ТИХИЙ написав:Да простят меня модераторы На ютубе жирует кремлевский пропагандон. Подкармливает свору орков. Там самые упоротые собрались https://www.youtube.com/watch?v=9d2aS-R7nqI Кто в теме, как ублюдка заблокировать?
Є в телеграмі окремий канал https://t.me/s/stoprussiachannel Там модери кидають все, що треба блочити ютуб, тікток і тп. І інструкції як саме. Також ви самі можете туди кидати на модерів, щось для розгляду.
GALeon написав:Ось і до париизанської війни закликає Арестович:
️Арестович призвал устроить рельсовую войну на оккупированных территориях
- Внимание! Давайте устроим тотальную рельсовую войну противнику на оккупированных территориях. В первую очередь это касается направлений: - Крым - Мелитополь, - Крым - Херсон, - Валуйки - Купянск, - Гомель - Киев (общее направление). и других, которые обнаружите. Только необходимо строго учесть (!), что пути сообщения охраняются противником, поэтому, сначала трезво (!) оцените свои силы и возможности. Спасибо. Срыв снабжения противника по железным дорогам (а этот вид снабжения самый эффективный) может радикально изменить ситуацию в нашу пользу, особенно, на направлении Крым - Мелитополь. По этому направлению противник снабжает группировку, штурмующую Мариуполь.
Партизаны, ваш выход!
Неначасі і все таке... Але, *ля, невже за тиждень два до вторгнення не можна було демонтувати колію і шпали, зруйнувати насип? Замінувати? А за кілька місяців взагалі перекопати нафіг і зробити таки з Криму острів
То ж шашлики на травневі готувалися, а сіенен - гірше скабєєвой були , трясця ...
budivelnik написав:ЛАД - глянь відео з Маріупольського театру, де лікар розмотує пакунок в якому дитина максимум місяць від роду і вже пожовтіла... Поясними мені з економічної точки зору Навіщо педераційники запустили в театр бомбу.. При чому не в кремль , не в марїнський...в НАШ.
Вы не укажите на это видео? Почему ребёнок "пожелтел"?
budivelnik написав:ЛАД - глянь відео з Маріупольського театру, де лікар розмотує пакунок в якому дитина максимум місяць від роду і вже пожовтіла... Поясними мені з економічної точки зору Навіщо педераційники запустили в театр бомбу.. При чому не в кремль , не в марїнський...в НАШ.
Вы не укажите на это видео? Почему ребёнок "пожелтел"?
Бля..... Від радості, що його з мамою там завалило...Мама вижила, дитинка від радості померла.... ПС До чого я жорстка людина і можу нагримати на всіх навіть на власних дітей до ікоти...але другий раз на це дивитись - не зможу, а шукати тим паче....
budivelnik написав:ЛАД - глянь відео з Маріупольського театру, де лікар розмотує пакунок в якому дитина максимум місяць від роду і вже пожовтіла... Поясними мені з економічної точки зору Навіщо педераційники запустили в театр бомбу.. При чому не в кремль , не в марїнський...в НАШ.
Вы не укажите на это видео? Почему ребёнок "пожелтел"?