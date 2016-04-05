ЛАД написав:В украинские танки на Красной площади я, простите, не верю.
Хотелось бы услышать Ваши мысли по поводу прекращения войны.
Як не печально, але я думаю ця війна буде йти "до кінця". По крайній мірі так це виглядає сьогодні. танки на Красной площади - а чому ні? Колона танків вирушає на Москву. Запасу ходу - 500 км. якраз вистачає. За місяць все що стріляє в РФ буде на фронті. Хто їх зупинить? Я не шуткую, я реально питаю - хто їх зупинить?
Ядерные бомбы по Украине.
Нажаль реальний варіант. Але треба розуміти що це контрпродуктивно. Ми ж не хочемо захопити Москву, поневолити росіян чи інше. Максимум що ми хочемо - це отримати свої території назад і закінчити війну. Після ядерного удару - РФ кінець, виконавці будуть знищені 100%. Надіюсь здоровий глузд переможе. З іншого боку ми не повинні боятись ядерного удару. Путін вже може робити що хоче, жодних червоних ліній не залишилось.
Речник президента рф Дмитро Пєсков заявив, що росія не збирається виконувати перше рішення Міжнародного суду ООН з вимогою припинити війну в Україні. Як передає Укрінформ, про це повідомляє в Телеграм-каналі ТАСС. "рф не може взяти до уваги вимогу Міжнародного суду ООН зупинити військову операцію в Україні", - сказав Пєсков. Він також уточнив, що "в планах Путіна немає поїздки в зону проведення операції зс рф в Україні і зустрічі з бійцями в госпіталях"... https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... raini.html
ТИХИЙ написав:Речник президента рф Дмитро Пєсков заявив, що росія не збирається виконувати перше рішення Міжнародного суду ООН з вимогою припинити війну в Україні. Як передає Укрінформ, про це повідомляє в Телеграм-каналі ТАСС. "рф не може взяти до уваги вимогу Міжнародного суду ООН зупинити військову операцію в Україні", - сказав Пєсков. Він також уточнив, що "в планах Путіна немає поїздки в зону проведення операції зс рф в Україні і зустрічі з бійцями в госпіталях"... https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... raini.html
а некоторые думают что писульку подписанную Пуйлом и Зеленским они выполнять будут. Святая харьковская наивность...
️Арестович призвал устроить рельсовую войну на оккупированных территориях
- Внимание! Давайте устроим тотальную рельсовую войну противнику на оккупированных территориях. В первую очередь это касается направлений: - Крым - Мелитополь, - Крым - Херсон, - Валуйки - Купянск, - Гомель - Киев (общее направление). и других, которые обнаружите. Только необходимо строго учесть (!), что пути сообщения охраняются противником, поэтому, сначала трезво (!) оцените свои силы и возможности. Спасибо. Срыв снабжения противника по железным дорогам (а этот вид снабжения самый эффективный) может радикально изменить ситуацию в нашу пользу, особенно, на направлении Крым - Мелитополь. По этому направлению противник снабжает группировку, штурмующую Мариуполь.
andrijk777 написав:Тоді потрібно визнавати Крим. Напад на Крим - отримайте ядерну бомбу, адже Крим це територія РФ.
Нічого такого і близько не потрібно і то не є кафірська територія. Мова йде про спільне управління. Кафіри геть не переймаються північним кримом, іх цікавлять міста і бухти. До речі путина закликав йти в крим і працювати, вже дотацій не буде. Может уявити працю і "дочь офицера" та "ветерана ВМС расіі"???
Хомякоид Бресткая крепость стала мифом спустя 20 лет после войны 8 мая 1965,
а вот про Аджимушкай вообще мало кто знает (кроме жителей Керчи).
после успешной операции Опера́ции «Охо́та на дроф» (нем. Trappenjagd), 7—15 мая 1942 года — операция 11-й армии вермахта против Крымского фронта РККА. Закончилась поражением Крымского фронта и его последующим расформированием. Имея 300тысяч против 150тысяч у Монштейна войска Крымского фронта были разбиты на голову, многие были убиты или взяты в плен, а небольшая часть солдат вместе с гражданским населением укрылась в катакомбах. Типичный случай, но у них практически не было воды...так вот там были подразделения лизунов (несколько мальчиков в возрасте 10-12 лет) -должны были сосать мокрые камни и сплевывать "воду" в каску-потом запасы жидкости делили на всех, больше старались дать раненым. Чтобы нализать 3 литра жидкости приходилось сосать мокрый ракушняк по 7-8 часов в день (и это были фактически дети), один из которых выжил и написал книгу после войны, прочитав книгу был неделю под впечатлением. Немцы пускали газ, кидали шашки, минировали выходы, но эти люди не сдались-хотя никакого урона врагу они почти не нанесли.
после войны пропаганда штамповал мифы о подвигах пачками (особенно преуспели в отношении пионеров-героев, помню их имена и лица на алее пионеров в лагере ) но эти что сидели в катакомбах Керчи были реальные люди
Зі мною все норм. Живу на Яблонці, в Бучі. Тримаємося. Їжа поки що є. Воду беремо в криниці. Зв’язку немає. Інтернет є лише на 9 поверсі. Орків поступово наші знищують. Їх з кожним днем все менше. Всі багатоповерхівки стоять. Майже всі цілі. В деяких розбиті вікна. Епіцентр і Жираф згорілі вщент. Багато згорілих приватних будинків. Магазини всі відкриті і люди повиносили звідти всі продукти і речі. Багато людей виїхало. Люди розбирають дерев’яні забори і гріються і на вулиці готують їжу. Ми готуємо в грубі. Виїхати зараз неможливо поки що. Тому молимося і тримаємося поки що тут, в Бучі.