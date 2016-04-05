GALeon написав:Ось і до париизанської війни закликає Арестович:
️Арестович призвал устроить рельсовую войну на оккупированных территориях
- Внимание! Давайте устроим тотальную рельсовую войну противнику на оккупированных территориях. В первую очередь это касается направлений: - Крым - Мелитополь, - Крым - Херсон, - Валуйки - Купянск, - Гомель - Киев (общее направление). и других, которые обнаружите. Только необходимо строго учесть (!), что пути сообщения охраняются противником, поэтому, сначала трезво (!) оцените свои силы и возможности. Спасибо. Срыв снабжения противника по железным дорогам (а этот вид снабжения самый эффективный) может радикально изменить ситуацию в нашу пользу, особенно, на направлении Крым - Мелитополь. По этому направлению противник снабжает группировку, штурмующую Мариуполь.
Партизаны, ваш выход!
Неначасі і все таке... Але, *ля, невже за тиждень два до вторгнення не можна було демонтувати колію і шпали, зруйнувати насип? Замінувати? А за кілька місяців взагалі перекопати нафіг і зробити таки з Криму острів
vitaliian написав:Я много раз думал зачем Гитлер полез на СССР, на тот момент он владел всей остальной материковой Европой (кроме ССср в новых границах и Швейцарии), первой армией в мире, и на завершающей стадии была разработка ядерной бомбы. Ему что было мало?
Аналогии проведите сами. Когда у диктатора сносит башню слов "стоп" и "хватит" для него не существует
Сталин просто не оставил Гитлеру выбора, если бы он не напал-его армия была разгромлена красной армией. Ведь ни одного плана прикрытия западных военных округов не существовало. СССР готовился не к обороне, а к нападению , Виктор Суворов еще в 1989 в книге Ледокол (Гитлер был для Сталина ледоколом в будущем завоевании стран Европы) говорил, что Гитлер опередил Сталина всего на несколько дней (СССР должен был начать войну против Германии 6 июля 1941), но в прошлом году нашли архивные доказательства, что не 6 июля, а 24/25 июня 1941) не имея в 1989г подтверждённых архивных данных Виктор Суворов просто "вычислил" эту дату, и как он радовался, что он в своих предположениях почти не ошибся
никаких аналогов с Гитлером нет, у Гитлера была расовая теория о превосходстве арийской расы, а Путин бомбит города/больницы/роддома и говорит о дружбе двух братских народов (Борис Немцов перед смертью сказал -Путин? Он просто йобнутый) очень лаконичная формулировка
А срєпи, особая духовність, побєдобєсіє, ми в рай а всі здохнуть - не схоже Вам на расову теорію?
GALeon написав:Ось і до париизанської війни закликає Арестович:
️Арестович призвал устроить рельсовую войну на оккупированных территориях
- Внимание! Давайте устроим тотальную рельсовую войну противнику на оккупированных территориях. В первую очередь это касается направлений: - Крым - Мелитополь, - Крым - Херсон, - Валуйки - Купянск, - Гомель - Киев (общее направление). и других, которые обнаружите. Только необходимо строго учесть (!), что пути сообщения охраняются противником, поэтому, сначала трезво (!) оцените свои силы и возможности. Спасибо. Срыв снабжения противника по железным дорогам (а этот вид снабжения самый эффективный) может радикально изменить ситуацию в нашу пользу, особенно, на направлении Крым - Мелитополь. По этому направлению противник снабжает группировку, штурмующую Мариуполь.
Партизаны, ваш выход!
чтобы сбросить поезд, надо специальные башмаки, там не всё так просто, я гуглил тему неделю назад...или рельсы раскручивать...