Интересно у кого они хорошие ...
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Додано: Чет 17 бер, 2022 22:11
Интересно у кого они хорошие ...
Додано: Чет 17 бер, 2022 22:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
тут понятно, на такое есть спрос, такое покупают ради документов.
Я о другом - если руководители страны призывают к партизанским действиям, значит все другие средства исчерпаны. Значит армия уже не может?
А ведь Бутусов писал ранее и я приводил здесь его слова, что строится железная дорога из Крыма для снабжения и я писал, что если причина "неудач" у русских - это логистика, то дорога решает эту проблему - почему тогда нельзя было "накрыть", разбомбить, диверсия и т.д.
Почему сейчас нельзя отправить спецназ, диверс. группу etc., если небо "закрыто" русскими?
Почему нет новостей с восточного фронта?
Додано: Чет 17 бер, 2022 22:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Українська армія контролює тільки половину території Маріуполя, - тероборона
В Маріуполі продовжують точитися вуличні бої. Захисники Маріуполя роблять неможливе, знищуючи ворога. Але вони вже не контролюють половину міста.
Як повідомили 0629 в територіальній обороні Маріуполя, зараз українські військові контролюють лише половину міста. Інша частина вже окупована росіянами.
Зокрема, окупанти контролюють 17-23 мікрорайони, Лівоберіжжя, частину Маріуполя вздовж проспекту Будівельників до магазину "1000 дрібниць".
Місцеві розповідають, що рашисти поставили танки во дворах біля Савони. Місцеві жінки підійшли до них і попросили прибрати танки. Але окупанти відповіли: "Будем стоять здесь. Ваши нацисты по жилым кварталам не стреляют".
Захисники Маріуполя благають про допомогу, про підкріплення, про надання технологічної зброї. Влада! НЕ дозволь зрадити Маріуполь, який 8 років захищав всю Україну від війни. Допоможі Маріуполю.
Два рази написав і стер коментар. Тільки задоволена рожа пуйла перед очима.
Додано: Чет 17 бер, 2022 22:30
Почитай для саморозвитку:
Буде вирішувати народ України, а не США чи НАТО. І НАТО тут яким боком взагалі?
Додано: Чет 17 бер, 2022 22:30
Азовцы несколько дней назад каждый день обращались, что где же Байрактары, где Джавелины, подкрепление и т.д., помогите.
И ничего
Додано: Чет 17 бер, 2022 22:32
Не виривай слова з контексту.
Додано: Чет 17 бер, 2022 22:57
имхую отстреляли все джавелины и ракеты для байракторов. Какую то тысячу - две держат для защиты киева.
Новые джавелины уже едут, я вчера копипастил сколько. И Швец вот тоже серьезно разродился цифрами
Может военная хитрость типа прикидываемся что сил нет, а потом бац и вся русня в котле.
Арестовича не только наша аудитория смотрит но и враги наверное, кто может, им же правду не говорят. Вот арестович решил их покошмарить партизанщиной.
Из плюсов скажу что санкции действительно для русни тяжелые, даже те крупные кто хочет остаться там работать, этого сделать не смогут. Особенно если перекроют морские пути. Логистика по земле очень дорогая. (здесь пусть продижи объяснит).
Я пока зрады и катастрофы не вижу, за исключением конечно обстрелов Харькова (оттуда можно выехать) и Мариуполя
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