше рішення Міжнародного суду ООН з вимогою припинити війну в Україні.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє в Телеграм-каналі ТАСС.
"рф не може взяти до уваги вимогу Міжнародного суду ООН зупинити військову операцію в Україні", - сказав Пєсков.
Він також уточнив, що "в планах Путіна немає поїздки в зону проведення операції зс рф в Україні і зустрічі з бійцями в госпіталях"...
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... raini.html
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 19:18

  ТИХИЙ написав:Речник президента рф Дмитро Пєсков заявив, що росія не збирається виконувати перше рішення Міжнародного суду ООН з вимогою припинити війну в Україні.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє в Телеграм-каналі ТАСС.
"рф не може взяти до уваги вимогу Міжнародного суду ООН зупинити військову операцію в Україні", - сказав Пєсков.
Він також уточнив, що "в планах Путіна немає поїздки в зону проведення операції зс рф в Україні і зустрічі з бійцями в госпіталях"...
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... raini.html
а некоторые думают что писульку подписанную Пуйлом и Зеленским они выполнять будут. Святая харьковская наивность...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 19:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ось і до париизанської війни закликає Арестович:

️Арестович призвал устроить рельсовую войну на оккупированных территориях

- Внимание!
Давайте устроим тотальную рельсовую войну противнику на оккупированных территориях.
В первую очередь это касается направлений:
- Крым - Мелитополь,
- Крым - Херсон,
- Валуйки - Купянск,
- Гомель - Киев (общее направление).
и других, которые обнаружите.
Только необходимо строго учесть (!), что пути сообщения охраняются противником, поэтому, сначала трезво (!) оцените свои силы и возможности. Спасибо.
Срыв снабжения противника по железным дорогам (а этот вид снабжения самый эффективный) может радикально изменить ситуацию в нашу пользу, особенно, на направлении Крым - Мелитополь.
По этому направлению противник снабжает группировку, штурмующую Мариуполь.

Партизаны, ваш выход!
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 19:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Тоді потрібно визнавати Крим. Напад на Крим - отримайте ядерну бомбу, адже Крим це територія РФ.

Нічого такого і близько не потрібно і то не є кафірська територія.
Мова йде про спільне управління. Кафіри геть не переймаються північним кримом, іх цікавлять міста і бухти.
До речі путина закликав йти в крим і працювати, вже дотацій не буде.
Может уявити працю і "дочь офицера" та "ветерана ВМС расіі"???
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 19:43

Ліричний відступ
Как бухой Царёв гуманитарку раздавал :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=et-SAJOcpL8
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 19:47

Хомякоид
Бресткая крепость стала мифом спустя 20 лет после войны 8 мая 1965,

а вот про Аджимушкай вообще мало кто знает (кроме жителей Керчи).

после успешной операции Опера́ции «Охо́та на дроф» (нем. Trappenjagd), 7—15 мая 1942 года — операция 11-й армии вермахта против Крымского фронта РККА. Закончилась поражением Крымского фронта и его последующим расформированием. Имея 300тысяч против 150тысяч у Монштейна войска Крымского фронта были разбиты на голову, многие были убиты или взяты в плен, а небольшая часть солдат вместе с гражданским населением укрылась в катакомбах.
Типичный случай, но у них практически не было воды...так вот там были подразделения лизунов (несколько мальчиков в возрасте 10-12 лет) -должны были сосать мокрые камни и сплевывать "воду" в каску-потом запасы жидкости делили на всех, больше старались дать раненым. Чтобы нализать 3 литра жидкости приходилось сосать мокрый ракушняк по 7-8 часов в день (и это были фактически дети), один из которых выжил и написал книгу после войны, прочитав книгу был неделю под впечатлением.
Немцы пускали газ, кидали шашки, минировали выходы, но эти люди не сдались-хотя никакого урона врагу они почти не нанесли.

после войны пропаганда штамповал мифы о подвигах пачками (особенно преуспели в отношении пионеров-героев, помню их имена и лица на алее пионеров в лагере )
но эти что сидели в катакомбах Керчи были реальные люди
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 19:49

Зі мною все норм. Живу на Яблонці, в Бучі. Тримаємося. Їжа поки що є. Воду беремо в криниці. Зв’язку немає. Інтернет є лише на 9 поверсі. Орків поступово наші знищують. Їх з кожним днем все менше. Всі багатоповерхівки стоять. Майже всі цілі. В деяких розбиті вікна. Епіцентр і Жираф згорілі вщент. Багато згорілих приватних будинків. Магазини всі відкриті і люди повиносили звідти всі продукти і речі. Багато людей виїхало. Люди розбирають дерев’яні забори і гріються і на вулиці готують їжу. Ми готуємо в грубі. Виїхати зараз неможливо поки що. Тому молимося і тримаємося поки що тут, в Бучі.
vitaliian
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