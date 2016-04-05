RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 429430431432
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 22:11

  Hennady написав:
Партизаны, ваш выход!

Нехорошие предчувствия...

Интересно у кого они хорошие ...

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/volkswa ... Ohs8D.html
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11449
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1916 раз.
Подякували: 2752 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 22:14

Хомякоид
формальдегид формалин - для бальзамирования...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6795
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5804 раз.
Подякували: 909 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 22:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Интересно у кого они хорошие ...

тут понятно, на такое есть спрос, такое покупают ради документов.
Я о другом - если руководители страны призывают к партизанским действиям, значит все другие средства исчерпаны. Значит армия уже не может?
А ведь Бутусов писал ранее и я приводил здесь его слова, что строится железная дорога из Крыма для снабжения и я писал, что если причина "неудач" у русских - это логистика, то дорога решает эту проблему - почему тогда нельзя было "накрыть", разбомбить, диверсия и т.д.
Почему сейчас нельзя отправить спецназ, диверс. группу etc., если небо "закрыто" русскими?
Почему нет новостей с восточного фронта?
Hennady
 
Повідомлень: 168
З нами з: 02.11.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 22:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Українська армія контролює тільки половину території Маріуполя, - тероборона

В Маріуполі продовжують точитися вуличні бої. Захисники Маріуполя роблять неможливе, знищуючи ворога. Але вони вже не контролюють половину міста.

Як повідомили 0629 в територіальній обороні Маріуполя, зараз українські військові контролюють лише половину міста. Інша частина вже окупована росіянами.

Зокрема, окупанти контролюють 17-23 мікрорайони, Лівоберіжжя, частину Маріуполя вздовж проспекту Будівельників до магазину "1000 дрібниць".

Місцеві розповідають, що рашисти поставили танки во дворах біля Савони. Місцеві жінки підійшли до них і попросили прибрати танки. Але окупанти відповіли: "Будем стоять здесь. Ваши нацисты по жилым кварталам не стреляют".

Захисники Маріуполя благають про допомогу, про підкріплення, про надання технологічної зброї. Влада! НЕ дозволь зрадити Маріуполь, який 8 років захищав всю Україну від війни. Допоможі Маріуполю.
https://www.0629.com.ua/news/3352484/uk ... teroborona

Два рази написав і стер коментар. Тільки задоволена рожа пуйла перед очима.
lapay
 
Повідомлень: 13000
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1201 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 22:30

  prodigy написав:
  andrijk777 написав:
  prodigy написав:а кто остановил русскую армию за 40км от Стамбула в 1878г?

Я навіть не хочу знати нюансів. 1878 і 2022 - це абсолютно інші епохи.


мозги включи, Британцы сказали царю и он остановился.

если нам прикажут США и НАТО не штурмовать Кремль (иначе не будем помогать с восстановлением стираны то, кто может нас остановить)

Почитай для саморозвитку:
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 1/7015533/
Буде вирішувати народ України, а не США чи НАТО. І НАТО тут яким боком взагалі?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3407
З нами з: 11.11.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 22:30

  lapay написав:Захисники Маріуполя благають про допомогу, про підкріплення, про надання технологічної зброї. Влада! НЕ дозволь зрадити Маріуполь, який 8 років захищав всю Україну від війни. Допоможі Маріуполю.

Азовцы несколько дней назад каждый день обращались, что где же Байрактары, где Джавелины, подкрепление и т.д., помогите.
И ничего
Hennady
 
Повідомлень: 168
З нами з: 02.11.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 22:32

  prodigy написав:
  andrijk777 написав:адже Крим це територія РФ.

головка не бобо?

Статья 110. Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Не виривай слова з контексту.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3407
З нами з: 11.11.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 22:57

  Hennady написав:Почему нет новостей с восточного фронта?
имхую отстреляли все джавелины и ракеты для байракторов. Какую то тысячу - две держат для защиты киева.

Новые джавелины уже едут, я вчера копипастил сколько. И Швец сегодня разродился цифрами



Может военная хитрость типа прикидываемся что сил нет, а потом бац и вся русня в котле.

Арестовича не только наша аудитория смотрит но и враги наверное, кто может, им же правду не говорят. Вот арестович решил их покошмарить партизанщиной.

Из плюсов скажу что санкции действительно для русни тяжелые, даже те крупные кто хочет остаться там работать, этого сделать не смогут. Особенно если перекроют морские пути. Логистика по земле очень дорогая. (здесь пусть продижи объяснит).

Я пока зрады и катастрофы не вижу, за исключением конечно обстрелов Харькова (оттуда можно выехать) и Мариуполя
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11449
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1916 раз.
Подякували: 2752 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 429430431432
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hennady, nighthawk5, vitaliian і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 91675
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 445649
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2473
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1887)
17.03.2022 22:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.