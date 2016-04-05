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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 428429430431>
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 19:53

  andrijk777 написав:
  prodigy написав:а кто остановил русскую армию за 40км от Стамбула в 1878г?

Я навіть не хочу знати нюансів. 1878 і 2022 - це абсолютно інші епохи.


мозги включи, Британцы сказали царю и он остановился.

если нам прикажут США и НАТО не штурмовать Кремль (иначе не будем помогать с восстановлением стираны то, кто может нас остановить)
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 19:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:адже Крим це територія РФ.

головка не бобо?

Статья 110. Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 20:02

vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 20:03

  GALeon написав:Ось і до париизанської війни закликає Арестович:

️Арестович призвал устроить рельсовую войну на оккупированных территориях

- Внимание!
Давайте устроим тотальную рельсовую войну противнику на оккупированных территориях.
В первую очередь это касается направлений:
- Крым - Мелитополь,
- Крым - Херсон,
- Валуйки - Купянск,
- Гомель - Киев (общее направление).
и других, которые обнаружите.
Только необходимо строго учесть (!), что пути сообщения охраняются противником, поэтому, сначала трезво (!) оцените свои силы и возможности. Спасибо.
Срыв снабжения противника по железным дорогам (а этот вид снабжения самый эффективный) может радикально изменить ситуацию в нашу пользу, особенно, на направлении Крым - Мелитополь.
По этому направлению противник снабжает группировку, штурмующую Мариуполь.

Партизаны, ваш выход!

Неначасі і все таке... Але, *ля, невже за тиждень два до вторгнення не можна було демонтувати колію і шпали, зруйнувати насип? Замінувати? А за кілька місяців взагалі перекопати нафіг і зробити таки з Криму острів
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 20:07

  prodigy написав:
  vitaliian написав:Я много раз думал зачем Гитлер полез на СССР, на тот момент он владел всей остальной материковой Европой (кроме ССср в новых границах и Швейцарии), первой армией в мире, и на завершающей стадии была разработка ядерной бомбы. Ему что было мало?

Аналогии проведите сами. Когда у диктатора сносит башню слов "стоп" и "хватит" для него не существует


Сталин просто не оставил Гитлеру выбора, если бы он не напал-его армия была разгромлена красной армией. Ведь ни одного плана прикрытия западных военных округов не существовало. СССР готовился не к обороне, а к нападению , Виктор Суворов еще в 1989 в книге Ледокол (Гитлер был для Сталина ледоколом в будущем завоевании стран Европы) говорил, что Гитлер опередил Сталина всего на несколько дней
(СССР должен был начать войну против Германии 6 июля 1941), но в прошлом году нашли архивные доказательства, что не 6 июля, а 24/25 июня 1941)
не имея в 1989г подтверждённых архивных данных Виктор Суворов просто "вычислил" эту дату, и как он радовался, что он в своих предположениях почти не ошибся

никаких аналогов с Гитлером нет, у Гитлера была расовая теория о превосходстве арийской расы, а Путин бомбит города/больницы/роддома и говорит о дружбе двух братских народов (Борис Немцов перед смертью сказал -Путин? Он просто йобнутый) очень лаконичная формулировка

А срєпи, особая духовність, побєдобєсіє, ми в рай а всі здохнуть - не схоже Вам на расову теорію?
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 20:10

  GALeon написав:Ось і до париизанської війни закликає Арестович:

️Арестович призвал устроить рельсовую войну на оккупированных территориях

- Внимание!
Давайте устроим тотальную рельсовую войну противнику на оккупированных территориях.
В первую очередь это касается направлений:
- Крым - Мелитополь,
- Крым - Херсон,
- Валуйки - Купянск,
- Гомель - Киев (общее направление).
и других, которые обнаружите.
Только необходимо строго учесть (!), что пути сообщения охраняются противником, поэтому, сначала трезво (!) оцените свои силы и возможности. Спасибо.
Срыв снабжения противника по железным дорогам (а этот вид снабжения самый эффективный) может радикально изменить ситуацию в нашу пользу, особенно, на направлении Крым - Мелитополь.
По этому направлению противник снабжает группировку, штурмующую Мариуполь.

Партизаны, ваш выход!

чтобы сбросить поезд, надо специальные башмаки, там не всё так просто, я гуглил тему неделю назад...или рельсы раскручивать...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 20:15

  prodigy написав:никаких аналогов с Гитлером нет, у Гитлера была расовая теория о превосходстве арийской расы
странные вещи пишете, а путенская денацификация это что? Правильнее было бы сказать деукраинизация.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 20:21

Да простят меня модераторы
На ютубе жирует кремлевский пропагандон. Подкармливает свору орков. Там самые упоротые собрались :arrow: https://www.youtube.com/watch?v=9d2aS-R7nqI
Кто в теме, как ублюдка заблокировать?
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 20:22

Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что их страна больше не может принимать беженцев из Украины.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 20:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

️Министр культуры Италии заявил, что они готовы восстановить драмтеатр в Мариуполе:

"Кабинет министров одобрил мое предложение предложить Украине ресурсы и средства для его восстановления в кратчайшие сроки. Театры всех стран принадлежат всему человечеству"
GALeon
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