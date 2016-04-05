Додано: Чет 17 бер, 2022 22:57

Hennady написав: Почему нет новостей с восточного фронта? Почему нет новостей с восточного фронта?

имхую отстреляли все джавелины и ракеты для байракторов. Какую то тысячу - две держат для защиты киева.Новые джавелины уже едут, я вчера копипастил сколько. И Швец вот тоже серьезно разродился цифрамиМожет военная хитрость типа прикидываемся что сил нет, а потом бац и вся русня в котле.Арестовича не только наша аудитория смотрит но и враги наверное, кто может, им же правду не говорят. Вот арестович решил их покошмарить партизанщиной.Из плюсов скажу что санкции действительно для русни тяжелые, даже те крупные кто хочет остаться там работать, этого сделать не смогут. Особенно если перекроют морские пути. Логистика по земле очень дорогая. (здесь пусть продижи объяснит).Я пока зрады и катастрофы не вижу, за исключением конечно обстрелов Харькова (оттуда можно выехать) и Мариуполя