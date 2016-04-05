prodigy написав:

vitaliian написав: Я много раз думал зачем Гитлер полез на СССР, на тот момент он владел всей остальной материковой Европой (кроме ССср в новых границах и Швейцарии), первой армией в мире, и на завершающей стадии была разработка ядерной бомбы. Ему что было мало?



Аналогии проведите сами. Когда у диктатора сносит башню слов "стоп" и "хватит" для него не существует Я много раз думал, на тот момент он владел всей остальной материковой Европой (кроме ССср в новых границах и Швейцарии), первой армией в мире, и на завершающей стадии была разработка ядерной бомбы. Ему что было мало?Аналогии проведите сами. Когда у диктатора сносит башню слов "стоп" и "хватит" для него не существует

Сталин просто не оставил Гитлеру выбора, если бы он не напал-его армия была разгромлена красной армией. Ведь ни одного плана прикрытия западных военных округов не существовало. СССР готовился не к обороне, а к нападению , Виктор Суворов еще в 1989 в книге Ледокол (Гитлер был для Сталина ледоколом в будущем завоевании стран Европы) говорил, что Гитлер опередил Сталина всего на несколько дней(СССР должен был начать войну против Германии 6 июля 1941), но в прошлом году нашли архивные доказательства, что не 6 июля, а 24/25 июня 1941)не имея в 1989г подтверждённых архивных данных Виктор Суворов просто "вычислил" эту дату, и как он радовался, что он в своих предположениях почти не ошибсяникаких аналогов с Гитлером нет, у Гитлера была расовая теория о превосходстве арийской расы, а Путин бомбит города/больницы/роддома и говорит о дружбе двух братских народов (Борис Немцов перед смертью сказал -Путин? Он просто йобнутый) очень лаконичная формулировка