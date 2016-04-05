RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 428429430431
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 20:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ТИХИЙ написав:Да простят меня модераторы
На ютубе жирует кремлевский пропагандон. Подкармливает свору орков. Там самые упоротые собрались :arrow: https://www.youtube.com/watch?v=9d2aS-R7nqI
Кто в теме, как ублюдка заблокировать?
Є в телеграмі окремий канал https://t.me/s/stoprussiachannel
Там модери кидають все, що треба блочити ютуб, тікток і тп. І інструкції як саме.
Також ви самі можете туди кидати на модерів, щось для розгляду.
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 489
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 20:56

Троещенские коты спасены

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11447
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1916 раз.
Подякували: 2752 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 21:05

  kotyk222 написав:
  GALeon написав:Ось і до париизанської війни закликає Арестович:

️Арестович призвал устроить рельсовую войну на оккупированных территориях

- Внимание!
Давайте устроим тотальную рельсовую войну противнику на оккупированных территориях.
В первую очередь это касается направлений:
- Крым - Мелитополь,
- Крым - Херсон,
- Валуйки - Купянск,
- Гомель - Киев (общее направление).
и других, которые обнаружите.
Только необходимо строго учесть (!), что пути сообщения охраняются противником, поэтому, сначала трезво (!) оцените свои силы и возможности. Спасибо.
Срыв снабжения противника по железным дорогам (а этот вид снабжения самый эффективный) может радикально изменить ситуацию в нашу пользу, особенно, на направлении Крым - Мелитополь.
По этому направлению противник снабжает группировку, штурмующую Мариуполь.

Партизаны, ваш выход!

Неначасі і все таке... Але, *ля, невже за тиждень два до вторгнення не можна було демонтувати колію і шпали, зруйнувати насип? Замінувати? А за кілька місяців взагалі перекопати нафіг і зробити таки з Криму острів

То ж шашлики на травневі готувалися, а сіенен - гірше скабєєвой були , трясця ...
maxprofit
 
Повідомлень: 1131
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1242 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 21:17

  budivelnik написав:ЛАД - глянь відео з Маріупольського театру, де лікар розмотує пакунок в якому дитина максимум місяць від роду і вже пожовтіла...
Поясними мені з економічної точки зору
Навіщо педераційники запустили в театр бомбу..
При чому не в кремль , не в марїнський...в НАШ.

Вы не укажите на это видео?
Почему ребёнок "пожелтел"?
барабашов
 
Повідомлень: 2232
З нами з: 16.06.15
Подякував: 219 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 21:23

  барабашов написав:
  budivelnik написав:ЛАД - глянь відео з Маріупольського театру, де лікар розмотує пакунок в якому дитина максимум місяць від роду і вже пожовтіла...
Поясними мені з економічної точки зору
Навіщо педераційники запустили в театр бомбу..
При чому не в кремль , не в марїнський...в НАШ.

Вы не укажите на это видео?
Почему ребёнок "пожелтел"?
Бля.....
Від радості, що його з мамою там завалило...Мама вижила, дитинка від радості померла.... :mrgreen:
ПС
До чого я жорстка людина і можу нагримати на всіх навіть на власних дітей до ікоти...але другий раз на це дивитись - не зможу, а шукати тим паче....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25548
З нами з: 15.01.09
Подякував: 246 раз.
Подякували: 2890 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 21:34

  барабашов написав:
  budivelnik написав:ЛАД - глянь відео з Маріупольського театру, де лікар розмотує пакунок в якому дитина максимум місяць від роду і вже пожовтіла...
Поясними мені з економічної точки зору
Навіщо педераційники запустили в театр бомбу..
При чому не в кремль , не в марїнський...в НАШ.

Вы не укажите на это видео?
Почему ребёнок "пожелтел"?

потому, что мёртвый, лучше не смотрите...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6968
З нами з: 20.11.08
Подякував: 122 раз.
Подякували: 1815 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 428429430431
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 91670
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 445639
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2471
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (376)
17.03.2022 21:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.