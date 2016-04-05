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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 429430431432433>
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 20:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ТИХИЙ написав:Да простят меня модераторы
На ютубе жирует кремлевский пропагандон. Подкармливает свору орков. Там самые упоротые собрались :arrow: https://www.youtube.com/watch?v=9d2aS-R7nqI
Кто в теме, как ублюдка заблокировать?
Є в телеграмі окремий канал https://t.me/s/stoprussiachannel
Там модери кидають все, що треба блочити ютуб, тікток і тп. І інструкції як саме.
Також ви самі можете туди кидати на модерів, щось для розгляду.
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 20:56

Троещенские коты спасены

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 21:05

  kotyk222 написав:
  GALeon написав:Ось і до париизанської війни закликає Арестович:

️Арестович призвал устроить рельсовую войну на оккупированных территориях

- Внимание!
Давайте устроим тотальную рельсовую войну противнику на оккупированных территориях.
В первую очередь это касается направлений:
- Крым - Мелитополь,
- Крым - Херсон,
- Валуйки - Купянск,
- Гомель - Киев (общее направление).
и других, которые обнаружите.
Только необходимо строго учесть (!), что пути сообщения охраняются противником, поэтому, сначала трезво (!) оцените свои силы и возможности. Спасибо.
Срыв снабжения противника по железным дорогам (а этот вид снабжения самый эффективный) может радикально изменить ситуацию в нашу пользу, особенно, на направлении Крым - Мелитополь.
По этому направлению противник снабжает группировку, штурмующую Мариуполь.

Партизаны, ваш выход!

Неначасі і все таке... Але, *ля, невже за тиждень два до вторгнення не можна було демонтувати колію і шпали, зруйнувати насип? Замінувати? А за кілька місяців взагалі перекопати нафіг і зробити таки з Криму острів

То ж шашлики на травневі готувалися, а сіенен - гірше скабєєвой були , трясця ...
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 21:17

  budivelnik написав:ЛАД - глянь відео з Маріупольського театру, де лікар розмотує пакунок в якому дитина максимум місяць від роду і вже пожовтіла...
Поясними мені з економічної точки зору
Навіщо педераційники запустили в театр бомбу..
При чому не в кремль , не в марїнський...в НАШ.

Вы не укажите на это видео?
Почему ребёнок "пожелтел"?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 21:23

  барабашов написав:
  budivelnik написав:ЛАД - глянь відео з Маріупольського театру, де лікар розмотує пакунок в якому дитина максимум місяць від роду і вже пожовтіла...
Поясними мені з економічної точки зору
Навіщо педераційники запустили в театр бомбу..
При чому не в кремль , не в марїнський...в НАШ.

Вы не укажите на это видео?
Почему ребёнок "пожелтел"?
Бля.....
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 21:34

  барабашов написав:
  budivelnik написав:ЛАД - глянь відео з Маріупольського театру, де лікар розмотує пакунок в якому дитина максимум місяць від роду і вже пожовтіла...
Поясними мені з економічної точки зору
Навіщо педераційники запустили в театр бомбу..
При чому не в кремль , не в марїнський...в НАШ.

Вы не укажите на это видео?
Почему ребёнок "пожелтел"?

потому, что мёртвый, лучше не смотрите...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 21:36

  vitaliian написав:
  prodigy написав:никаких аналогов с Гитлером нет, у Гитлера была расовая теория о превосходстве арийской расы
странные вещи пишете, а путенская денацификация это что? Правильнее было бы сказать деукраинизация.

пока шо они деруссофикацию делают :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 21:36

  Успіх написав:А хто точно знає - я можу зараз (у воєнний стан) зайти у відділення банку зі зброєю, чи ні?

А то тут хлопці кажуть, що не можу...

Ну добре, що ми гуртом приїхали і можемо залишити зброю один на одного, а от якщо я сам-один, а треба зайти в банк по справах - що, зброю за порогом залишати)) чи охоронцю(якого нема) залишати? :)

Личное оружие нельзя оставлять, в том числе передавать даже если идешь по нужде.
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 21:52

  edvardd написав:
  барабашов написав:
  budivelnik написав:ЛАД - глянь відео з Маріупольського театру, де лікар розмотує пакунок в якому дитина максимум місяць від роду і вже пожовтіла...
Поясними мені з економічної точки зору
Навіщо педераційники запустили в театр бомбу..
При чому не в кремль , не в марїнський...в НАШ.

Вы не укажите на это видео?
Почему ребёнок "пожелтел"?

потому, что мёртвый, лучше не смотрите...


В детстве я ходил в секцию борьбы на териториию мединститута.
Там была анатомичка, где студенты-медики тренировались на телах.
Мы вылазили на цоколь, и смотрели через окна на все это действо.
Действительно, все оттенки желтизны :shock:
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 22:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Хомякоид написав:Действительно, все оттенки желтизны :shock:

тоже ходил, кода учился в художке - это от формалина...
Востаннє редагувалось чик в Чет 17 бер, 2022 22:06, всього редагувалось 1 раз.
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